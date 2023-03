Los pendientes de casi 30.000 € con los que Aitana completó su look de invitada para la boda de Lele Pons

Este fin de semana, Lele Pons y el cantante puertorriqueño Guaynna han dado el 'sí, quiero' en la que se ha convertido en la boda más sonada de la temporada. En las nupcias de los cantantes latinos, celebradas al calor de Miami, hemos visto desfilar a casi 300 invitados, muchos de ellos rostros conocidos como Anitta, Lola Índigo, Tini Stoessel, Becky G o Paris Hilton.

Pero hay una de las invitadas que nos ha llamado especialmente la atención, no solo por el 'salseo' que la acompaña, sino también por su increíble look de invitada. Hablamos de la cantante Aitana Ocaña, que ha acudido como acompañante de Sebastián Yatra, padrino de la boda. Aunque la ex concursante de OT y el cantante han acaparado la atención en las redes, ninguno de los dos ha subido ninguna fotografía que confirme su relación. Pero lo que sí hemos podido reafirmar, gracias a las fotos y vídeos que han llenado Internet, es que Aitana ha encontrado el look de invitada perfecto para esta temporada.

Gracias a lo que Aitana sí ha compartido en su cuenta de Instagram de la boda más sonada del mes, hemos podido ver el look que la cantante ha elegido para el evento. Se trata de un vestido negro satinado y con detalle fruncido en la parte delantera, parte de la colección de Saint Laurent. El diseño cruzado se ajustaba al cuerpo de una forma de lo más favorecedora y daba lugar a un escote en pico que llegaba casi al ombligo de la cantante. En el centro del escote, el vestido incluía un broche en forma de flor violeta de terciopelo, diseñada también por YSL y con un precio de 795 euros.

Aitana Ocaña en la boda de Lele Pons y Guaynna, en Miami GC Images

Los exclusivos accesorios del look de Aitana

En cuanto a los accesorios, Aitana ha combinado el vestido con un increíble bolso estilo glitter, diseñado por Jimmy Choo, que tiene un precio de 3.595 euros. El modelo Bon Bon que lució es uno de los más deseados de la firma, un minibolso con malla revestida con adornos de cristal, acabado con un asa superior y una elegante cadena.

Entre otros detalles, Aitana también combinó su vestidazo con unos tacones negros de plataforma y unos pendientes en forma de flor y con cadenas colgantes en color plateado a juego con su bolso metalizado. Se trata de unas joyas hechas con oro blanco de 18 quilates, con dos diamantes centrales y pavé de diamantes. Estas joyas fueron diseñadas por la firma italiana Bvlgari, y tienen un precio de 28.000 euros, un verdadero lujo que completó el elegante look de la cantante madrileña.

Pendientes Fiorever Bulgari

En cuanto al 'beauty look' de la cantante, Aitana llevó su icónica melena extra lisa, con su característico flequillo y un pequeño recogido en la parte superior, dejando protagonismo a los increíbles pendientes. Un maquillaje sencillo y una piel perfecta daban el broche de oro a un estilismo de sobresaliente que nos puede servir de inspiración para nuestros propios looks de invitada.

