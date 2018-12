Más de 200 ancianos de Vigo han podido disfrutar de las luces de Navidad de la ciudad gracias a una iniciativa altruista de medio centenar de taxistas, que trajeron y llevaron gratis a los ancianos a la Porta do Sol, donde se encuentra la estructura de metal, con forma de árbol, decorada con elementos navideños. Además, la Policía Local cortó el tráfico en el epicentro de la ciudad con el objetivo de que la caravana de taxis, que transportaban a los ancianos, llegara sin problemas hasta el alumbrado navideño, como informa el diario Faro de Vigo.

Manuel Chorén, el portavoz de los taxistas, aseguró que la iniciativa había sido un éxito gracias al apoyo de los profesionales que dedicaron sus horas de trabajo a los ancianos. "Nos llena de orgullo hacer esto de forma altruista", sentenció el portavoz.

De no ser por esta iniciativa, muchos de los ancianos —que fueron recibidos por Abel Caballero, alcalde de Vigo— no habrían podido ver el alumbrado navideño, como afirma Amparo, de 91 años, que señalaba que ver las luces de Navidad de esta ciudad merece la pena y que "no se pueden comparar con las demás".