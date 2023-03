Para decepción de muchos, Ana de Armas se ha quedado sin su primer Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de la Marilyn Monroe más polémica en Blonde. Ha sido Michelle Yeoh la actriz que ha logrado alzar la estatuilla dorada, tal y como muchos ya esperaban tras el visionado de Todo a la vez en todas partes, la que ha logrado esta hazaña con la que todas las celebrities sueñan. Aunque, si somos francas, para nosotras Ana de Armas ya ha ganado con el look con el que ha sorprendido en la alfombra roja de la 95 edición: una propuesta dorada, clásica y brillante firmada por Louis Vuitton.

Ni que decir tiene que la intérprete cubana está entre los aciertos en la alfombra roja de los Premios Oscar 2023, destacando con un estilismo sencillo con cola de volantes que a muchos les ha resultado un guiño flamenco resultado de su estrecha relación con España. Pero no ha sido el único parecido razonable que ha destacado: el corte, el color y la apuesta por la pedrería del cuerpo recuerdan al icónico vestido con el que Marilyn Monroe cantó el Happy Birthday Mr. President a John F. Kennedy en 1962 y que Kim Kardashian lució en la Met Gala sesenta años después... con polémica incluida al sufrir este atuendo histórico "daños irreparables".

Haya sido un guiño a la figura icónica que encarna en la película de Netflix o haya sido más una casualidad, lo que está claro es que Ana de Armas estaba radiante. A la ya de por sí apuesta segura con el vestido, tenemos que sumar unos complementos que no pueden estar mejor pensados para resaltar, sin robarle protagonismo al vestido: unos pendientes de aro y una pulsera como únicas joyas. Un estilo minimalista que se completaba con un sencillo y sobrio (pero perfecto) peinado y un maquillaje discreto que permitieron a la nominada brillar con luz propia sobre la alfombra más famosa del celuloide. Seguir sus pasos en lo que a moda respecta, es, entonces, una buena decisión si tenemos eventos a la vista. No serán un Louis Vuitton, pero bajo estas líneas te dejamos algunos modelos champán para ser la invitada perfecta... ¡y fiel seguidora del estilo elegante de Ana de Armas!

Más discreta de lo esperado pero con su magnetismo distintivo. Ana de Armas, una de las protagonista de la alfombra. (Getty Images)

Vestidos champán inspirados en Ana de Armas

Para brillar con la misma luz que lo ha hecho la actriz española sobre la alfombra roja de Hollywood, las lentejuelas del vestido Ashley, largo, de tirantes finos y de satén de Veneno En La Piel, con sus líneas sencillas y abertura lateral, pueden ser nuestra mejor apuesta.

Un corte sencillo pero elegante y muy favorecedor. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Vestido largo de satén Descripción: Vestido largo de satén y lentejuelas de tirantes finos. Con un diseño sencillo, espalda al descubierto y abertura lateral en la falda. Marca: Veneno En La Piel Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 250 Imagen:

También de lentejuelas, pero con un corte midi y un color más achampanado, el vestido de Molly Bracken que nos ha enamorado del catálogo de El Corte Inglés.

Es ideal para bodas de noche. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Vestido largo de tirantes con lentejuelas Descripción: Vestido largo de tirantes con lentejuelas con corte ajustado. Largura midi y leve escote en v, tanto por delante como por detrás. Marca: Molly Bracken Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 89.90 Imagen:

Pero no solo con lentejuelas se puede brillar. Para muestra, este vestido de Asos Design con una increíble espalda escotada y ajuste slim.

Su punto fuerte es la espalda escotada. Asos

Datos estructurados producto Nombre: Vestido largo color champán con espalda escotada Descripción: Vestido largo color champán en el que destaca su ajuste ceñido y su espalda escotada. El diseño incluye tirantes finos. Marca: Asos Design Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 75.99 Imagen:

También de Molly Bracken, el vestido similar a la propuesta de lentejuelas de la misma marca arriba mencionada, pero, esta vez, con un tejido satinado y escote drapeado que nos en-can-ta.

El escote es muy favorecedor, así como el corte lencero. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Vestido largo de tirantes en tejido satinado Descripción: Vestido largo satinado de tirantes finos. Con espalda cuadrada y escote drapeado. Color dorado. Marca: Molly Bracken Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 42.45 Imagen:

Y, para espectacular, la espalda de la propuesta de Molly Bracken con escote halter y espalda totalmente al descubierto. Su tejido satinado fluido y su color dorado hacen de este modelo una apuesta muy cómoda.

Cuello 'halter'... ¡en contraposición con un escote en 'V' muy pronunciado en la espalda! El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Vestido largo con escote halter Descripción: Vestido largo con escote halter en tejido satinado. Escote trasero muy pronunciado y diseño fluido que no queda ajustado para ofrecer mayor comodidad. Marca: Molly Bracken Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 215 Imagen:

Aunque la protagonista de Blonde ha escogido un vestido con el bajo de volantes fluidos como protagonistas, partes superiores como la del vestido de noche Mascará, a la venta en About you, no pueden pasar desapercibidas.

El corte princesa es la seña de identidad de este modelo con detalles tipo joya. About You

Datos estructurados producto Nombre: Vestido de noche Descripción: Vestido drapeado, con piedras decorativas en la parte superior. Cuello en V y diseño sin espalda. Se abrocha mediante cremallera. Marca: Mascará London Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 179 Imagen:

Y, si preferimos los diseños cortos, en &Me Unlimited tienen el modelo perfecto: de nuevo, de lentejuelas, con escote caja delantero, escote en v en la espalda con detalle de lazada y manga murciélago perfecta para esos eventos primaverales.

A pesar de ser 'mini' es un vestido elegante y perfecto para cualquier evento. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Vestido corto de lentejuelas Descripción: Vestido midi de lentejuelas con escote caja delantero y trasero en v cerrado por un lazo. Manga murciélago ajustada en puño. Incluye cinturón de raso con hebilla dorada. Marca: &Me Unlimited Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 64.90 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.