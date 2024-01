Palabra de editora de moda: estos son los pantalones que mejor quedan con botines

Pensando en una combinación infalible para los looks de invierno, hay una que viene a nuestra cabeza por encima de cualquier otra: botines y pantalones. Si son vaqueros, más aún. Y es que el carácter utilitario de esta prenda la ha convertido en nuestro comodín predilecto a la hora de vestirnos sin importar la temporada del año, descubriendo en primera persona cuáles son los más favorecedores con botines.

Si bien es cierto que las tendencias no siempre están pensadas para todos los tipos de cuerpo y que debemos encargarnos de seleccionar aquellas que más nos hagan lucir tipazo, cuando descubras los pantalones que mejor quedan con botines no tendrás que hacer ninguna adaptación porque están pensados para todas las siluetas. ¿No me crees? Compruébalo tú misma gracias al 'street style' de las semanas de la moda más recientes.

Los pantalones que mejor quedan con botines

Es posible que tengas un par o varios de estos pantalones en tu armario, son elegantes pero versátiles y su silueta es capaz de adaptarse a un tejano tanto como a un diseño sastre. Tres pistas sencillas con las que deberías haber averiguado de qué silueta te estoy hablando, ¿todavía no?

Los pantalones que mejor quedan con botines Francesca Babbi

Bueno, sin intención de quererte hacer esperar mucho más, la respuesta a "¿cuáles son los pantalones que mejor quedan con botines?" es... ¡los rectos y ligeramente holgados!

Este tipo de pantalón nos sienta bien a todas. No importa si tienes más o menos cadera, si tus piernas son muy delgadas o si, por el contrario, tienes gemelos prominentes, los pantalones rectos son capaces de estilizar todas las siluetas gracias a su vertical patrón y su bajo ligeramente holgado que elimina cualquier curva.

Y es precisamente su terminación ancha la que les otorga este título. El 'street style' nos ha enseñado que podemos lucirlos por dentro del botín para reinventar la silueta. Conseguiremos una suerte de pantalones cargo para aquellos días que queramos un estilismo más urbano y GenZ.

Los pantalones que mejor quedan con botines Sarah Treacher

Por el contrario, si lo que quieres es una alternativa algo más formal, bien sea para ir a la oficina o porque tu estilo es más clásico, solo tendrás que cubrir tus botines con el pantalón y lucirás estos como si fuesen un zapato cerrado. Algo que podrás hacer sin complicación gracias al ancho que proporciona su silueta recta.

Los pantalones que mejor quedan con botines Valentina Valdinoci

Claro que, es cierto y puedes estar pensando, que cualquier otro pantalón con el bajo ancho como los pantalones campana o tipo culotte también permiten esta dualidad de estilos a la hora de querer combinarlos con botines. Sin embargo, a la hora de la verdad esas dos siluetas presentan ciertas complicaciones.

El bajo de un pantalón campana o el de un culotte es demasiado ancho para llevar por dentro de una bota corta generando así un volumen excesivo que podría hacernos ver desproporcionadas (sobre todo si eres bajita).

Y, por otra parte, si tu idea es que cubran el botín y listo, debes saber que robarán por completo el protagonismo. Estos pantalones más anchos que los rectos suelen llegar al suelo tapando el zapato en cuestión en su totalidad. El consejo de una editora de moda es que apuestes por la combinación ganadora de pantalón recto + botines de tacón durante el otoño e invierno, y reserves el resto de siluetas para lucir en otra ocasión.

