Las asiduas a las redes sociales, sobre todo a Pinterest, ya sabrán que el capsule wardrobe se ha convertido en la tendencia del momento. No es nada nuevo, pero sí recupera un modelo de consumo que el fast fashion había dejado atrás: apostar por prendas básicas y minimalistas que combinen entre sí para dar el máximo número de looks posibles sin necesidad de tener mucha ropa en el armario. En definitiva, salvavidas que van más allá del fondo de armario y que tienen la capacidad atemporales y básicas sin renunciar al aura icónica de la moda bien hecha.

Confeccionarlo, aunque al principio pueda parecer caótico, no escapa del alcance de cualquiera, solo hay que pensar en aquellas prendas que permiten adaptar diferentes estilos (¡y elevarlos!). Y para nosotras las que mejor lo consiguen son las blusas blancas: ni qué decir tiene que su esencia seasonless ayuda, pero también su capacidad para conseguir que un look casual pase a ser elegante (¡o viceversa!), todo depende de las líneas y cortes que escojamos. Sirva de ejemplo esta camisa de lino de líneas fluidas y clásicas que puedes comprar por menos de 20 euros en Cortefiel: perfecta para combinar con falda midi para la oficina o con shorts para disfrutar de unas cañas el fin de semana.

Es una camisa básica que nunca pasará de moda. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Camisa lino Descripción: Camisa de tejido rústico tipo lino con cuello camisero y manga larga acabada en puños cerrados. La silueta es fluida y ligeramente ‘oversize’. Marca: Cortefiel Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

También puede ser ideal para nuestro capsule wardrobe esta blusa de cuello mao y pechera bordada, que responde a un estilo más romántico que, independientemente de las modas, tampoco dejará de ser tendencia.

El bordado, tipo levita, es ligero y poco recargado. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Blusa algodón fluido Descripción: Blusa de algodón ligero con pechera bordada al tono y manga larga. Está completamente abotonada y el cuello es tipo mao. Marca: Cortefiel Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 24.99 Imagen:

Y aunque esta última propuesta es de manga corta, lo que hace que en las épocas frías no sea tan útil (aunque no haya nada que no resuelva una americana), no deja de ser un básico con muchas opciones. ¿No os encanta el cierre tipo tapeta con doble botonadura? Atentas, porque el descuento del 25% se aplica ya en la cesta de la compra.

Una versión veraniega de la clásica camisa blanca. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Blusa confort Descripción: Blusa de tejido rústico confort con manga corta y caída. El escote tiene cuello mao desmentido y el cierre es tipo tapeta con botones. Marca: Cortefiel Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 22.49 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cortefiel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.