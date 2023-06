El traje de chaqueta con ‘short’ más espectacular (¡y rebajado!) del verano tiene la firma de Sara Carbonero

Las rebajas de verano son la ocasión perfecta para conseguir las tendencias más deseadas de la temporada a precios accesibles. Por eso, no tardamos en hacernos con la falda boho a mitad de precio de Cortefiel con la que dieron el pistoletazo de salida a los descuentos y se ganaron nuestros corazones. También creándonos la necesidad de conseguir las prendas más buscadas de las rebajas antes de que se agoten las unidades disponibles, como ocurrirá con este traje de chaqueta con short en cuanto las prescriptoras de moda sepan que está a mitad de precio. Se trata de un conjunto de SlowLove, la firma de las periodistas Sara Carbonero e Isabel Jiménez, ideal para ir a la oficina o para una preboda gracias a sus colores sobrios (crudo y naranja), a su estampado delicado (rombos) y al tejido ligero que se adapta a la figura. Una propuesta preciosa que se compra por separado pero que, en ambos casos, las prendas tienen un descuento del 43% en el caso de la blazer y del 50% en el del pantalón.

El 'jacquard' le confiere una estética fluida muy apetecible para los meses de sol. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Pantalón corto de jaquard Descripción: Pantalón corto de jaquard con cierre con botones de coco, bolsillos a los laterales y trabillas para el cinturón. El estampado es de rombos naranjas sobre fondo crudo. Marca: Cortefiel Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 24.99 Imagen:

Datos estructurados producto Nombre: Blazer fluida Descripción: Blazer de jaquard sin forro con cierre con botón de coco y bolsillos de plastrón. El estampado es de rombos naranjas sobre fondo crudo. Marca: Cortefiel Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 39.99 Imagen:

Además de la combinación de blazer oversize como marca la tendencia con un short fluido muy favorecedor que se adapta a todas las siluetas, el jacquard con el que ha sido confeccionado este traje de chaqueta es su gran punto fuerte. Sin restarle rigidez a las costuras fundamentales, como los hombros o los laterales del short para que no pierda la ligera campana, este es uno de los tejidos más elegantes para el verano, pues sin aportar calor, aseguran fluidez y líneas suaves que acompañarán nuestros movimientos al andar.

Especial mención merece el estampado de este look, un diseño de rombos dispuestos haciendo flores para dar un toque impactante al conjunto sin restarle ni un ápice de la elegancia que desprende y que, como no, podemos potenciar si apostamos por algunas sandalias de tacón en colores vitamina que no paramos de ver en las bodas de 2023. Aunque, si lo que buscamos es comodidad, no hay que perder de vista las palas inspiradas en las legendarias Orán de Hermès que sí podemos permitirnos.

Las rebajas de verano ya han llegado a Slow Love

Este traje de chaqueta a mitad de precio, si bien su precio en conjunto era de 120 euros y ahora puede ser tuyo por 65, se enmarca dentro de las rebajas de verano de Cortefiel: activas desde hace un par de semanas y entre las que muchas ya han encontrado las prendas que ninguna editora de moda dejaría escapar. Entre ellas, muchas prendas pertenecen a la firma de moda que las periodistas Sara Carbonero e Isabel Jiménez lanzaron en 2015, Slowlove, y que vendieron poco más de dos años a Cortefiel, en cuya web pueden verse las propuestas de esta marca que se caracteriza por su gusto por el boho chic y por un estilo atemporal que asegura ropa de larga duración, apta para todos los estilos y edades. ¿Te animas a echar un vistazo a las rebajas de Slowlove?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cortefiel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.