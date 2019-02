'El secreto de los Nocturnos' está ambientada en la València de 1589,

donde un alto representante del clero y persona de confianza del rey Felipe II encuentra la muerte entre las sombras de la noche. La necesidad de ocultar el hecho y encontrar culpables provoca que la cúpula de la Inquisición recurra al padre Francisco Agustín Tárrega. Éste, con la ayuda de sus pupilos de artes teatrales Guillem de Castro y Lope de Vega, trata de resolver un misterio que saca a la luz las intrigas del poder.

Villanueva ha explicado que su obra es un "viaje detectivesco" a una época en la que "el imperio de los Austria empieza a tener su declive" y "Felipe II se está haciendo mayor" mientras "no tiene la conciencia tranquila porque su dios le ha dado la victoria a la hereje Inglaterra", tras la derrota de la Armada Invencible, un hecho que vive como un "problema existencial".

La obra es una "novela de varias capas". Por un lado, su "interés histórico", es "un viaje en el tiempo bastante elaborado como para poderse situar en otro lugar y largarse del actual, algo que en ocasiones merece la pena", ha comentado Villanueva. "Luego está la capa del thriller, la investigación contrarreloj", porque "o entregan a la Inquisición un culpable concreto o la Inquisición tendrá que decir que ha encontrado a uno" y "Felipe II puede tomar represalias muy contundentes", ha indicado.

En este momento histórico, existen unos "libros prohibidos" por el monarca y los "propios censores le dicen que tiene que abrir" la circulación de estas obras, ha explicado el autor. "Europa y España estaban condiconadas por el miedo" y se mantenían "reuniones secretas para traspasar conocimientos" y leer.

"El conocimiento era algo prohibido que, si se quería consumir y disfrutar, tenía que ser en lugares secretos, como la actual droga o el whisky durante la Ley Seca", ha destacado. Uno de estos grupos era 'Los Noctámbulos', que existió en la realidad, ha indicado, para remarcar que, "en aquel momento, se jugaban la vida por conocer".

UNA "REVOLUCIÓN" DEL TEATRO EN VALÈNCIA

A pesar de aquel contexto, a València "llega la 'commedia dell'arte' desde Nápoles. "El teatro tiene una de las plazas más importantes de Europa en València", ha subrayado Villanueva, antes de detallar que la novela permite ver "cómo era esa industria del teatro". "Ahí, Lope de Vega se reúne con 'Los Nocturnos' para poder potenciar su forma de escribir teatro", ha relatado.

Lope de Vega "estaba muy interesado, cuando fue expulsada de Madrid, en venir a València por lo que aquí se esteba gestando, una revolución en las estructuras escénicas de escritura que estaban aplicando una serie de locos a los que les fascinaba el teatro", ha expuesto Villanueva, que opina que "hay una clara diferencia del trabajo de Lope de Vega antes de València y después, porque aplicó todo esto, las tipologías y estructuras de la 'commedia dell'Arte'.

"La época gloriosa del castellano se gesta en València, un teatro fundamental, las raíces de lo que ha sido Lope de Vega y todo lo posterior a él", ha insistido el autor, al tiempo que ha destacado que "Guillem de Castro fue reconocido por Cervantes como una de las glorias del teatro".

Así, Lope de Vega, junto a Guillem de Castro y otros artistas, "aplicaban las formas italianas de hacer teatro, con las que potenciar el libre pensamiento y generar conciencia en el espectador desde las corralas". "Con todos estos ingredientes, -en la novela de Sergio Villanueva- el lector vive cómo se desenvolvía la gente que quería saber, conocer, traspasar conocimientos en una época más oscura", ha señalado el escritor.

Respecto al proceso de documentación que ha seguido para escribir esta obra, el autor ha explicado que cursó una licenciatura en Dirección Escénica y Dramaturgia, mientras que como actor ha "conocido mucho tiempo el Siglo de Oro y 'Los Nocturnos'. Durante su formación académica, tuvo que elaborar un monográfico y decidió abordar esta temática. "Poner en valor València es una cosa que siempre me apetece" y además se trata de un "momento histórico que me fascina", ha indicado, antes de señalar que "tenía libros en todas partes" para documentarse y, al finalizar, "tenía material para una novela".

"MUCHAS COSAS COMO LAS QUE EMPIEZAN A SUCEDER"

El resultado, es un "viaje detectivesco, psicológico que también refleja una época que paradójicamente tiene muchas cosas como las que están empezando a suceder, en cualquier época, por ejemplo la actual".

"No se puede romper la naturaleza de las cosas el ser humano es el

siempre ha tenido una curiosidad que le ha hecho avanzar, hasta en las épocas en las que se ha puesto el más férreo y contundente de los castigos" a la "curiosidad", ha subrayado Villanueva, para afirmar que "si no fuera por esta constante curiosidad, si no fuera natural no habríamos progresado".

Sobre este punto, ha incidido en que "la Ley del Aborto era un escándalo, como la del divorcio y otras tantas cosas", por ejemplo, "dar Filosofía y Humanismo en el colegio. "Ahora que muchos quieren regresar a que esto esté controlado, si no tenemos responsabilidad de lo que está pasando, en mayo podemos estar en los albores del regreso a lugares con muchas sombras".