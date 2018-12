Además, ha calificado de "inadmisible" el tuit del director general de Comercio, Natxo Costa, en el que pedía a la compañía Intu España que proyecta este macrocentro que se fuera a su casa -"Intu Go Home"-: "Un cargo político no puede hacer esas manifestaciones, que son prácticamente de un hooligan", ha censurado.

Así se ha pronunciado Bonig este miércoles en atención a los medios tras mantener una reunión de trabajo con asociaciones, como la de comercio de Valterna Plaza y de empresarios de Paterna, además de representantes de Intu España y su portavoz, Gonzalo Chastel.

Bonig ha asegurado que "es fundamental la seguridad jurídica" porque sin esta "no hay inversión" y "la inversión tanto nacional como internacional se basa en la credibilidad y fiabilidad que las administraciones den a la hora de tramitar proyectos". "Si hay un ejemplo de inseguridad jurídica ese es el que está llevando el Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra respecto a esta cuestión", ha lamentado.

La dirigente del PP valenciano ha argumentado que "no hay ni un solo proyecto en esta comunidad que salga sin los informes favorables medioambientales" y ha defendido que la Comunitat Valenciana es "pionera en integrar las cuestiones urbanísticas y medioambientales para que los proyectos desde el principio saliesen con el visto bueno de Urbanismo y de Medio ambiente".

Así, Bonig ha criticado que con su "actitud" con el proyecto de Intu Mediterrani, el Consell "está ahuyentando a los inversores": "No valía la ATE, se echó atrás, se cambió el nombre, se dijo que había que reducir... Y la empresa ha estado cumpliendo todo lo que le ha dicho la Administración. La Administración no puede ir poniendo obstáculos y cada obstáculo que se va superando por el proyecto, se inventan unos nuevos", ha denunciado.

"SI SALVADOR TIENE PRUEBAS, TIENE QUE IRSE AL JUZGADO"

Bonig se ha referido también a las declaraciones de la consellera de Infraestructuras, María José Salvador, en las que advertía que no se pueden "cambiar las reglas del juego para evitar un determinado proyecto a mitad camino" refiriéndose a Intu Mediterrani y en relación a las "modificaciones que se están produciendo en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en Paterna" a cargo de la Conselleria de Medio Ambiente, dirigida por Elena Cebrián.

La presidenta de los 'populares' valencianos ha señalado que considera "preocupantes" estas manifestaciones de Salvador porque "acusó a Cebrián de estar modificando la legislación para impedir que un proyecto legal pueda llevarse a cabo". "Son acusaciones fuertes, si tiene pruebas lo que tiene que hacer es irse al juzgado, porque está acusando de cosas importantes que podrían ser constitutivas de un delito", ha enfatizado.

Además, ha criticado que la consellera Salvador "dijo que espera que el PORN no salga adelante" y lo ha tildado de "kafkiano" y "de psicoanálisis". "Una parte del gobierno lleva a cabo una modificación del PORN y otra parte del Consell dice que espera que no prospere. No quiero saber cómo serán las reuniones de los viernes del Consell, espero que no haya heridos", ha bromeado.

A este respecto, ha anunciado que el PPCV va a solicitar que se amplíe el periodo de alegaciones del PORN, puesto que "han dado 15 días en Navidad, que la gente saben ustedes que está pendiente de las publicaciones del DOGV", ha ironizado.

"LÍO MEDIÁTICO Y GUERRA ENTRE PARTIDOS"

Así, Bonig ha apelado a "la intervención" del presidente Puig, porque "la imagen que se está dando al embajador británico y a los inversores nacionales e internacionales es 'no venga usted a la Comunitat porque va a tener un lío mediático y una guerra entre dos partidos' que estamos pagando los valencianos". "Los problemas no se pueden dilucidar ni en tuits ni a través de los medios de comunicación porque el daño que están haciendo a la credibilidad, a la seguridad jurídica y a la economía valenciana es brutal", ha ahondado Bonig.

Asimismo, ha sostenido que "al final aquí va a pasar como en Cataluña", donde se "frenan inversiones por cuestiones políticas, del separatismo" y en la Comunitat Valenciana "por cuestiones políticas e ideológicas". "Está primando la ideología de Compromís con el beneplácito del PSOE", ha censurado.

La dirigente del PPCV ha asegurado que su partido "apuesta por este proyecto", de Intu Mediterrani, y "siempre lo ha hecho". "Apostamos por este y por cualquier proyecto que cumpliendo la ley genere empleo, riqueza, bienestar y prosperidad", ha dicho Bonig, que en este punto ha ofrecido el "apoyo" de los 'populares' a Sagredo y a Puig para "sacar adelante este proyecto, de aquí a final de legislatura". "Si no, esperaremos cinco meses a que se produzca el cambio político para que impere de nuevo el sentido común, la responsabilidad y la seguridad jurídica en esta Comunitat", ha subrayado.