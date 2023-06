Las New Balance clásicas desde 54 euros: dónde comprar estas zapatillas con rebaja antes de que se agoten

Somos muchas las que esperamos a las rebajas de verano para conseguir esos básicos de fondo de armario sin los que no estamos dispuestas a sobrevivir. Bien se trate de una camisa blanca que cumpla la tendencia por menos de 25 euros o de unas New Balance con un 40% de descuento para llevar las zapatillas de deporte que triunfan entre las famosas, ya sea Tamara Falcó o Hailey Bieber. Esta última propuesta es, precisamente, una realidad que hemos encontrado en el catálogo de El Corte Inglés, donde puedes hacerte con el modelo New Balance 373 por menos de 54 euros (en vez de los 90 habituales).

La combinación de ante y tela es la responsable de disfrute de un carácter tan deportivo como elegante. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Zapatillas 373 Descripción: Zapatillas casual de mujer en azul marino y rosa con amortiguación EVA en la entresuela y el talón y suela de goma duradera para proporcionar la comodidad y tracción. Marca: New Balance Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 53.97 Imagen:

En color azul marino pero con detalles en un rosa suave que rebaja la intensidad del oscuro y dulcifica el resultado, estas New Balance 373 son una de las apuestas atemporales por las que merecería apostar si buscamos unas deportivas bonitas para todo el año. No hay vaquero con el que no combinen ni plan, ya sea ir a la oficina o a un brunch con amigas, para el que no sean aptas y cómodas. De hecho, gracias a sus prestaciones (amortiguación EVA en la entresuela y talón), este modelo asegura una pisada segura y sin molestias que aguantará el paso del tiempo debido a la resistencia de la goma con la que han fabricado la suela para que soporte la tracción.

Prestaciones de gran calidad que no desmerecen el estilazo que derrochan. Inspiradas en el calzado deportivo de los 70, estas zapatillas destacan por el aspecto vintage que, sin duda, consiguen potencia con la elección de materiales: ante y malla para darle ese toque deportivo pero elegante que caracteriza a New Balance. Además, si el azul marino no nos representa, podemos escoger las 373 en color rosa y con detalles en blanco y añil, una versión más llamativa pero con el mismo descuento que la anterior.

En este modelo el color principal es el rosa, aunque tiene detalles añiles y blancos. El Corte Inglés

Cabe destacar que de este mismo modelo hay un último color, gris y verde, rebajado, pero en esta ocasión se trata de un descuento menor de un 30% aplicado sobre 90 euros, por lo que el precio es algo superior, de casi 10 euros más respecto a las propuestas anteriores. Del mismo modo, no son las únicas que tienen oferta: en el catálogo de El Corte Inglés hay muchas rebajas de New Balance que merecen la pena y que en algunos modelos alcanza el 50%, como ocurre con las Plant Dye en color tostado o con las Varsity en azul y negro.

