Estas son las prendas que ninguna editora de moda dejaría escapar de las rebajas de verano de Cortefiel

Aunque el verano aún no ha comenzado, ya somos muchas las que nos preguntamos cuándo empiezan las rebajas de Zara, Massimo Dutti o Stradivarius, entre otras tantas de nuestras tiendas favoritas. Es la ocasión perfecta para renovar nuestro armario estival y apostar por prendas de temporada que nos ayuden a crear los looks que ya son tendencia en redes sociales. Sin embargo, y a pesar de nuestras ganas, todo apunta a que el periodo de descuentos comenzará el 20-23 de junio y se extenderá hasta finales de agosto en la mayoría de tiendas físicas y online; aunque podemos confirmarte que no será así en todos los casos, porque algunas, como Cortefiel ya han lanzado sus primeras rebajas de verano.

La conocida tienda de ropa, que además aúna otras grandes marcas como Hoss Intropia, Slow Love o Pedro del Hierro (incluyendo la firma TFP by Tamara Falcó), ya ha lanzado las primeras prendas rebajadas en su web, con descuentos de hasta el 50% que han dejado verdaderas gangas. Y nosotras, fieles al espítitu de un cool hunter, ya hemos seleccionado cinco que deberías incluir en tu carrito de la compra, empezando por esta camisa estampada de cuello mao (Precio: 30 €. Ref 8785249) que, además, puedes completar apostando por el total look con los pantalones a juego.

El tejido fluido hace que la caída favorezca mucho. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Camisa estampada Descripción: Camisa ligera estampada sin mangas y con cuello mao con botones frontales. Tiene algo de volumen debajo del corte en el hombro y estampado étnico en blanco y verde. Marca: Cortefiel Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.99 Imagen:

Esta falda midi estampada con botones centrales (Precio: 34,99 €. Ref 5805427) que recupera el paisley más hippy y veraniego es otra de las prendas rebajadas que no deberíamos dejar escapar. Y es que el tejido fluido de bambula es fresquito a la par que elegante y perfecto para ir a la oficina. Además, si no te convence en color rosa, puedes encontrarla en amarillo con estampado floral o en verde con motivos étnicos.

Ideal para llevar con sandalias planas o de tacón. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Falda midi estampada con botones centrales Descripción: Falda midi estampada con botones centrales y tejido fluido de bambula con estampado paisley. Marca: Cortefiel Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 34.99 Imagen:

Y como los aires acondicionados son la pesadilla de cualquier oficina, que no falte este vestido estampado con manga francesa (Precio: 49,99 €. Ref 1875775) es una de las apuestas seguras de las rebajas de Cortefiel. Nos encanta por el corte de pisos sin volante que aprovechan para crear diferentes estampados, tipo patchwork, pero en la versión más elegante. Y, sí, este vestido es uno de los ideales para llevar con sandalias planas.

Tiene un aire 'boho' que nos encanta. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido estampado flores Descripción: Vestido tejido algodón BCI largo con corte de pisos, estampado con flores y con botones en el delantero. Tiene escote de pico y manga francesa. Marca: Cortefiel Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.99 Imagen:

No, un solo vestido no es suficiente para disfrutar del armario de verano perfecto, por eso no deberías resistirte a los colores vitamina de este estampado (Precio: 49,99 €. Ref 5205458) y con cuello cuadrado que contrasta con mangas de volante. El corte a la cintura cabe destacar que es uno de los más favorecedores y también el motivo principal por el que hemos caído rendidas a sus encantos.

El principal atractivo de este vestido es la apuesta por los colores vitamina. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido estampado estructura Descripción: Vestido de punto estampado con falda con vuelo y con tejido de estructura de punto, elástico y confortable en colores naranjas, rosas y amarillos. Marca: Cortefiel Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.99 Imagen:

Estos pantalones fluidos de puntos (Precio: 24,99 €. Ref 6095358) son el último de los caprichos a los que no habría que renunciar este verano: son cómodos, fluidos y perfectos para cualquier ocasión en la que no nos apetezca enseñar pierna, pero sí ir fresquitas. Además, combinarán a la perfección con cualesquiera de las blusas blancas que deberíamos tener de fondo de armario.

El azul marino es un imprescindible del verano. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Pantalón de punto estampado Descripción: Pantalón de punto de tejido confort, con cinturilla elástica y pernera ancha, estampado de lunares blancos sobre fondo azul marino. Marca: Cortefiel Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 24.99 Imagen:

