Pequeños, medianos, grandes... Todos los bolsos tendencia que necesitas para triunfar esta 'rentrèe'

La vuelta a la rutina está más que iniciada, sin embargo no nos damos cuenta de las necesidades de nuestro día a día hasta que no estamos metidas en él. Entre todos los accesorios que completan nuestro look, y con permiso de los zapatos, el bolso juega un papel fundamental, ya que no sólo completa el estilismo sino que se convierte en nuestro mejor aliado para llevar todas nuestras pertenencias.

En la variedad está el gusto y, por ello, no siempre el más grande es el más práctico. Por suerte, existen diseños de tamaño mediano o pequeño que nos permiten llevar de todo en su interior, así como otro grandes plegables o, directamente, de tamaño XXL porque necesitamos llevar dentro hasta las zapatillas del gimnasio. Sea como sea, esta temporada las principales firmas apuestan por distintas tendencias que ya están arrasando en el 'street style', pero todas ellas cumplen con un requisito: ser todoterreno. Aquí dejamos una selección de diseños 'trendy' que te salvarán en tu día a día y que, si quieres, también podrás llevar en el finde. ¿Se te ocurre mejor inversión?

1. Un bolso de hombro, de Campomaggi

La firma italiana, que acaba de aterrizar en El Corte Inglés, se caracteriza por la creación de bolsos artesanales y esta temporada ofrece un catálogo repleto de bolsos para todos los gustos: desde algunos en tamaño mini, para rematar un look de básicos, pasando por otros de asa corta, hasta los tipo 'shopper' para meter de todo. Todos ellos decorados con tachuelas , que es uno de los detalles distintivos de la marca que los hace todavía más especiales.

Entre sus novedades, destaca el bolso Diana (520 €). Un diseño de hombro que podemos también llevar por el asa superior, según lo adaptemos a cada estilismo. Está confeccionado en piel con cierre superior de cremallera, asa y detalle de ribetes de tachuelas. Es de color marrón chocolate, que es uno de los que más se llevará este otoño-invierno pero que, además de no pasar de moda, combina con todo.

Bolso Diana de Campomaggi Campomaggi

2. Con bandolera extraíble, de Pomandère

Otra de las tonalidades que no dejaremos de ver en todo el otoño es el verde, especialmente el de tipo militar. Se trata de un color que, al igual que el marrón chocolate, podemos combinar con todo y es idóneo para el día a día. En Pomandère, otra firma de moda italiana creada en 2007 por Carlo Zanuso, destacan los diseños minimalistas en todo su catálogo, tanto de accesorios como de ropa. Es por ello que una de sus apuestas para esta 'rentrèe' es un bolso XL con bandolera extraíble, ya que es todo lo que necesitamos para nuestro frenético ritmo de vida. Está confeccionado 100% en cuero y de manera artesanal en Italia, y tiene un precio de 440 €.

Bolso con bandolera extraíble de Pomandère Cortesía

3. Un bolso estilo 'western', de Pepe Jeans

La estética 'western' va a seguir siendo protagonista en el 'street style' de las capitales de la moda. En este sentido, las botas, los sombreros, el tejido 'denim', la antelina o los flecos, son detalles que no dejaremos de ver en los looks de las chicas con más estilo.

Si buscas un bolso de tamaño mediano, original, de calidad y que además pueda dar ese toque de 'cowgirl' a cualquier estilismo, en Pepe Jeans tienen un diseño de ante en color camel con flecos laterales. Es tipo 'hobo' con cierre de cremallera, tachuelas metálicas y dos bolsillos interiores. Su precio es de 130 €.

Bolso con flecos de Pepe Jeans Cortesía

4. Un bolso 'arcoíris', de Kurt Geiger

Los colores vibrantes también tendrán un hueco en nuestro armario este otoño-invierno, especialmente en bolsos y accesorios que diferenciarán nuestros looks de tonalidades neutras. Por ello, en Kurt Geiger hay un diseño estrella que es tan original como práctico. El bolso Kensington (390 €) 'shopper' está confeccionado en piel multicolor con acabado metalizado. Incluye aplique con cabeza metalizada en oro viejo envejecido con cristales de colores.

Bolso multicolor de Kurt Geiger Cortesía

5. Un bolso 'tote' de mano, de Parfois

Los bolsos acolchados se convirtieron en un 'bestseller' el pasado otoño-invierno y parece que este 2023-2024 los vamos a seguir viendo (y mucho). Si sumamos esta tendencia a la que ha marcado el verano, la estética 'barbiecore', estaríamos hablando del bolso por excelencia. Y si además, este diseño es de tamaño mediano tipo tote, pero que podemos llevar en la mano... En Parfois hemos encontrado este diseño que se convierte en bandolera por 25,99 €. ¡Lo llevaría la mismísima Barbie a la oficina!

Bolso rosa acolchado de Parfois Cortesía

6. Un clásico (con pañuelo), de Naf Naf

Si buscas un diseño clásico para llevar en otoño, invierno, primavera o verano, aquellos de tonalidades crudas y neutras son tu mejor opción. Sin embargo, nunca está de más darles un toque original, como este bolso de Naf Naf de forma cuadrada que incluye un detalle de pañuelo estampado. Cuenta con asas cortas e incluye una larga (que se puede quitar y poner) en el mismo tejido, para que lo lleves a tu gusto. Está disponible por 45,90 €.

Bolso cuadrado de Naf Naf Cortesía

7. Un bolso saco, de Wild Pony

Los bolsos de estilo saco son mágicos. En su interior cabe absolutamente todo porque son flexibles, y además pesan poco y son muy cómodos de llevar. Este bolso saco de efecto cuero de Wild Pony es un básico de temporada que nos salvará nuestro día a día, ya que nos sirve tanto para ir a la oficina como para irnos directas a una cena. Cuesta 59,95 € y cuenta con asa larga de hombro y cierre interior metálico.

Bolso saco de Wild Pony Cortesía

8. Un bolso de inspiración militar, de IKKS

Siguiendo por la estética militar, en IKKS encontramos un diseño en verde caqui (y disponible también en muchos otros colores), liso y tipo cartera. Está fabricado en lona de algodón que es sólida y resistente, incluye forro y, lo que es más importante, una bandolera jacquard para poder llevarlo allá donde vayamos. Su precio es de 195 € y, a modo decorativo, tiene el 111 firmado con un cierre de espiga que lo hace único. Un 'must have' para este otoño.

Bolso bandolera de IKKS Cortesía

9. Un bolso metalizado, de Neuville

Neuville es una firma creada por una pareja apasionada por la artesanía del cuero. Juntos producen bolsos de cuero de alta calidad, que están hechos totalmente a mano en la India. La firma, que apuesta por la producción ética, no deja de lado las tendencias ni la atemporalidad, que calcan en todos sus diseños.

Este otoño-invierno daremos un toque metalizado a todos nuestros looks, ya sea con el calzado o con nuestro bolso. En Neuville encontramos un diseño inspirado en Blair, el personaje de Gossip Girl, mejor amiga de Serena. Cuenta con formas laterales redondeadas y rematadas cont tachuelas, además de dos correas (una para llevar al hombro y otra como bolso cruzado). Lo encontramos por 119 €.

Bolso metalizado de Neuville Cortesía

10. 'Sweet bag' (o un bolso con forma de caramelo), de Naiara Elgarresta

Los accesorios son perfectos para darle un toque divertido a nuestros looks. En este sentido, la firma de marroquinería vasca Naiara Elgarresta presenta dentro de su colección 'conNect' un bolso-caramelo, que tiene la forma de este dulce gracias a los pliegues laterales.

Este diseño tiene capacidad para llevar todas nuestras pertenencias, asa fija y otra que se puede regular con la largura que queramos, para llevarlo de bandolera o cruzado. Está fabricado con piel de vacuno bombeada muy suave e incluye herrajes son de niquel y forro de lona. Y, por supuesto, es una pieza 'made in Spain' que han creado expertos peleteros. Su precio es de 220 €, y está disponible en verde agua, crudo y cuero.

Bolso Caramelo de Naiara Elgarresta Cortesía

11. El más práctico y 'cool', de Gianni Chiarini

La firma nacida en Florencia tiene un bolso todoterreno, bonito, cómodo y elegante que necesitamos para este otoño. Se trata de su icónico modelo Dua en versión mini. Cuenta con asa corta, un solo compartimiento sin forro, está confeccionado en piel de doble burbuja e incluye cinta para llevarlo como bandolera. La casa lo fabrica hasta en ocho colores y se vende por 155 € pero, sin duda, el violeta es uno de nuestros favoritos.

Bolso Dua mini de Gianni Chiarini Cortesía

12. Bolso tipo riñonera, de Antik Batik

¿Hay algo más cómodo que una riñonera? Definitivamente no. Tanto si es para ir a trabajar, como para ir a la universidad o de festival, los bolsos-riñonera son un acierto. Se lleva colgado cruzado en el pecho y además, este de Antik Batik tiene toda la capacidad para guardar nuestras pertenencias (incluso más que la de un bolso clásico). Está confeccionado con piel de cordero, asa ajustable y bolsillo interior con cremallera, y tiene un precio de 255 €.

Bolso riñonera de Antik Batik Cortesía

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.