Los tres grupos del Botànic -PSPV, Compromís y Podem- han presentado un escrito a la Mesa de Les Corts en el que se quejan del presunto "aleccionamiento" del diputado del PP Fernando Pastor al exdiputado provincial del PP Miguel Barranca, uno de los comparecientes que este lunes estaban citados en la comisión de investigación sobre los contratos de la Generalitat con empresas vinculadas a la trama Taula, aprovechando un receso.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que el diputado del PP Fernando Pastor se acercó a Barranca antes de que compareciera, se lo llevó a la cafetería de Les Corts y allí intentó "aleccionarle" diciéndole lo que "sería conveniente" que dijera ante la presencia de su hija, tal y como constataron, ha dicho, miembros de su grupo y como denunció el propio compareciente.

También la portavoz adjunta de Podem, Fabiola Meco, ha explicado que algunos observaron cómo se producía esa conversación previa y "en tono y el contenido", un hecho "sumamente grave" que no tiene cabida en un parlamento. "No vamos a tolerar injerencias en la libertad de los comparecientes", ha dicho, indicando que esta "falta de disciplina no puede quedar sin reacción".

Ambos han señalado que el PP es "reincidente" en este tipo de actuaciones y han puesto como ejemplo la primera comisión de investigación sobre el accidente de metro del 3 de julio de 2006.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha indicado que le parece "fatal que la gente haga eso" y la Cámara tramitará como corresponde esta queja. En todo caso, preguntado por el desarrollo de la comisión, ha admitido que tal y como se están desarrollando ahora mismo algunas de ellas, no cree que estén "aportando gran cosa".

Aunque el reglamento de Les Corts no contempla medidas concretas para este tipo de supuestos, está en manos de la Mesa tomar una decisión, que puede ir desde una advertencia pública a la catalogación como falta de disciplina, han indicado. Por el momento, se ha tramitado el escrito y se ha dado un plazo para que se presenten las alegaciones correspondientes.

Preguntada al respecto, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha señalado que los 'populares' son los únicos que han hablado con el diputado Pastor, el resto "ni siquiera se ha dignado" a hacerlo y que este "lo niega".

En todo caso, ha señalado que contestarán "con arreglo a derecho" a ese escrito y ha recordado que "conviene escuchar a todas las partes antes de dar un veredicto". "Esto ya llega a tales límites que me resisto a entrar en este circo", ha dicho.

Además, ha indicado en en esta comisión "algunas cuestiones están rozando el incumplimiento y el atentado a los derechos fundamentales al honor y a la libertad de expresión de los comparecientes". Así, ha pedido el respeto a la presunción de inocencia y ha preguntado a los grupos si lo que quieren es "que vuelva la Inquisición"