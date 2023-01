6 trucos para comprar las prendas más baratas en las rebajas de Zara, Mango o cualquiera de tus tiendas favoritas

Hoy comienzan las rebajas de forma online en casi todas las tiendas. A partir de las 19:00h, las aplicaciones y páginas web de firmas como Zara, Mango o Massimo Dutti estarán colapsadas de personas intentando conseguir comprar su cesta antes de que cualquiera de los artículos que estén en ella se agoten.

Aunque la teoría es sencilla (estar allí a la hora que empiezan), lo cierto es que en la práctica se nos puede complicar y acabar con ese vestido que tanto queríamos sin unidades disponibles. En las tiendas pasa más de lo mismo, pero sumándole el caos de la avalancha de gente, probadores colapsados y ropa tirada por todas partes.

Si quieres que este año no se te escape nada, estate atenta a estos consejos de auténtica experta en captar chollos para arrasar en estas rebajas y conseguir los mejores descuentos en tus tiendas favoritas.

1. Prepara antes la cesta con las prendas que van a estar rebajadas

Hace unos años, los artículos que iban a tener descuento eran un auténtico misterio y generalmente solían ser las prendas que menos se vendían y quitarse del medio. Ahora, con el éxito de la moda 'low cost' podemos encontrarnos con faldas de temporada, pantalones que acaban de salir o vestidos que han sido auténticos 'best sellers'.

Sin embargo, no podemos confiarnos y meter todo lo que nos gusta en la cesta, porque puede que no rebajen ciertos artículos y cuando los estemos eliminando, lo que sí tenga descuento ya se haya acabado. Para que esto no pase, algunas tiendas como Oysho, Bershka, Stradivarius y Pull&Bear te enseñan las prendas que van a rebajar (aunque todavía sin el descuento) para que nos vayamos preparando. Zara, por su parte, no ofrece este servicio, pero como ya ha empezado las rebajas en otros países del mundo, podemos meternos en la web de Zara International Sales y descubrir qué va a tener descuento y qué no.

2. Localiza en tienda los artículos que te gusten antes de que empiecen las rebajas

Si nos quedemos sin talla en la tienda online, siempre podemos ver si podría estar disponible en las tiendas físicas. Esta opción se desactiva cuando comienzan las rebajas, por lo que tendríamos que hacerlo antes. En Zara este truco lo llevan más allá y te dicen el lugar exacto en el que está la prenda que queremos, por lo que sácale captura de pantalla o memorízalo para que, si está agotado en la app, vayas corriendo a tu tienda más cercana.

3. Compra primero por la app

Aunque siempre las rebajas han comenzado a las 19:00h, desde hace unos años las adelantan una hora a aquellos que tienen la aplicación descargada en su teléfono. Es decir, a las 18:00h los descuentos estarán disponibles solo en nuestro teléfono y podremos comprar desde ahí. Nuestro consejo es que estés unos 10 minutos antes pendiente, ya que se suelen adelantar unos minutos.

4. Comprueba la web

En época de rebajas es todo un caos y muchas veces los artículos con descuento que hay en la app no los encontramos en la web y viceversa. Por eso cuando veamos que una de las prendas que queríamos en la aplicación no está rebajada, espera una hora a que empiecen las rebajas en la web, porque a lo mejor nos podemos llevar una sorpresa.

5. Pregunta en los probadores

Si ya en las tiendas online es todo una locura, en las físicas esto se multiplica, por lo que si no encuentras en los percheros la prenda que estabas buscando, mira a ver si alguien lo ha cogido y lo ha dejado en los probadores. Este truco ya lo hemos probado las redactoras de Mujer.es y funciona.

6. Comprueba los precios de la tienda en la aplicación

Con el trajín de etiquetar, colocar y atender a las clientas, puede que en algunos casos a las dependientas se les haya olvidado actualizar el precio de alguna de las prendas y podamos llevarnos lo que queremos con una rebaja aún mayor. Por este motivo, recuerda escanear el código de barras en la app para ver si te lo puedes llevar más barato.

7. Tip extra: recomendaciones de la OCU

Para que nada nos agüe la fiesta del descuento, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) nos trae una serie de recomendaciones para disfrutar de estas rebajas sin que salgan perjudicados nuestros derechos.

Los productos rebajados deben haber formado parte del catálogo durante al menos, un mes. Las prendas deben mostrar, junto al rebajado, su precio original, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja. La calidad de los productos rebajados no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de estar rebajados. En caso de que se establezcan condiciones especiales para el periodo de rebajas (limitaciones en el medio de pago o en las devoluciones), las marcas están obligadas a indicarlo expresamente. Conserva el tique para evitar cualquier problema en reclamaciones o devoluciones. Si el producto está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente), aunque la mayoría de los comercios lo hacen, pues es una buena practica comercial. En cualquier caso, no tienen por qué devolverte el dinero: pueden cambiarlo también por otro artículo o un vale. En las compras online, el consumidor está especialmente protegido: tienes 14 días naturales para devolver tu compra si no te convence.

