La familia de la que fuera alcaldesa de València por el PP, Rita Barberá, ha manifestado este viernes su "profunda indignación" por el "miserable uso electoralista" que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) está haciendo de la figura de la exresponsable municipal.

Así, ha lamentado que esta formación ponga "ahora en valor una trayectoria política flagrantemente ignorada durante los últimos años", a partir de la investigación de Barberá en el caso Taula, y ha resaltado que el PP "la abandonó, maltrató y expulsó de sus filas".

Igualmente, los familiares reprochan que se saque "a pasear el cadáver" de la política y ha afeado a la presidenta del PPCV y candidata de esta formación a la Generalitat valenciana, Isabel Bonig, y a la diputada autonómica y candidata del PP a la Alcaldía de València, María José Català, que respaldaran que se retirara a Barberá el acta de senadora tras decidirse su investigación en el caso Taula.

La familia de Rita Barberá, fallecida en noviembre de 2016, han emitido este viernes un comunicado después de que ayer Bonig y Català aludieran a la "buena herencia" que los 'populares' de la capital valenciana tienen de la exprimera edil, a la que definieron como "la mejor alcaldesa" que ha tenido esta ciudad y el resto de España.

"Nosotros no partimos de cero. El PP de la ciudad de València no parte de cero, parte de una herencia, de una buena herencia que es la de Rita Barberá, de la mejor alcaldesa que ha tenido este país", señaló María José Català, al tiempo que indicó que partiendo de esa "buena herencia que no tiene nadie más" se va a construir su proyecto para la capital valenciana.

La familia de la exalcaldesa afirma en su escrito que "el legado de Rita Barbera es patrimonio, único y exclusivo de todos los valencianos que le otorgaron el honor de dirigirlos durante 24 años, y no de partido alguno".

"En ningún caso lo puede ser del Partido Popular que, la abandono, maltrató y expulsó de sus filas", subraya en este sentido, al tiempo que recuerda que "Rita Barbera terminó sus días integrada en el grupo mixto del Senado de España, muy lejos del Partido Popular por decisión de esta formación política".

"Elogios interesados"

La familia de la exalcaldesa ha considerado "elogios interesados y vergonzantes" los dirigidos a ella este jueves "por la responsable del PPCV y la aspirante a la alcaldía de la capital" y ha mostrado su "absoluto rechazo" a estos.

"Ambas apoyaron con sus votos en las Cortes Valencianas una propuesta para que Rita Barberá fuera desposeída de su acta de senadora", han subrayado los familiares de la exprimera edil.

Con todo, los familiares sostienen que "es de lógica justicia que el PPCV se olvide de pasear el cadáver de Rita Barbera con tan espurios objetivos" y "poniendo fin a tan lamentable situación".