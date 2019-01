El estadounidense es uno de los arquitectos de la épica saga superventas 'La muerte de Superman', que este sello recuperará próximamente en formato 'deluxe', avanza la editorial en un comunicado.

Pero Bogdanove es conocido sobre todo por su larga etapa como dibujante, y en ocasiones guionista, de la serie de DC 'Superman: The Man of Steel'. Su estilo dinámico dio a luz a muchas historias emblemáticas del héroe de Metropolis, y también es el cocreador del personaje Steel junto a la guionista Louise Simonson.

Para Marvel, el artista dibujó y posteriormente escribió la serie 'Power Pack', además de participar en la creación de los diseños de 'Fantastic Four vs. The X-Men', escrita por Chris Claremont.

Otros trabajos reseñables de su carrera son 'X-Factor, X-Terminators', 'Superman v. Savage Dragon 2', 'Superman v. Aliens 2' (DC Comics/Dark Horse Comics: Aliens - Segundo asalto), junto a colaboraciones en 'Batman', 'The Hulk', 'Alpha Flight', 'Solomon Kane' y 'Batman '66'.

Jon Bogdanove pasará por la Comic Con de València de la mano de ECC Ediciones en "el primer gran evento comiquero de 2019", con un gran expositor y lo mejor del catálogo de la firma, con la colaboración de Conceptum! Spain. El estand también contará con otros profesionales de la industria del cómic que anunciará la editorial próximamente en su web y redes sociales.