No tenemos dudas: seguro que este año tienes algún evento BBC o, lo que es lo mismo, boda, bautizo o comunión. La temporada alta de estas celebraciones ya ha comenzado y tenemos la vista puesta en dar con el outfit más adecuado, ese que sea cómodo y que cumpla con alguna de las tendencias que triunfan entre los vestidos de invitada de la temporada. Las bodas de las celebrities o la alfombra roja pueden ser fuente de inspiración para nosotras ¿O es que no lucirías un vestido en color champán como el que Ana de Armas llevó a los Oscar para homenajear a Marilyn Monroe? También son claros ejemplos de lo que sí y lo que no hay que hacer (y sí, el negro es un color apto para invitadas y, sino, que se lo pregunten a Aitana, que lo escogió para su look de invitada al enlace de Lele Pons y Guaynna).

Pero, si hay algo más difícil que encontrar el vestido idóneo es dar con los zapatos adecuados... ¡y tampoco pedimos tanto! Solo que combinen con el resto del look y que sean tan cómodos como para no tener que bajarnos de ellos, si apostamos por los de tacón, en ningún momento de la celebración. Nosotras, aunque somos firmes defensoras de las sneakers (incluso en conjuntos que llevamos a la oficina), no podemos evitarlo: nos apasionan los tacones y todavía no renunciamos a ellos en estos eventos. Aunque ahora sabemos que hay vida mucho más allá de los stilettos, su tacón alto y fino sigue siendo uno de nuestros favoritos para estas citas, aunque también contemos en nuestro vestidor con las que hemos denominado las sandalias de invitada perfecta: están disponibles en varios colores y cuestan menos de 40 euros.

Sin embargo, no podemos resistirnos a ojear las nuevas propuestas de cada temporada y las de este año no pueden gustarnos más. Los colores vitamina también llegan a nuestros pies y, si los tacones ya nos encantan per se, si ahora apostamos por aquellos con colores que nos ayuden a levantar el ánimo, ¡no hay look de invitada que pueda fallar! Menos si los combinamos con propuestas en las que se lleven gran parte del protagonismo. Así, los tonos vibrantes como el fucsia, el naranja royal, el verde (incluso en su versión neón como defendió la actriz Ingrid García-Jonsson en los Goya 2023) el azul klein o el amarillo chillón son algunos de nuestros favoritos y bajo estas líneas tienes ejemplos de todos para enamorarte, como nosotras de esta tendencia tan colorida. ¿Te sumas a la moda vitamina?

Sandalias vitamina para tus vestidos de invitada

Las sandalias de tira, en color amarillo, de Aldo.

Este modelo tiene punta cuadrada y detalles transparentes. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Sandalias de tacón de mujer en color amarillo de tiras Descripción: Sandalias de tacón de bloque en color amarillo de tiras. Punta cuadrada y detalles transparentes. Su diseño incluye una cinta que sujeta el zapato por detrás del talón. Marca: Aldo Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 89.95 Imagen:

Metalizadas y en verde, de Ulanka Saltie.

El tacón de este modelo es de 10 centímetros. Ulanka

Datos estructurados producto Nombre: Crush by Ulanka Saltie - Sandalias de tacón Descripción: Sandalias de tacón de 10 centímetros confeccionadas en piel sintética. Su diseño incluye un agarre con tiras al tobillo y dedo y cierre con hebilla. Talón descubierto. Marca: Ulanka Rating: 4.3 Autor del rating: 20deComoras Precio: 69.99 Imagen:

Tacón bloque, puntera cuadrada y en fucsia, de Ángel Alarcón.

Su diseño destalonado y de tiras anchas nos ha encantado. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Sandalias de mujer con tiras anchas puntera cuadrada y tacón bloque Descripción: Sandalias de tacón bloque de 8 centímetros de altura. Punta cuadrada y tiras anchas. Destalonadas y en color fucsia. Marca: Ángel Alarcón Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 85 Imagen:

En azul klein, tacón bajo cuadrado y diseño minimal, de Lefties.

Este modelo es muy cómodo por su tacón bajo. Lefties

Datos estructurados producto Nombre: Sandalia Minimal tacón Descripción: Zapato tipo sandalia con tacón bajo. Está disponible en colores azul, fucsia y negra. Su diseño incluye tira delantera y cierre con pulsera de hebilla en el tobillo. Marca: Lefties Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 16.99 Imagen:

Con detalles multicolor en una tira de cristales, de Lodi.

¿Puede ser más increíble la tira de cristales multicolor? El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Sandalias de tacón de mujer en ante de color fucsia Descripción: Sandalias en ante de color fucsia y detalles de tira de cristales multicolor. Tacón fino de 11 centímetros de altura. Cierre mediante hebilla con pulsera al tobillo. Confeccionadas con planta new gel para garantizar la comodidad. Marca: Lodi Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 159 Imagen:

Verde lima y de corte clásico, en Bershka.

Estas sandalias tienen ajuste en el tobillo tipo pulsera. Bershka

Datos estructurados producto Nombre: Sandalia tacón tiras pulsera Descripción: Sandalia de tacón de 7 centímetros con tira delantera en los dedos de los pies y ajuste al tobillo tipo pulsera. Marca: Bershka Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 22.99 Imagen:

Tiras finas metalizadas y rosas, de Lefties.

El metalizado y el tacón de este modelo nos encanta. Lefties

Datos estructurados producto Nombre: Sandalia tacón metalizada Descripción: Sandalia de tacón cuadrado de ocho centímetros y de color rosa metalizado con tiras finas con nudo en parte delantera y ajuste tipo pulsera en el tobillo. Marca: Lefties Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 25.99 Imagen:

