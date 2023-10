Cinco prendas de Lefties por menos de 40 euros para sumarte a la tendencia metalizada más viral

La temporada de hojas doradas y clima fresco trae consigo una nueva tendencia que iluminará los fondos de armario de las que más saben de moda en España. Por si acaso has estado tan ocupada que no has tenido tiempo de echarle un vistazo a las tendencias de otoño en redes sociales, déjame ponerte al día: el efecto metalizado está arrasando por todas partes.

La magia del efecto metalizado reside en su capacidad para transformar cualquier atuendo en algo espectacular. Desde relucientes minifaldas de cuero hasta deslumbrantes botas 'cowboy', estas son las cinco prendas de Lefties que te permitirán destacar en cualquier ocasión, y lo mejor de todo, a un precio increíblemente bajo.

1. Falda mini metalizada

Falda mini metalizada. Lefties

La minifalda siempre ha sido una prenda que destaca en cualquier temporada, pero esta vez, Lefties le ha dado un giro metálico que es simplemente deslumbrante. ¿Te imaginas caminando por la calle y atrayendo todas las miradas con cada paso? Con esta minifalda metalizada, eso es exactamente lo que sucederá.

El tono plateado brillante de esta minifalda, hace que sea una declaración de moda en sí misma. Combínala con una camiseta básica y zapatillas para un look casual pero sofisticado, o úsala con un top de encaje y tacones altos para una noche de fiesta inolvidable. (Precio 17,99 euros / Ref. 5453/319/809)

2. Botas 'cowboy'

Botas cowboy metalizadas Lefties

Las botas 'cowboy' son un elemento básico del calzado que nunca pasa de moda. Si a su atemporalidad le sumamos la nueva versión metalizada, se convierten en el no va más de la tendencia del calzado. Son perfectas para elevar todos tus looks con un toque de estilo del oeste, pero con un brillo moderno.

Estas botas son versátiles y se pueden combinar con jeans, faldas o vestidos para lograr un look impresionante. Si eres de las que le gusta no pasar desapercibida allí donde van, ¡tienes que hacerte con estas cowboy! Su tono plateado te harán destacar en cualquier lugar al que vayas, dejando a todo el mundo con la boca abierta. (Precio 35,99 euros / Ref. 1157/290/092)

3. Mocasín track metalizado

Mocasines track metalizados Lefties

El calzado es una parte crucial de cualquier conjunto de moda, y cuando se trata de los mocasines track metalizados de Lefties, estás a punto de elevar tu juego de pies. Estos mocasines no son tus zapatos aburridos de siempre; son una obra de arte metálica que transformará todos tus looks para darles un toque moderno y vanguardista, pero sin renunciar a la comodidad. La comodidad y el estilo se unen en estos mocasines, en su suela dentada y flexible, que sirve de soporte extra para tus pies en cada pisada. (Precio 25,99 euros / Ref. 1310/290/092)

4. 'Jeans mom straight' metalizados

Jeans Mom Straight metalizados. Lefties

Los 'jeans mom straight' son un clásico que nunca pasa de moda, pero cuando les añades un toque metalizado, se convierten en una pieza de declaración que transforma por completo tu estilo.

Puedes combinarlos con una camiseta blanca y zapatillas para tu día a día. Si buscas una versión más cañera, agrega una blusa brillante y unos tacones. Es una inversión en tu estilo que valdrá la pena. (Precio 22,99 euros / Ref. 5413/326/808)

5. Bolso bandolera con solapa

Bolso bandolera metalizado Lefties

Un bolso es más que un simple accesorio, es una extensión de tu personalidad y estilo. Si eres de los que adoran destacar, el bolso bandolera metalizado de Lefties es tu nueva obsesión. Este bolso tiene espacio suficiente para tus elementos esenciales de otoño y un diseño metálico que te hará brillar en cualquier ocasión. Ya sea que lo lleves para una noche de fiesta o para darle un toque de brillo a tu atuendo de día, este bolso versátil y chic, te convertirá en una auténtica profesional de la moda. (Precio 12,99 euros / Ref. 5333/351/808)

