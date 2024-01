Vuelven los mocasines con calcetines: cinco combinaciones ganadoras para sumarte a esta moda

Vuelven los chalecos con camisa, las faldas de tablas, las medias rojas y los mocasines. Esto solo puede significar una cosa: la tendencia de colegiala vuelve a ser un 'must'. Ese 'preppy style' que tanto nos enamoró en España y que se valía de Blair Waldorf, en la serie de Gossip Girl, como inspiración máxima.

La moda, con su carácter cíclico, vuelve cada cierto tiempo. Sin embargo, vamos aprendiendo de nuestros errores del pasado y vamos amoldando ciertas tendencias a nuestra situación y moda actual. Si bien el estilo colegiala hace tiempo que ha vuelto; ahora, le damos un toque más canallita, añadiendo unas botas tipo 'biker' o incluso unas 'sneakers'.

Mocasines con calcetines: cómo combinarlo

Los mocasines con tacón, la mejor forma de ir elegante y cómoda. Launchmetrics.

El broche de este estilo, sería un par de merceditas —que, por cierto, vuelven a ser tendencia—, pero hoy nos centramos en los mocasines con calcetines. Una combinación que puede aportar un aire más romántico y parisino al look, o un toque más urbano. Vemos cinco opciones para llevar este clásico calzado con calcetines.

1. Mocasines con tacón, la propuesta más atrevida

Mocasín con tacón de Lodi. Lodi.

Desde el clásico mocasín de piel, hasta el inconfundible charol, pasando por diferentes estampados, los mocasines son un clásico que evolucionan hacia modelos más modernos como estos de Lodi con tacón. Esta marca española de zapatos, cuenta con una colección de mocasines diferentes y originales. Este modelo cuenta con tacón geométrico de 10 cm. de altura y plataforma de 3 cm. Incluye planta 'new gel' para mayor comodidad (Precio: 101,5 € / Ref: FEL3320).

¿Cómo lo combinamos? Con unos calcetines altos o unas calcetas con tejido de media (tipo ejecutivos) con adornos, estampados o rejilla. El cielo es el límite. Lo podemos llevar con faldas y vestidos, incluso con unos chinos cortos.

2. Mocasines, medias y calcetines

Un look con americana y mocasines inspirado en el 'street style' Getty Images

Entre las cinco combinaciones ganadoras para adoptar esta moda, destaca el clásico mocasín de cuero con calcetines de algodón en tonos neutros, perfecto para un look de oficina. Sin embargo, ¿qué pasa si hace demasiado frío? Nada en absoluto. Porque puedes llevar medias para abrigarte y encima los calcetines, para seguir esta tendencia.

Mocasín de borlas de Zara. ZARA.

Zapato plano tipo mocasín. El marrón es tendencia esta temporada, así que no podían faltar unos mocasines de este color. Este modelo de Zara cuenta con un detalle de borlas en la parte de delante, de copete subido y altura de la suela de 2 cm. (Precio: 35,95 € / Ref: 1547/210).

3. Mocasines con suela 'track'

Mocasines negros con calcetines de color. Launchmetrics.

Desde el clásico mocasín negro, con el calcetín blanco, hasta el estilo vanguardista, incluyendo calcetines de otros colores, para crear un look atrevido. Estas combinaciones demuestran que los mocasines con calcetines son una tendencia versátil a la que puedes añadir el color que quieras.

Mocasín negro de Mango. Mango.

Mocasín piel suela track. Al mocasín, de color negro, se le añade la suela track, para mayor comodidad en la pisada. Este modelo de Mango tiene la punta redonda y detalle metálico. (Precio: 59,99 € / Ref: 57024779).

4. Mocasines de estilo parisino

La actriz y creadora de contenido Gema Waliño (@gemawalino) nos enseña cómo llevar los mocasines con calcetines y pantalones. Podemos optar por unos calcetines del mismo color que los mocasines, para un estilismo más fino, que —junto al pantalón midi y el jersey navy— coronan este look 100% parisino.

En su perfil de Instagram, también podemos ver una tendencia en alza, el 'latte dressing' o un total look marrón combinado con unos mocasines color beige y unos calcetines estampados.

5. Todo al gris: la tendencia 'groufit' en los mocasines

Tendencia 'goufit' con mocasines y calcetines / Ziggy Chen PO S24. Launchmetrics.

Si eres amante de los 'total look' monocolor estás de suerte porque la tendencia 'groufit' (ir vestida entera de color gris) también se aplica a los mocasines. Además, esta temporada los tonos metalizados son un 'must', así que encontrar un modelo de este tono no te costará mucho.

Mocasines track metalizados Lefties

Mocasines track metalizados. La comodidad y el estilo se unen en este calzado. Este modelo de Lefties, con suela track y flexible, te acompaña junto con los looks más atrevidos y al son de la tendencia metalizada más espectacular esta temporada. (Precio 25,99 euros / Ref. 1310/290/092)

