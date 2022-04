Por qué los mocasines son los zapatos atemporales que necesitas y cómo llevarlos según las expertas en moda

Muchas veces miramos nuestro armario antes de salir y exclamamos la mítica frase: "no tengo nada que ponerme". Buscamos y no encontramos nada que nos llame y la culpa no es de la ropa, es de cómo compramos. Muchas veces nos guiamos por impulso y cogemos la última tendencia que, en unos años (o incluso meses en el caso de las microtendencias), habrá pasado de moda.

Un buen armario está formado principalmente por básicos y alguna que otra tendencia de la temporada que nos haya enamorado. De esta forma, siempre tendremos algo que nos apetezca ponernos y, si un día nos apetece, añadir a nuestro look una prenda tendencia que hable por sí misma.

En los zapatos para exactamente lo mismo y, aunque ahora estemos enamoradas de las sandalias de plataforma de Versace, siempre está bien contar con un calzado tan atemporal como los mocasines.

'Street style' de París. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Tal y como nos cuenta la estilista Iovana Martínez, los mocasines son un básico que todas deberíamos tener: "Son cómodos, elegantes y versátiles. Puedes usarlos con 'jeans', faldas o vestidos. Además, según la forma y tela del mocasín, puede hacer un look más formal o más casual. También son una excelente opción para viajar porque son fáciles de empacar y no ocupan mucho espacio".

En la primavera, se convierten en el calzado estrella, sobre todo este año, gracias a su estética minimalista con un toque preppy que viene pisando fuerte desde las grandes pasarelas como las de Giorgio Armani, N°21 o Lovechild 1979.

Junto con la gabardina, el jersey de punto y los pantalones rectos, los mocasines son una pieza atemporal que deberían formar parte de nuestro armario durante todo el año. Si todavía no sabes cómo sacarles todo el partido, aquí te damos un par de consejos de experto para no fallar con ellos.

'Street style' de Nueva York. Primavera-verano 22 IMAXTREE

Cómo llevar los mocasines según las expertas en moda

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta, según nos explica Iovana, es el color de los zapatos: "Si son negros o marrones, entonces puedes usarlos con casi cualquier cosa. Sin embargo, si tienes un par de mocasines de color más llamativo, entonces debes tener cuidado de no crear un look demasiado estridente".

El llevar un look balanceado es la clave. Al igual que pasa con camisas o pantalones, dependiendo de nuestro estilo, siempre solemos escoger una prenda que sea la protagonista del conjunto, haciendo que las demás solo se dediquen a resaltarla.

Por este motivo, es muy importante escoger bien la ropa adecuada con la que los vamos a acompañarlos, no solo en color, también en estilo. "Si vas a optar por unos mocasines de color neutro, entonces puedes usar una camisa blanca o una camisa de color, de algodón o seda", nos comenta la experta.

Para aquellos de colores más vivos o estampados, Iovana lo tiene claro: "Si tu elección son unos mocasines llamativos como rojos o 'animal print', entonces debes usar una parte de arriba monocolor oscura para que se compensen los colores y no llame tanto la atención".

'Street style' de Milán. Primavera-verano 22 IMAXTREE

En cuanto a la estacionalidad, los mocasines de colores neutros son perfectos para el otoño y el invierno, mientras que los de colores saturados son ideales para nuestros looks de primavera y el verano.

Desde suela 'track', hasta aquellos con plataformas, tacones extra altos o totalmente coloridos, podemos encontrar el mocasín perfecto para cada estilo.