Kendall Jenner se suma a la moda de las chaquetas 'motomamis': estas son las que puedes encontrar en rebajas por menos de 38 euros

Las canciones de Rosalía, especialmente las de su último disco, ya han dado la vuelta al mundo. Con ellas, también ha viajado la estética 'Motomami': prendas de cuero, estilo motero y colores intensos. Tanto es así que hemos podido ver a Kendall Jenner con una chaqueta que bien podría haber salido del armario de Rosalía. No sabemos si el disco y la estética 'motomami' han influido en el look de la modelo, pero sí tenemos claro que su cazadora de cuero es el mejor ejemplo de cómo incluir la tendencia motera en los looks del día a día.

Kendall Jenner ha sido fotografiada en Los Ángeles, mientras salía a tomar un brunch por Hollywood. El look de la modelo consistía en una clásica camiseta blanca de manga corta, combinada con unos vaqueros rectos de cintura alta en un tono lavado oscuro. Jenner ha combinado este look tan clásico con una cazadora muy llamativa, que cambia completamente el estilismo. Se trata de una cazadora biker de cuero, estilo motero, con rayas amarillas y franjas de estampado de tablero de ajedrez.

Los accesorios completan este look de sobresaliente: unas botas negras planas, un mini bolso en el hombro y unas gafas de sol estilo retro. La chaqueta de cuero, al más puro estilo 'motomami', es una de las prendas más en tendencia de los últimos meses, y la modelo ha encontrado la forma más acertada de llevarla. Aquí te dejamos algunas prendas muy similares y en rebajas, porque aún estás a tiempo de unirte a la tendencia motera de Rosalía.

Idéntica a la de Kendall

Si te ha gustado el look de la modelo y quieres recrearlo con prendas algo más económicas, esta puede ser tu salvación. En Pull&Bear tienen esta cazadora efecto piel, con los mismos colores que la que ha llevado Kendall en Los Ángeles. ¿Lo mejor de todo? Tiene un descuento del 25%. Antes, costaba 39,99 euros y ahora tiene un precio de 29,99 €.

Combínala con unos vaqueros rectos y unas botas negras para imitar el look de Kendall Jenner casi sin variaciones. Si el amarillo no te convence, esta misma chaqueta está disponible en color azul.

En versión bomber

Si eres fan del estilo 'motomami' pero prefieres prendas 'oversize', esta chaqueta de H&M puede interesarte. Tiene un diseño ideal, con las mangas y el cuerpo llenos de ilustraciones de inspiración motera. Está disponible con una rebaja del 24%, con un precio final de 37,99 €. (Ref. 1098015001). También está disponible en color rojo.

Cremalleras y tejido acolchado

También las rebajas de Zara incluyen una cazadora de este estilo, con la que puedes sumarte a la tendencia iniciada por Rosalía. El buque insignia de Inditex tiene su propia chaqueta Motomami, con los colores en los que más se ha visto esta prenda: rojo, negro y blanco. Para un toque aún más motero, la chaqueta está decorada con cremalleras y tejido acolchado. Antes tenía un precio de 49,95 euros pero, tras una rebaja del 27%, está disponible por 35,99 €.

