¡Las tenemos! Las sandalias de invitada perfecta existen, son de Amazon y cuestan menos de 40 euros

O te encantan o las detestas. No hay quien pueda sentirse indiferente ante la celebración de una boda y a estas alturas del año ya podemos decir que la temporada ha comenzado. Aunque durante el resto de meses también se llevan a cabo, el buen tiempo es el favorito de muchas parejas para darse el sí, quiero. Ante este panorama, tranquila, te entendemos: nosotras también estamos en búsqueda (¡y captura!) del outfit de invitada perfecta porque no queremos dejarlo para última hora. Que cumpla con el dress code establecido por la celebración y por los novios, que sea cómodo para mantenerlo intacto hasta que el cuerpo aguante y, a poder ser, que no suponga una inversión desorbitada. ¿Tanto le pedimos a la moda para lucir en BBC (bodas, bautizos y comuniones)?

Junto a estas premisas, tenemos una última exigencia: que los zapatos sean cómodos (¡por favor!). No nos engañemos: si apostamos por los de tacón, sabemos que alguna que otra molestia terminaremos teniendo, sobre todo si nos subimos a ellos durante muchas horas. Claro que, hay ciertas elecciones en lo que a calzado respecta que están en nuestras manos y que pueden marcar la diferencia entre la comodidad y el sufrimiento. Apostar por un tacón ancho (para olvidarnos también de los cubretacones), no excederse con los centímetros de altura y que sujete el tobillo son algunas claves para calzarte los zapatos en casa... ¡y volver con ellos puestos!

En 20deCompras nos hemos puesto a rastrear para dar con el par perfecto, ese que se va a convertir en tu aliado de los eventos estivales. ¡Y lo hemos encontrado! Está en Amazon (buenas noticias para las asiduas al ecommerce y para las que forman parte de Prime). Y si no eres de ninguno de los dos bandos, este hallazgo va a cambiar tus perspectivas: las sandalias de Dream Pairs son todo lo que buscábamos, están disponibles en cuatro colores y tienen un precio que pate de los 35,99 euros.

Estas sandalias están disponibles en cuatro colores. Amazon

Como ocurre con la mayoría de productos de moda en Amazon, el precio final depende de la talla y el modelo escogido. En este caso, aunque actualmente el precio mayoritario es de 39,99 euros, todas las tallas disponibles del tono verde cuestan 35,99. Por ese precio, podemos conseguir un zapato de cierre en el tobillo, con punta abierta, con un tacón ancho de nueve centímetros, una altura y un diseño cómodo para aguantar todos lo que vamos a bailar.

Cómo limpiarlos cuando termina el evento

Una vez que las hemos encontrado, ¡no queremos lucir otra en ningún evento! Claro que, para que puedan estar en nuestro fondo de armario durante muchos años, debemos cuidarlas y limpiarlas de forma adecuada. Están elaboradas con ante, lo que requiere un extra de cuidados que merece la pena llevar a cabo. Si no se trata de suciedad genérica (sin una mancha concreta), desde 20deCompras te recomendamos cepillar el zapato con un cepillo específico para calzado. En muchos de ellos también encontramos una goma que puede ayudarnos a borrar las rozaduras (mejor optar por una de color neutro). Por último, en el mercado existen protectores impermeabilizadores que se aplican en los zapatos antes de usarlo para que actúe como barrera y las manchas sean más superficiales.

