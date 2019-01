En ese sentido, ha apostado por "superar" la situación "de conflicto" que existe, ha afirmado que se está en un "proceso de diálogo" y ha confiado en que "pronto" se pueda "dar la hoja de ruta definitiva".

A preguntas de los medios sobre la situación del proceso de reversión del hospital de Dénia, durante una visita al Hospital General de Elche, el 'president' ha evitado dar una fecha concreta para cerrar la negociación.

"Muy pronto tendremos noticias, pero vamos a intentar no quemar etapas porque lo que nos estamos jugando también son soluciones que tienen que ver con la seguridad jurídica o lo que significa un espacio de conflicto que no queremos", ha sostenido ante los medios y ha subrayado: "No queremos que haya conflicto en la sanidad, queremos que los valencianos tengan la mejor sanidad posible y que todas las personas sean iguales ante la enfermedad".

En ese sentido, ha puesto como ejemplo el propio Hospital de Elche, que a su modo de ver, ha pasado de ser un centro "olvidado" a un lugar de "referencia para mejorar la calidad de vida" con "inversiones extraordinarias".

Cuestionado, así mismo, por las peticiones de los trabajadores del Hospital de Dénia, para tener las mismas condiciones que los empleados de la sanidad pública, Puig ha afirmado que se trata de cuestiones que forman parte del diálogo que se está produciendo en estos momentos "y no hay nada más".