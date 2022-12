Miércoles, Wednesday, Merlina... llámala cómo quieras, pero la primogénita de los Addams es la gran sensación del año. La serie de Netflix, que cuenta con el inconfundible toque de Tim Burton, ya se ha convertido una de las favoritas de 2022 (¡y eso que se estrenó el pasado 23 de noviembre!) e incluso está nominada a los Globos de Oro 2023. Y lo ha logrado no solo por la impecable actuación de Jenna Ortega (baile incluido), la originalidad de esta nueva narración o la inolvidable banda sonora, el estilo de Miércoles Addams para vestir ya se ha convertido en tendencia para los próximos meses... ¡y nosotras nos declaramos fans incondicionales!

De hecho, dejaremos de vestir de negro, emulando a Miércoles, cuando inventen un color más oscuro. O, al menos, cuando acabe el invierno y se nos pase la euforia de la serie (si es que para entonces no hay anuncio oficial de una segunda temporada). Pero, atenta, no todo vale en este renovado estilo gothic glam que no paramos de ver en redes sociales: hay mucho de college (por eso de que todo transcurre en un internado), de plataformas (seña de identidad de Jenna Ortega) y de cuellos bobos, tres de las tendencias que más fuerte están pisando en el street style. ¿Casualidad? Lo dudamos: nuestra nueva heroína sabe muy bien lo que se hace, hasta cuando hablamos de moda.

Miércoles, estilo 'college'

Uno de los looks más vestidos de Jenna Ortega en Miércoles es el uniforme del internado Nevermore Academy en el que cursa sus estudios (después de ser expulsada de su instituto tras un pequeño incidente con pirañas). Una estética fácil de emular siguiendo los preceptos del kinderwhore que requiere una falda mini, pero cómoda, a la que sacar el máximo partido, sirva de inspiración esta de Bershka con abertura para adaptarse a nuestra silueta sin subirse. Nosotras elevaríamos el conjunto con un jersey de chess print para generar el contraste con el negro, como la propuesta de High Spirits; mocasines con plataforma y hebillas para darle el toque glam, como el modelo Essentials Binly de Ulanka, combinados, como no, con calcetines; y un abrigo, por aquello de combatir el frío, oversize, de doble botonadura cruzada y, por supuesto, negro, como este de Lefties.

La esencia 'college' está muy presente en esta apuesta no apta para frioleras. Imágenes cortesía de Bershka, Springfield, Ulanka y Lefties.

Al estilo detective Viper de la Muerte

Uno de los rasgos que más han enganchado de la nueva Miércoles es que es extremadamente inteligente e ingeniosa. De hecho, es una joven promesa de la novela negra, autora de un libro (sí, autobiográfico) sobre una detective, Viper de la Muerte, que busca a un asesino encubierto, al puro estilo Rosalind Russell. Y, para resolver casos, necesitamos ir cómodas (¡y planas!), por si hay que correr, así que, apúntate a la moda de los pantalones de tiro alto y pinza, como estos de Lefties combinados con unas zapatillas old school que nos den ese aire setentero (¿alguien más pensando en unas Converse Chuck Taylor All Star tipo bota?). Y, por favor, que no falte el chaleco de punto oversize, como esta propuesta de Bershka, con camisa blanca romántica debajo para que el cuello asome (nosotras estamos enamoradas de esta de Cortefiel con puntillas y bordados). Y, como colofón, una mochilita donde poder guardar todo el instrumental detectivesco... ¡y las posibles pruebas que encontremos!

Una apuesta cómoda e ideal para llevar a la oficina... ¡o a cualquier lugar! Cortesía de Lefties, Cortefiel, Bershka y El Corte Inglés.

Vuelta a la serie 'The Addams Family'

Si hay algo que nos encanta de la revisión de Tim Burton de La familia Addams es que está plagada de easter eggs a sus antecesoras, desde los clásicos chasquidos (¿recuerdas cómo los introducen en la trama?) hasta el vestuario de la propia Miércoles, vestido con cuello bobo y trenzas. Por eso, este invierno no debe faltarnos el nuestro y la apuesta de El Corte Inglés con cuello guipur es perfecta para la ocasión. Nosotras, para quitarle un poco de esencia de colono de Jericó, lo combinamos con unas combat boots de Bershka muy gothic glam; una biker de pelo sintético de Sinsay; una bandolera de Cortefiel con chess print; y, para rematar el lookazo, un lazo para el pelo. Ahora, ¿ya te sientes como una auténtica Miércoles Addams?

No puede faltar un vestido con cuello bobo si queremos parecernos a Miércoles. Cortesía de El Corte Inglés, Bershka, Sinsay y Cortefiel.

