¿Vuelve 'Gossip Girl' con los actores originales? La foto que ha revolucionado las redes

No, no hablamos del reboot que puede verse en HBO con la inspiración de Serena, Blair, Chuck, Nate y Dan en versión generación Z. Nos referimos al elenco original de Gossip Girl: los actores interpretados por Blake Lively, Leighton Meester, Ed Westwick, Penn Badgley y Chace Crawford.

La cuenta oficial de Gossip Girl en Instagram ha publicado una foto que ha dado mucho que hablar y esperemos que de disfrutar. Porque si los rumores son ciertos, podríamos volver a ver a Serena van der Wooden, Blair Waldorf, Chuck Bass, Dan Humphrey y Nate Archivald en pantalla, después de 10 años desde que acabara la serie original.

"Bienvenidos de nuevo, Upper East Siders. Después de un tiempo fuera, veo que no tardasteis mucho en ensuciar las pizarras limpias que os di", publicaron en Instagram. Las reacciones de los seguidores de Gossip Girl no se hicieron esperar y tienen preguntas, muchas preguntas.

La serie comenzó en 2007 y —durante sus 6 temporadas— pudimos ver cameos como el de Hilary Duff, Tyra Banks (El Bar Coyote), Lady Gaga, Brittany Snow (Dando la nota), Kristen Bell (Veronica Mars), Clémence Poés (Harry Potter), Rachel Bilson (The O.C.) e incluso Ivanka Trump, entre otros.

La trama del grupo de niños pijos del Upper East Side nos conquistó a todos. El ácido humor de la Reina Cotilla, con su "Hola amigos de la pijería neoyorquina" —cuya voz pone Kristen Bell (Belén Rodríguez, en la versión española)—, nos enganchó durante una década.

Elenco original de la serie 'Gossip Girl'.

Los paisajes de la ciudad que nunca duerme, las tramas amorosas y los impresionantes estilismos que lucían los protagonistas de la serie por las calles neoyorkinas impulsó hacia el éxito absoluto a la serie de HBO.

Los fans de la serie original esperaban ver en la nueva Gossip Girl —que llegó en julio de 2021— algo parecido, eso sí, adaptado a la generación Z, rompiendo los estereotipos de género y las relaciones 'normativas', algo que ya avisaron desde la plataforma. Sin embargo, según las críticas de los seguidores (que así lo mostraron en redes) esta adaptación —interpretada por Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez y Jason Gotay— no llegó a convencer del todo.

Reboot de 'Gossip Girl' Cinemanía

Aunque en la primera temporada de este reboot podíamos encontrar guiños de la serie original —no es de extrañar, ya que comparten productores, Josh Schwartz y Stephanie Savage, y director de vestuario Eric Daman— y fue un éxito para la plataforma, la audiencia no ha parecido ser la suficiente, ya que desde HBO han anunciado la cancelación de la serie: "Estamos muy agradecidos por habernos llevado de vuelta al Upper East Side y dejarnos conocer los nuevos escándalos del Constance Billard —publicaron— no obstante, no continuaremos con una tercera temporada de Gossip Girl".

Una de las ventajas de la serie original, es que —por mucho que pase el tiempo— parece que no envejece. Los looks de la serie Gossip Girl, las escenas y la fotografía se amolda a todos los tiempos, pero ellos —por muy guapos que estén— no. Aunque parece que están igual que hace 20 años, lo cierto es que solo necesitamos ver fotos actuales de los actores para darnos cuenta de que el tiempo pasa. ¿Qué papel tendrían en la nueva serie? ¿Quién sería la nueva reina cotilla?

Estaremos pendientes de todas las novedades al respecto. Y haciendo un guiño a la reina del cotilleo más famosa, nos despedimos con un XOXO.

