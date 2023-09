Rita Ora y Primark se unen en una sugerente colección sacada de la Semana de la Moda de París

Primark siempre ha sido una firma de referencia para la moda 'low cost', con diseños en tendencia a un precio bastante bajo. Con los años, en España, esta tienda irlandesa se ha ido ganando el corazón de sus clientas, llegando a entusiasmar incluso a las mujeres con una vida más acomodada que, como Paula Echevarría, han querido colaborar con la marca para crear su propia colección cápsula.

Cada temporada, Primark agota sus colecciones, ya sean o no colaboraciones, y crean para la siguiente una más espectacular que la anterior. Por eso, cuando la firma apagó los escaparates de todas sus tiendas el pasado fin de semana, sabíamos que se venía algo muy gordo.

Esta semana, la marca ha desvelado su nueva colección cápsula con una invitada de lujo: Rita Ora x Primark. Diseñada por la cantante junto a su estilista, Pippa Atkinson, en ella podemos encontrar una muestra de su estilo único en prendas de punto, ropa vaquera, trajes, 'outfits' informales y de abrigo, además de complementos y calzado, para crear looks tanto básicos y casuales para el día a día como conjuntos de noche.

El look de Rita Ora x Primark sacado de la Semana de la Alta Costura de París

Aunque se anunció hace un par de días, no sabremos nada hasta el 19 de septiembre, que es cuando la colección llega a todas las tiendas. Sin embargo, nos ha llegado en primicia un pequeño adelanto de alguna de las prendas de la colección, y podemos adelantar que nos encanta.

El 'demin' va a ser el principal protagonista, con conjuntos de falda y chaleco vaqueros del que ya muchos medios se han hecho eco, sin embargo, nosotras hemos dado con uno de los looks que viene directo de la Semana de la Alta Costura de París.

Rita Ora x Primark Primark

Se trata de uno de los conjuntos más sexis que hemos visto esta temporada hasta la fecha. El look está compuesto por una camisa negra de manga larga y encaje junto con una falda ajustada a juego, del mismo color y material. Como vemos, las transparencias es el motivo principal del conjunto, y es que se trata de una de las tendencias más potentes de esta temporada.

En cuanto vimos este 'outfit', nos recordó al que Rita Ora llevó durante la Fashion Week de París, dándonos a pensar que la cantante se inspiró en uno de sus looks más atrevidos y 'fashion' para añadirlos a su colección 'low cost' y acercar la Alta Costura a todo el mundo.

Rita Ora en la Semana de la Alta Costura de París spotlight.launchmetrics

En ambos looks coinciden las transparencias, el encaje, la manga larga e, incluso, el cuello, aunque al parecer Ora ha querido crear dos piezas en lugar de una para que también podamos combinarlo cómo queramos. Por otro lado, también nos da dos formas de estilizarlo, y si bien en el catálogo aparece con ropa interior, por las calles de París decidió prescindir del sujetador.

El precio del look de Alta Costura de Rita Ora x Primark

Aunque hemos tenido acceso a un pequeño adelanto de la colección -ya anunciamos que son 165 piezas diferentes-, todavía no sabemos cuál es el precio exacto de este conjunto, pero Rita Ora pretende que no sea una cantidad disparatada.

"A lo largo de mi vida, siempre me ha gustado verme estilosa, y cuando era más joven, no podría haberlo hecho sin Primark. Siempre podía estirar mi presupuesto con las maravillosas prendas que me ofrecían. Sinceramente, fue entonces cuando aprendí a ser creativa y a jugar con la moda. Crear esta colección con Primark ha sido muy nostálgico para mí, ¡y estoy deseando que el mundo la vea!", dice la cantante sobre la colección.

Primark, por su parte, ha adelantado que los precios de la colección cápsula con Rita Ora empiezan desde los 4 € para los complementos, 4,5 € para la ropa, 26 € para las prendas de abrigo y 18 € para el calzado.

