Imprescindibles en tu armario: este es el calzado de invierno para ser la más trendy

Con la llegada de las bajas temperaturas a España, las botas y zapatos casual o deportivos se postulan como la opción fundamental durante el invierno. Los modelos van cambiando según las tendencias, pero hay algunos que nunca fallan.

Para la temporada de invierno 2023-2024, estos son los modelos de calzado que no te querrás quitar. Además, se pueden combinar con multitud de looks. Y es que ser la más trendy no implica pasar frío.

Cinco tendencias en zapatos de invierno

Botas slouchy. ZARA.

Botas moteras, de agua, mocasines, bailarinas, 'slouchy' o 'sneakers'. Hay muchos tipos de calzado para el día a día, pero estos cinco modelos enamoran por ser versátiles, cómodos y sofisticados. Zapatillas Adidas Samba.

1. Botas de pelo, las mejores amigas del invierno

Sí, hablamos de las típicas botas estilo UGG. Con borreguito o pelo por dentro, esta opción enamora, por lo cómodas que son y lo bien que combinan con unos vaqueros o leggings. Edurne Alba en su perfil (Rebelattitude), se las pone con los calcetines altos para dar ese toque canalla y desenfadado al look que tanto nos encanta.

2. Botas plateadas, en tendencia

Botas plateadas de la colección de H&M y Rita Ora. H&M

Las prendas metalizadas son un 'must' esta temporada. Vayas donde vayas, te vas a encontrar algo de este color. Por lo que no es de extrañar que unas botas plateadas estén en este ranking. Estas son de la colección de H&M y Rita Ora. Si, además, escoges unas 'slouchy' (con plieges en la caña), mejor que mejor, dos tendencias a precio de una.

3. Zapato deportivo

Las sneakers grises y la tendencia de 'street style' conocida como 'groufit' van de la mano. Y es que contra la tendencia 'athleisure' no hay nada que hacer. Se pueden combinar con multitud de looks y son muy cómodas. La influ Sofia Coelho las lleva así en su cuenta de Instagram. Y, sin movernos de su perfil, nos encontramos este otro post con las siguientes zapatillas, las Samba de Adidas, que se mantienen como unas de las favoritas.

Sophia enseña en el vídeo las Samba, mientras hace un 'unboxing'. Además, son plateadas, éxito.

4. Zapato plano

Respecto al cazado más formal, los mocasines son inquebrantables. La tendencia de colegiala está viviendo una nueva etapa dorada, así que este tipo de calzado, con unas calcetas blancas y una falda, es un 'must'.

Zapatos Mary Jane de Bershka. Bershka

También te habrás dado cuenta de que ves en redes sociales este tipo de zapatos más que de costumbre: las Mary Jane. En efecto, las merceditas y su 'estilo preppy' vuelven a ser tendencia. Ya sea con la punta en pico o redondeada, con dos, tres o hasta cuatro tiras, las merceditas quedan fenomenal con pantalones o con medias tipo Blair Waldorf en Gossip Girl.

No es la mejor opción cuando quieres dar largos paseos durante invierno, pero sí para ir a la oficina. Es una opción cómoda y chic.

5. Botas ‘over-the-knee’

La botas por encima de la rodilla siguen triunfando y, además, con unas medias y un vestido o una falda, hace un espectacular efecto pierna infinita. Así las lleva Paula Echevarría en su perfil de Instagram, con un total look de Mango.

