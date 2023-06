Amelia Bono tiene el 'total look' más bonito y cómodo del verano que no tardará en agotarse

Amelia Bono ha disfrutado de un fin de semana de desconexión para inaugurar el verano. Lo ha hecho con su pareja y padre de sus cuatro hijos Manuel Martos, con quien no hace muchos meses celebraba una reconciliación que ya va camino del año después de la separación que puso fin a sus 14 de matrimonio. La celebrity ha querido compartir con su cerca de un millón de seguidores en Instagram lo bien que lo han pasado, recibiendo muchas muestras de cariño... ¡y aún más preguntas sobre el total look verde agua con el que ha posado en su escapada a Lloret de Mar!

La verdad, hemos de reconocer que no nos extraña, pues desde 20deCompras ya fichamos este conjuntazo cuando destacamos las prendas que ninguna editora de moda dejaría escapar de las rebajas de verano de Cortefiel. Bonito, elegante y cómodo: así podemos describir este outfit formado por una blusa holgada y pantalones rectos que va a ser la mejor compañía de cualquier plan, ya sea un finde romántico con nuestra pareja, a lo Amelia Bono, o una apuesta segura para ir a trabajar. Además, esta propuesta, que se compra por separado, tiene un descuento del 25% por prenda que aún anima más a la compra, ¿no crees?

El tejido fluido hace que la caída favorezca mucho. Cortefiel

Poco se puede decir de este total look que no salte a simple vista: favorecedor para todas las siluetas, la apuesta por este estampado étnico en verde agua logra un conjunto divertido, pero no excesivamente arriesgado, para que todas nos sintamos cómodas con él. Algo que potencia el corte del pantalón, con cinturilla de goma y pernera ancha con efecto crop en los tobillos para dejar al descubierto los pies y poder lucir así alguna de las sandalias inspiradas en las Orán de Hermès que ya han fichado las prescriptoras de moda.

La blusa, por su parte, tiene un corte holgado que consigue con las pinzas sutiles que comienzan en la zona del cuello, aportando un vuelo natural muy bonito que, además, nos permite dos opciones: llevarla por fuera del pantalón o ligeramente metida. Un gesto mínimo que, sin embargo, ayuda a dar la apariencia de dos looks distintos que se amoldarán a las necesidades de cada momento.

Cabe destacar que entre las prendas que ya hemos fichado de las rebajas de Cortefiel, hemos dado con el pantalón y la blusa en otros estampados posibles que apuesta por los naranjas y los rosas, aunque no todos combinan como ocurre con el conjunto verde agua. La camisa, por ejemplo, tiene cuatro modelos rebajados al 25%, tres estampados y uno blanco que, en nuestra opinión, es uno de los más bonito e ideal como fondo de armario. Si hablamos de la parte de abajo, son dos las alternativas a elegir si no nos convence la de bono: una que sigue la línea étnica pero con colores vitamina y una floral en la que el amarillo es el protagonista. ¿La mejor noticia? ¡Que aún hay unidades disponibles en todas las tallas! Eso sí, creemos que no por mucho tiempo.

