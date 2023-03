Aitana confirma con su 'look' de más de 50.000 euros que el negro sí es que para una boda

Sí, la boda de Lele Pons con el cantante puertorriqueño Guaynna ha sido la más sonada de lo que llevamos de temporada BCC. Tanto por el famoseo que conformaba la asistencia como por los salseos con los que nos están amenizando esta semana: ni hay distanciamiento entre Lola Indigo y Aitana ni entre la catalana y Sebastián Yatra que, de hecho, asistieron juntos al enlace celebrado en Miami. Pero aún hay más detalles que han hecho que perdamos la cabeza con este eventazo y, ¡pista!, tiene que ver con el look de una de las cantantes que ha protagonizado los cotilleos más sonados.

Aitana Ocaña sorprendió con un vestido negro satinado de Yves Saint Laurent con escote plunging, frunce drapeado delantero y una espalda abierta que coronó con un boche, también de YSL, en forma de flor violeta de terciopelo. Una apuesta de aproximadamente 4.200 euros que, atención, combinó con unos pendientes de oro blanco de 18 quilates de Bvlgari de 28.000 euros con sandalias negras de plataforma y un bolso mini tipo glitter de Jimmy Choo de unos 3.600. En definitiva, un lookazo redondo, muy exclusivo y que, aunque no podamos calcar (el coste total puede ascender de los 50.000 euros), sí nos abre las puertas a un territorio vetado para muchas: ¡el negro sí es para una invitada!

Para el protocolo más clásico de bodas, este color resulta casi una ofensa para los novios, debido al carácter serio e, incluso, fúnebre con el que se le relaciona, pero también es elegante, misterioso y sexy. Y Aitana ha sabido ver todas estas bondades y las ha explotado al máximo creando el outfit de invitada que todas vamos a querer copiar (como sucedió con su ya icónico vestido, también negro, de la venganza tras la ruptura con el actor Miguel Bernardeau. Nosotras, que no nos perdemos ni una tendencia, hemos recogido cinco propuestas que vas a adorar y querer lucir en tu próximo evento. Y, sí, el all in black impera en todas y cada una de ellas.

Cómo vestirse de negro para una boda

Si, como la cantante, queremos un vestido cómodo y fluido para disfrutar durante todo el evento, el modelo Siara de Ba&sh es perfecto y muy similar al que escogió Aitana para la boda de Lele Pons y Guaynna. Midi, con corte recto, pero sin marcas y con tirantes finos de cadena dorada que se cruzan en una espalda que queda al descubierto.

Sus tirantes de cadena se cruzan en una espalda descubierta. Ba&sh

En la misma línea de espalda al aire y escote pronunciado que el anterior (y que el que la cantante lució en el evento de Miami), se encuentra esta propuesta de Calvin Klein: de estilo lencero, con la zona del pecho marcada para crear contraste, detalle con los tirantes en la espalda descubierta y una tela viscosa con brillo perfecta para estas ocasiones.

El escote de este vestido es único. El Corte Inglés

Si nos encanta el detalle fruncido del modelo de Yves Saint Laurent, podemos lucirlo en modelos como el vestido de tafetán corto de Tintoretto. Con escote palabra de honor y detalle de volante, esta propuesta es ideal para quienes quieren ir de corto.

El escote, el fruncido, el color... ¿qué no nos gusta de este vestido? El Corte Inglés

También se admiten los vestidos largos en este tono, como el modelo de Green Coast a la venta en El Corte Inglés. De líneas sencillas, falda vaporosa y escote asimétrico, nos ha conquistado por su diseño fruncido en la cintura y su abertura lateral.

Sencillo y elegante, así es el diseño de esta propuesta. El Corte Inglés

Y si preferimos los conjuntos de pantalón, en la web de Cortefiel hemos encontrado un mono de Vila por el que merece la pena saltarse el (hasta ahora) inquebrantable protocolo. De nuevo, un escote asimétrico que nos encanta y con un volante que aporta ligereza al outfit. La pernera del pantalón es recta.

Una opción impecable para quienes preferimos pantalón. Cortefiel

Las sandalias perfectas para ir de negro

Si hay algo que tiene el negro que es irrebatible es que combina con todo. Por eso, si apostamos por este color para nuestro look de invitada, podemos arriesgarnos con unas sandalias que dejen con la boca abierta a todos los asistentes. La propuesta rosa barbiecore, destalonada, con acabado en punta y detalles de cristales multicolor de Lodi, una novedad en la web de Cortefiel, nos parece la ideal para la ocasión.

Un calzado para romper con el 'total black'. Cortefiel

Claro que, si queremos ser fieles a la apuesta de Aitana, escoger unas sandalias también negras, con plataforma y tiras que acaban en una pulsera elegante que ayudará a conseguir el efecto de piernas infinitas.

El color negro también es un acierto para el calzado. Ba&sh

