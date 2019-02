La artista Soledad Sevilla se instala en la Fundación Bancaja de València con una exposición que recorre, a través de medio centenar de obras, más de cuarenta años de trabajo en los que ha extraído la poesía que emana de los colores, la luz y el espacio. Se trata de la mayor retrospectiva dedicada en su ciudad natal a la autora, que ha confesado estar "emocionada" por tener la oportunidad de reecontrarse con su pasado y "cargar pilas" para el futuro.

Soledad Sevilla (València, 1944) ha presentado este jueves la muestra 'El sentimiento del color' en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Halcón; las comisarias del proyecto, María de Corral y Lorena Martínez del Corral, y Jaime Casas, director corporativo territorial en Valencia y Castellón de Bankia, entidad que inicia con esta muestra una línea de colaboración cultural con Bancaja.

Un total de 49 piezas datadas entre 1975 y 2018 integran la selección, que se abrirá al público este viernes. Además de fondos procedentes de la colección de Soledad Sevilla y de Bancaja, se han recopilado piezas de una quincena de entidades colaboradoras, entre ellas el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el MACBA.

La muestra pretende subrayar el carácter pictórico de la propuesta de Soledad Sevilla, muy reconocida también por sus instalaciones, articulando el recorrido expositivo por sus series creativas. De este modo, se han elegido algunos de los mejores cuadros de cada serie, algunas obras "bisagra" que sirven para ilustrar la conexión entre las diversas etapas e, incluso, alguna inédita, como la naturaleza 'Ciprés'.

Esto ha llevado a las comisarias a realizar una labor "arqueológica" para localizar algunas de las creaciones que se podrán contemplar en València hasta el próximo 30 de junio. Soledad Sevilla ha agradecido esta complicada tarea, ya que han logrado "rescatar obras que no sabía ni dónde estaban". "Me has gustado ver -ha apuntado- que no ha pasado el tiempo y conservan su potencia y vigor. Me carga de energía para mejorar" , ha aseverado.

En esta línea, la artista ha señalado que una gran retrospectiva como esta "te obliga a un ejercicio de introspección, no solo contigo mismo, sino con tu propia obra". "Es como salir de ti mismo para volver a entrar con energía renovada", ha resumido.

Ha añadido que esta exposición le resulta "emocionante" y le provoca "un doble sentimiento de alegría" por el hecho de que se vea en su ciudad de nacimiento y porque resume su "lenguaje y poética".

Y es que 'El sentimiento del color' pone el acento en cómo la representación de la luz y el espacio han centrado el periplo artístico de esta pintora. Arranca en los años setenta con sus trabajos geométricos como reacción al academicismo propio de la escuela de Bellas Artes y con líneas diagonales que "escapan de la tela y continúan en la imaginación del espectador", han explicado las comisarias.

La introducción del color a finales de aquella década y la serie 'Las Meninas', que comienza tras un curso en Harvard, también están representadas, así como los conjuntos 'La Alhambra' y 'Los Toros', donde el agua y las formas manifiestan un momento pleno de utilización de tramas, retículas y módulos como instrumento para traducir sensaciones

que le evocan las luces.

'INSOMNIOS'

Todo se vuelve más oscuro en 'Insomnios', donde los tonos cercanos al negro tomas el protagonismo para intentar plasmar plásticamente este estado de vigilia. "Por la noche somos mas inteligentes, se me ocurren las soluciones a muchas cosas que pienso", ha afirmado la pintora a los periodistas.

La muestra se detiene asimismo en la serie 'Los Apóstoles', inspirada en Rubens, en la que la artista valenciana demuestra su conocimiento de la Historia del Arte y refleja cómo la figuración -"que siempre es el arranque de todo porque todo lo que nos rodea es figurativo", remarca- da paso a la abstracción. Por último, 'Nuevas Lejanías' y 'Luces de invierno' representan fantasías y sueños mediante una metamorfosis en la luz y el color.

En paralelo a las series pictóricas, Soledad Sevilla cultiva la instalación y para la exhibición se ha elegido la titulada 'Te llamaré hoja', que la artista ha rehecho tras años sin verla. Es una composición "placentera y perturbadora" -según la ha descrito- de 3,50 por 9,45 metros realizada a base de hojas secadas, fotografías y, posteriormente, pasadas al sistema offset o serigrafiadas.

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo con la reproducción de las obras y textos críticos de las comisarias y del teórico y crítico de arte Alfonso de la Torre. Además, se desarrollarán talleres didácticos dirigidos a los colectivos de escolares, personas con diversidad funcional y personas en riesgo de exclusión.