10 prendas salvavidas que van más allá del clásico fondo de armario

Una de las normas no escritas para toda amante de la moda es tener un nutrido fondo de armario, cuyas prendas combinen entre ellas a la perfección y permitan crear todo tipo de estilismos sin tener que pensarlo demasiado. No en vano, existe una amplísima variedad de diseños en el sector y aquellos que no tienen cabida en el clásico fondo de armario, tal y como está concebido, también pueden ser muy útiles a la hora de formar un look perfecto de forma fácil y rápida.

Hablamos de esas prendas que, aunque van más ligadas a las tendencias, no han dejado de estar en nuestra vida desde que aparecieran en ella: las prendas acolchadas, la falda de tul o los trajes de chaqueta a todo color son solamente algunos ejemplos. Así, hemos seleccionado diez de estas piezas salvavidas que se desmarcan de lo clásico, pero son del todo versátiles y ponibles en distintas ocasiones, como cualquier básico.

Abrigo acolchado

Una 'it girl' con abrigo acolchado estilo crop. Imaxtree

Hace un par de temporadas, las prendas acolchadas irrumpieron con fuerza en las distintas tiendas de moda, así como en el 'street-style'. Bolsos, chaquetas, pantalones e, incluso, zapatos fueron fabricados con este tejido, pero fueron los abrigos los que mejor acogida tuvieron entre la moda más terrenal. Desde entonces, pocas son las personas que no tienen, al menos, un abrigo acolchado en su armario, especialmente en algún tono neutro, que combine con cualquier tipo de prenda inferior.

Falda de tul

La falda de tul es la aliada perfecta para un estilismo especial. Imaxtree

Arriesgada, pero no menos elegante, la falda de tul es esa prenda que nunca pasa de moda, independientemente de las corrientes estilísticas que imperen en el momento, pero que tampoco forma parte de un fondo de armario. Por esta razón es la aliada perfecta para un estilismo especial, pero también tiene cabida en el día a día, combinándola con prendas más relajadas como puede ser un jersey o unas botas planas altas.

Chaqueta motera

Una de las muchas chaquetas moteras vistas en las últimas Semanas de la Moda. Imaxtree

Es un hecho. Rosalía puso de moda las chaquetas moteras en el 'street-style' y se han convertido en una prenda más a tener en cuenta para crear atuendos espectaculares, como ya han hecho Kendall Jenner o Roció Osorno. Eso sí, para combinarla, lo mejor es que el resto de piezas del conjunto sean más minimalistas y en colores neutros, para que puedan ceder todo el protagonismo a la chaqueta en cuestión.

Conjunto de punto

Una insider con un conjunto de punto en tonos rosas. Imaxtree

Esta temporada el punto se lleva en todas sus versiones y una de las opciones más fáciles y rápidas para construir el 'outfit' ideal es a través de un conjunto, confeccionado en este material, con un color o estampado a tono. Sea un top y una falda o un jersey y un pantalón, los conjuntos de punto, te salvarán el look en más de una ocasión.

Traje de chaqueta flúor

Los colores flúor reinventan un clásico de fondo de armario como es el traje de chaqueta. Imaxtree

Un traje de chaqueta es un imprescindible de cualquier fondo de armario, pero un traje de chaqueta en color flúor es una alternativa original, algo más atrevida, pero no menos elegante. Rosa, verde, rojo o azul... Elige tu color favorito y prepárate para triunfar en la oficina, en una fiesta o en cualquier boda a la que asistas como invitada este año.

Trench efecto piel

El trench 'leather effect' es una prenda de tendencia todoterreno. Imaxtree

El 'trench' o gabardina es una prenda irremplazable para numerosas fashionistas, pero el paso del tiempo y la llegada de nuevas tendencias ha propiciado que surjan nuevas versiones como aquellos diseños 'leather effect'. Hoy en día, son muchas las que prefieren una gabardina efecto piel a la tradicional por el gran partido que le pueden llegar a sacar.

Gafas de sol originales

Una 'it girl' con gafas de sol originales en la Semana de la Moda. Imaxtree

Los complementos también pueden ser la clave de un estilismo y darle un toque completamente diferente al mismo. Así, una de estas fórmulas de estilo 'salvavidas' consiste en elegir unas gafas con alguna montura más arriesgada o especial que acaparen todas las miradas.

Vaqueros estampados

Una forma de dar un toque diferente a tu look con vaqueros es llevarlos estampados. Imaxtree

No hay armario sin, al menos, un pantalón vaquero, ya que es el básico por excelencia, pero para lucirlo más allá de sus versiones más clásicas, nada como elegir un modelo estampado, ya sea con lunares, flores o el logo de alguna firma. Independientemente de con qué te lo pongas, combinará perfectamente y seguirá salvándote el 'outfit', dando un resultado digno de cualquier experta en moda.

Zapatos llamativos

Unos zapatos llamativos son el complemento ideal de cualquier look. Imaxtree

De la misma manera que las gafas y otros complementos como el bolso, rematar el estilismo con unos zapatos llamativos es sinónimo, en muchas ocasiones, de éxito. Si bien, no se tratan de los modelos tradicionales en colores como el negro o el marrón que componen cualquier fondo de armario, desprenden tanta versatilidad como estos y lucirlos adecuadamente, solo depende de combinar colores de forma correcta.

