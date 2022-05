Looks de invitada bonitos y rápidos para cuando lo has dejado todo para última hora

En alguna ocasión hemos dejado las cosas para el último momento y quien diga lo contrario miente descaradamente. Ya sea estudiar la noche anterior del examen, responder a ese 'email' importante del trabajo, tender la ropa o incluso sacar al perro a horas intempestivas: no siempre podemos ser 100% eficientes.

Procrastinar es algo inherente en el ser humano y aunque hay veces que puede solucionarse pronto como pasar la aspiradora a las 11 de la noche (para desgracia de tus vecinos) otras veces puede llevarnos a tener un disgusto, como elegir el look de invitada para la boda de tu compañera de trabajo a tan solo unas horas de tener que ir a la ceremonia.

Ahora que estamos en plena temporada de bodas, escoger el vestido perfecto es esencial y no es algo que podamos dejar para el último minuto. Sin embargo, si este es tu caso, no desesperes, porque todo tiene solución.

Aunque a primera vista no lo parezca, nuestro armario guarda todo lo que necesitamos para que nos saque de este pequeño apuro estilístico en un abrir y cerrar de ojos. Para que no te pierdas nada, aquí te dejamos algunos ejemplos de looks de última hora con los que triunfar en cualquier boda.

Vestido de color rojo

Vestido fluido rojo de Mercedes de Miguel MERCEDES DE MIGUEL

Seguro que todas tenemos un vestido rojo en el armario y es que este tipo de prendas son perfectas para ir sofisticadas sin pensárnoslo mucho, ya que el rojo favorece a todo el mundo y nos aporta mucha luminosidad al rostro. Puedes combinar este vestido similar a este de Mercedes de Miguel con unas sandalias doradas para ir sencilla, pero elegante.

Mini vestido de lentejuelas

Mini vestido de lentejuelas de & Other Stories & OTHER STORIES

Otra opción con la que no se puede fallar es con un vestido de lentejuelas. Lo podemos usar tanto para una boda de día como para una de tarde o noche y lo podemos combinar con unas sandalias de tira, que están ahora mismo en plena tendencia. Después de tantas Nocheviejas, todas tenemos uno en el armario. Este ejemplo es de & Other Stories y lo encontramos por 75 euros.

Lencero

Vestido lencero. KOAHARI

Si Victoria Beckham llevó un vestido lencero para la boda de su hijo, cualquiera puede llevarlo. Este tipo de prendas son extremadamente favorecedoras y visten mucho con muy poco, por lo que son ideales para ir cómodas a este tipo de eventos. ¿Lo mejor? Lo podemos combinar con cualquier tipo de sandalias. Este de Koahari es uno de los más vendidos de la marca porque sienta bien a todo tipo de colores de piel y edades.

'Cut-outs'

Vestido con 'cut-outs' de Miaume Laura Jaume Rodríguez/MAIUME

Al igual que la reina Letizia, tú también puedes llevar un vestido con 'cut-outs' a cualquier evento especial e ir divina. Las aberturas le dan ese toque sexy, mientras que el largo midi le da ese toque de sofisticación. Este de Miaume es ideal gracias a su estampado con colores suaves, que lo hace aún más elegante, pero manteniendo su espíritu juvenil.

Traje colorido

Traje azul de P & Roses P & ROSES

Otra opción, si no quieres llevar vestidos, es un traje colorido. Ahora que están en plena tendencia, seguramente tengas uno del armario y te ayudará a destacar más que con un traje de color negro. Este de P & Roses es mucho más fresco y juvenil, perfecto para cualquier tipo de boda.

Vestido de flores

Vestido de flores de Cyrana CYRANA

Los vestidos de flores pueden sacarte de un apuro si sabes cómo. Si bien el tipo de estampado es importante (no es igual uno de margaritas minis que esta explosión floral tan sofisticada de Cyrana), el largo es una de las cosas que más tenemos que mirar, y es que si buscamos un estilo elegante, el midi es imprescindible. Combínalo con algún tocado para un look de 10.