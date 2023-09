Cómodo, de tendencia y 'low cost': el bolso de las novedades de Parfois que no dejarás de usar

Los bolsos son como los zapatos, tienen la capacidad de elevar cualquier look. No importa el tamaño, la estética, ni el color, su versatilidad los dota de identidad propia aunque, en ocasiones, son extensiones de las tendencias que triunfan sobre las pasarelas. De ahí que, en España, triunfen los modelos monocolor, por el boom de los total looks; los de asa corta, por eso de que volvemos a recuperar la estética de los años 50; los metalizados, por el guiño a la revolución de la denominada ‘Space Age’ o las piezas decoradas con abalorios que nos sitúan en plena pista de la película ‘Fiebre del sábado noche’, por esa vuelta de los 90.

Precisamente, como estamos inmersos en la ‘vuelta a la oficina’ y siguiendo una de las reglas no escritas de la moda, los bolsos en versión ‘XL’ son lo mejor para estrenar nueva etapa. Venimos de unos meses en los que nos hemos rendido al capazo y su facilidad a la hora de combinar con absolutamente todos los looks de playa y a la sofisticación y sencillez de los bolsos ‘XS’ para las noches de verano. La vuelta a la rutina marca el momento de la compra de un bolso grande, tipo 'tote' o 'shopper', en el que conviven desde la cartera, el mini neceser y las llaves con la agenda, el móvil y el ordenador.

En realidad, esta pieza será la que de sentido al resultado del outfit. Y nada mejor que la vuelta a la 'rentreé' para actualizar los bolsos de tu guardarropa.

Parfois tiene el bolso todoterreno para llevar los últimos días del verano

Una de las firmas de moda que ha lanzado una línea de accesorios y complementos repleta de guiños al verano, pese a tener los días contados, es Parfois. La marca se ha decantado, entre otras piezas, por bolsos tanto en versiones más clásicas (de piel pintada en un solo color, neutro o vitamina) como estridentes, a base de abalorios, destellos metalizados o motivos florales bordados con abalorios.

Modelo 'XL' de crochet. Parfois.

Pero de todas las opciones, nos hemos decantado por este modelo beige, versión 'tote' por varios motivos: 1) es tendencia, el crochet no solo ha sido tejido estrella en verano, sino que también se queda con nosotros este otoño; 2) es cómodo, no pesa; 3) es versátil, puedes combinarlo con todo tipo de colores y estilos y 4) es económico, no cuesta más de treinta euros.

Un bolso confeccionado en algodón y poliéster, que puedes comprar en la tienda online de Parfois o en El Corte Inglés. El precio es de 25,99 euros, es decir, cuesta menos de 30 euros. Todo un chollo.

