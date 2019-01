El presidente de la misma, el diputado de Podem César Jiménez, ha recordado que los citados tienen obligación de comparecer y ha hecho alusión al artículo 502 del Código Penal, que abarca los delitos contra el Estado-Comisiones de investigación en las cámaras.

Señala que "los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma serán castigados como reos del delito de desobediencia" y añade que "si fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

El 'popular' Rubén Ibáñez ha pedido, además, que se facilite a los miembros de la comisión el estado de las notificaciones a los comparecientes como medida de "transparencia" y que se explique cómo se han efectuado.

Hace una semana ya se advirtió sobre la posibilidad de estudiar acciones legales, después de que a lo largo de las sesiones de la comisión no se hayan presentado numerosos comparecientes. La última en no acudir ha sido la exalcaldesa de Dénia (PP) Ana Kringe, que estaba citada en la sesión matutina de este miércoles y que no ha acudido por cuarta vez.

Los grupos se han referido a este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, en la que Podem ha explicado que ha elevado dos escritos a la Mesa de la comisión en los que solicita que Les Corts "emprendan las acciones legales correspondientes" contra aquellas personas que, habiendo sido requeridas por esta comisión, no hayan comparecido y propone poner estos casos en manos del Ministerio Fiscal por si se dedujera un delito de "desobediencia a la autoridad".

Además, pide que se de traslado a los grupos parlamentarios de la necesidad de colaborar, en la medida de lo posible, con los servicios jurídicos de Les Corts para aportar las fórmulas de contacto a su alcance con aquellas personas que han de comparecer en la comisión según el plan de trabajo, mientras no se resuelva la petición, en el mismo sentido, dirigida a Delegación de Gobierno.

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha asegurado que le constan acuses de recibo de citaciones "que no se han querido abrir" y en otros casos los citados han puesto "excusas peregrinas para no acudir a declarar".

Desde el PP, la portavoz adjunta, Eva Ortiz, se ha cuestionado por qué en todas las comisiones se convoca a las personas y no hay ningún problema y cuando se investiga la financiación irregular del PSPV y Bloc hay un problema", algo que le parece "muy sospechoso". Por este motivo, apoyará "cualquier iniciativa que tenga que ver con esto".

Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha apuntado que "igual los citan mal o se hace con premura" y que "algo están haciendo o estamos haciendo mal" en esta comisión con las citaciones.

Según ha relatado Mata, la ex directora general de Consumo en el Ministerio de Sanidad en 2008 y excandidata socialista al Ayuntamiento de Alicante Etelvina Andreu que estaba citada en esta comisión "le llamó llorando porque estaba en la revisión de un tumor" y le aseguró que recibió la citación por la tarde del día que tenía que haber comparecido por la mañana.

A la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona "se le citó un día tenía otra comisión y no se les da plazo", ha lamentado. Además, ha comentado que una de las comparecientes recibió un burofax en el que faltaba un folio, el que precisaba la hora y el día de la citación. "No sé de quién es la responsabilidad -de esta situación- pero en el resto de comisiones de Les Corts toda la gente acaba viniendo", ha concluido.