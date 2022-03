Tamara Falcó tiene los Levi's que mejor quedan con New Balance, las zapatillas más deseadas de la temporada

Tamara Falcó está en el punto de mira. Actualmente ya es una de las 'celebrities' más seguidas y admiradas de nuestro país. Es por esta razón que desde Netflix han contado con ella para una nueva producción en su catálogo que contará cómo es su día a día, algo que nos genera curiosidad a muchos, sin duda. Por su parte, en el mundo 'fashion', la marquesa de Griñón también se ha convertido en un referente gracias a su estilo, que sigue los pasos del de su madre Isabel Preysler. Una vez más, la socialité ha regalado a sus seguidores de Instagram una propuesta estilística muy inspiradora, protagonizada por dos prendas que todas tenemos (o deberíamos tener) en nuestro armario.

Si tuviésemos que definir el estilo de Tamara Falcó sería un 'mix' perfecto entre la elegancia y la tendencia, tal y como ella misma muestra en los estilismos que escoge para su tiempo de ocio, la comodidad no puede faltar.

Si hace tan solo unos días nos enseñaba el abrigo de Mango que solucionará todos nuestros looks de finales de invierno, ahora, con la primavera cada vez más cerca, nos enseña la combinación más fácil y acertada, y apta incluso para ir al campo.

Tamara Falcó ha combinado un jersey básico de color marrón con unos vaqueros de tiro alto, a los que ha añadido un cinturón marrón, un abrigo masculino negro y, a modo de calzado, las zapatillas más deseadas de la temporada.

Si bien se trata de un look de básicos que todas podemos tener en el armario, lo que sí es cierto es que los vaqueros que ha escogido para crear el estilismo son de lo más favorecedores. Se trata de unos Levi's en azul 'denim' clásico, con pernera recta y patrón clásico de cinco bolsillos, con aires 'vintage'. Por su parte, las zapatillas son New Balance (que ya son un 'must' en el zapatero de 'celebrities' e 'influencers' de todo el mundo) en color gris, más concretamente el modelo 'Made in US 990v5'.

Jean de talle alto recto de los 70, de Levi's Cortesía de Levi's

Los pantalones, que pertenecen a la línea sostenible de Levi's, tienen un precio de 135€; mientras que las zapatillas, que actualmente están agotadas, cuestan 200€. En definitiva, dos diseños en los que merece la pena hacer una inversión porque jamás pasarán de moda.