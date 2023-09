Ester Expósito impacta en Instagram con un vestido ceñido y botas lenceras

Pese a que su carrera se base en la actuación, Ester Expósito se podría convertir en una de las 'influencers' más grandes y queridas de España sin ningún tipo de esfuerzo. Además de tener un estilo explosivo, a la actriz le encanta jugar con la moda, convirtiéndose en noticia cada vez que sube una foto a su Instagram.

Este verano, la gallega ha estado bastante desaparecida mientras disfrutaba de la desconexión y la tranquilidad del norte, donde ha aprovechado para practicar surf mientras compartía alguno de sus looks o subía fotos de sus bikinis favoritos a las historias de la red social.

Sin embargo, con septiembre llega la vuelta al trabajo y, mientras que para nosotros es regresar a la oficina a un trabajo de 9 a 5, Ester escoge los vestidos más favorecedores para acudir a las 'premiers' de las series o películas de moda mientras nos deja impactados sobre la alfombra roja.

Esta tarde, la actriz estará en la 'premiere' de Perdidos en la noche, la nueva película en la que interpreta a Mónica Aldama, una chica perteneciente a una familia llena de secretos. Para anunciarlo, Expósito subió una foto con un look muy sugerente y dulce a su cuenta de Instagram.

En las imágenes, se la ve posando sobre una cama luciendo un vestido muy ajustado, con escote 'halter' y acorsetado, estampado de estilo fallero y largo mini, con el que consigue un look inocente, pero sensual al mismo tiempo, con cierto aire 'vintage'.

La prenda está sacada de la última colección de With Jéan, una firma de ropa Australiana que ha enamorado a 'celebrities' e 'infleuncers' de todo el mundo. En concreto, del diseño que lleva Ester Expósito es el Sabrin Dress, en el modelo Tabi, con detalles de lazos de terciopelo verde y puntilla en el escote, con un precio de 320 euros.

El look lo ha acompañado con unos calcetines largos tipo bota de encaje blanco con 'cut-out' en la pantorrilla y varios lazos adornando el diseño. Por desgracia, de este no sabemos su procedencia, aunque nos encantaría llevarlos con unos zapatos de estilo 'Mary Jane' para darle un plus de dulzura a cualquier conjunto.

Con este look, nos enseña que su versatilidad no solo se reduce a su profesión, sino también a la hora de vestir. En los últimos meses, la hemos visto llevar desde looks completamente 'Y2K', otros con un toque más 'boho' y, por supuesto, conjuntos muy 'baby doll', pero con un toque muy sexy.

