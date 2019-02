El jefe del Consell reveló recientemente que le había dirigido dos misivas a las ministras Nadia Calviño, de Economía, y María Jesús

Montero, de Hacienda para volver a incidir en la reclamación de la Comunitat Valenciana de una financiación autonómica justa y de que el Estado asuma la parte de la deuda de esta comunidad -que el Consell estima en unos 45.000 millones de euros- causada por la infrafinanciación.

Según ha podido saber Europa Press, en la carta que se ha hecho llegar a la titular de Economía, el 'president' argumenta que la mayor parte del endeudamiento de las comunidades autónomas está motivada por la falta de financiación y que, además, las CCAA han sufrido más durante los últimos diez años que el resto de administraciones.

Por ello, cree que hay tres razones que avalan la compensación de una parte de la deuda: que no está originada por un exceso de gasto sino por una insuficiencia de ingresos; que algunas comunidades discriminadas financieramente van a arrastrar los efectos si no se mutualizan las deudas y que no es realista pensar que sin ningún tipo de reducción de la deuda las CCAA sobreendeudadas puedan volver al mercado a corto plazo.

En este contexto, el dirigente valenciano propone que la quita se haga de una forma similar a otros países europeos, es decir, que el Estado consolide como propio el stock de la deuda de las comunidades afectadas, lo que no modificaría el ratio deuda/PIB de España.

El importe total a consolidar para reducir el volumen de la deuda tendría dos componentes. De un lado, un porcentaje igual para todas las comunidades por los insuficientes recursos para financiar los servicios públicos entre 2009 y 2016. El segundo cubriría la totalidad de la deuda derivada de las insuficiencias padecidas en el pasado por algunos territorios -de 2002 a 2016- que representaría 31.500 millones concentrados en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña, Madrid, Islas Baleares, Murcia y Castilla La Mancha.

En el caso de la Comunitat Valenciana, Puig cifra el montante en 15.239 millones de euros a los que podrían añadirse también insuficiencias históricas hasta finales de los años 90 que supondrían un importe adicional de 5.454 millones.

El presidente también ha trasladado las reivindicaciones de la administración valenciana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien tiene previsto visitar la Comunitat este mes de febrero. Puig solicita la convocatoria urgente del Grupo de Decisión para que en el primer trimestre de este año se remita una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica al Consejo de Política Fiscal y Financiera y sea posible que el Gobierno puede elevar el correspondiente proyecto de ley al parlamento en 2019.

Precisamente, a Ximo Puig se le ha preguntado por estas cartas en un acto en Gandia (Valencia). El jefe del Consell ha explicado a los medios que "la intención es defender los intereses de los valencianos, que es lo que le corresponde a la Generalitat y al 'president'".

"CON TODA CLARIDAD"

Puig ha hecho notar que "de los 45.000 millones de euros de deuda, hay una parte que es fruto de la mala gestión y el despilfarro de la Generalitat anterior, pero hay una parte sustancial de esa deuda que tiene que ver con la infrafinanciación" y que eso es lo que le ha explicado "de forma respetuosa pero con toda claridad" a la ministra Calviño.

Por otro lado, ha subrayado que también le ha hecho saber a la ministra de Hacienda "la necesidad de no retrasar indefinidamente el cambio de modelo de financiación y mantenemos sea quien sea el Gobierno la misma hoja de ruta: lo que queremos es que los valencianos tengan las mismas oportunidades que el resto", ha recalcado.

Igualmente, ha comentado que le exige a la ministra que convoque el comité político de gestión de la reforma para que en este semestre, a ser posible, "al menos haya un avance sustancial y mientras tanto que se pongan medidas que nos ayuden a mejorar esta situación".

En este punto, Puig ha agradecido al Gobierno de España "el cambio que ha tenido en todo lo que ha sido la infrainversión, el otro problema" que tiene la Comunitat.