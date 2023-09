Todas las tendencias y desastres que nos ha dejado la Semana de la Moda de Nueva York

Arranca la Semana de la Moda en España, por lo que significa que la pasarela neoyorkina baja el telón, al menos hasta el próximo febrero. Durante estos días, los diseñadores han mostrado al mundo sus propuestas para la temporada Primavera/Verano 24, donde hemos podido ver las tendencias que no solo llevaremos el año que viene, sino que vamos a empezar a integrarlas en nuestro armario desde este mismo momento.

Cada semana de la moda es conocida por una característica en concreto. Mientras que la de París se diferencia por el glamour, la de Milán por el diseño e innovación, la de Nueva York se define por los diseños arriesgados y, en ocasiones, extravagantes. Si bien es cierto que la moda es otro medio de expresión artística, a veces nos impactan con sus creaciones.

Entre los looks que han pasado por la pasarela, se nos ha hecho imposible obviar aquellos que no vamos a dejar de llevar el verano que viene, además de otros que vamos a comenzar a lucir este mismo otoño.

Paris Hilton Y2K

The Blonds SS24 spotlight.launchmetrics

Empezamos fuerte, pero cómo obviar este diseño tan similar al que llevó Paris Hilton en su 21º cumpleaños. Con un profundo escote drapeado, minifalda y lleno de 'strass', este diseño no será solo el más llevado en las fiestas de Ibiza el verano que viene, también será la estrella de esta Nochevieja.

Faldas de tul

Carolina Herrera SS24 spotlight.launchmetrics

Si la moda de los 2000 lleva liderando las tendencias de las últimas temporadas, este año competirá con la siguiente década, la del 2010. Una prueba de ello son las faldas de tul, la prenda que todas queríamos cuando éramos adolescentes, ahora nos la vuelve a traer Carolina Herrera y Christian Siriano para completar nuestros looks de oficina o para una cita.

Corsés

Christian Siriano SS24 spotlight.launchmetrics

A finales del 2020 Los Bridgerton nos trajeron una tendencia que jamás pensamos que íbamos a ver: los corsés. Después de décadas sin saber de ellos, la serie comenzó esta locura que, aunque con altibajos, ha durado hasta el día de hoy. La Semana de la Moda de Nueva York ha confirmado que volverán a estar muy presentes en nuestras vidas, tanto a modo de top (Palomo Spain) como accesorio por encima de camisas (Christian Siriano).

Transparencias

Jason Wu SS24 spotlight.launchmetrics

Llevan ya varias temporadas con nosotros y parece ser que las transparencias se han convertido en una de las grandes tendencias de esta década. Ya sea en su versión más extrema o en prendas algo translúcidas, no vamos a dejar de llevarlas.

Tiro bajo

Laquan Smith SS24 spotlight.launchmetrics

Por desgracia para las Millennials, el tiro bajo continúa con nosotras al menos una temporada más. Eso sí, en lugar de llevar estas faldas o pantalones con 'crop tops', lo acompañaremos de camisetas o bodies que nos tapen la tripa, haciendo de este diseño algo más cómodo de llevar.

Looks retro

Michael Kors SS24 spotlight.launchmetrics

El verano del amor volverá a inspirarnos con looks sacados de los años 60, destacando las microfaldas y corte imperio, justo debajo del pecho. Las musas para esta tendencia serán Sharon Tate, Pattie Boyd y Twiggy. Sin embargo, dejamos el colorido para apostar por tonalidades más neutras, como el marrón y el blanco.

'Total look' blanco

Palomo Spain SS24 spotlight.launchmetrics

Cada verano la moda ibicenca nos inspira para nuestros 'outfits' y esta no va a ser una excepción. El verano del 2024 volveremos a llevar los 'total looks' blancos a todas partes, aunque esta vez dejaremos el minimalismo para darle algunos detalles que eleven el conjunto, como el encaje o los drapeados.

'En bragas'

Carolina Herrera SS24 spotlight.launchmetrics

Si Zara ya nos confirmó que 'nos iba a dejar en bragas' este otoño, Carolina Herrera y Michael Kors continúan con la tendencia para la próxima temporada, apostando por looks muy femeninos y delicados en los que el punto es el principal protagonista.

Metalizados

Ralph Lauren SS24 spotlight.launchmetrics

Otra tendencia que continúa son las prendas metalizadas. Para esta temporada la hemos visto de forma discreta en pantalones vaqueros, jerséis o looks de fiesta. Sin embargo, en verano conquistarán todo tipo de prendas, desde pantalones bombachos hasta los polos.

Faldas transparentes con body

Michael Kors SS24 spotlight.launchmetrics

El 'witchcore' (moda inspirada en las brujas) llega al verano con estilismos etéreos y sexies. Un ejemplo es la combinación de falda transparente con un body a juego que nos presenta Michael Kors, que nos lleva a las brujas de Salem, pero en su versión más moderna.

Los looks más extravagantes de la Semana de la Moda de Nueva York

Como ya avanzábamos al principio, la pasarela de Nueva York siempre nos deja con algún look impactante y sorprendente, aunque no siempre en el buen sentido. Los diseñadores más emergentes buscan llamar la atención, mientras que los que están consolidados les gusta dar ese toque de espectáculo. Sea como fuere, hemos reunido los conjuntos más extravagantes, caóticos y, por qué no, desastrosos, que han presentado sobre la pasarela este año.

The Blonds SS24 spotlight.launchmetrics

Bruceglen SS24 spotlight.launchmetrics

Fit Fashion Design SS24 spotlight.launchmetrics

Fit Fashion Design SS24 spotlight.launchmetrics

Fit Fashion Design SS24 spotlight.launchmetrics

Global Fashion SS24 spotlight.launchmetrics

Global Fashion SS24 spotlight.launchmetrics

Parsons MFA SS24 spotlight.launchmetrics

Vitruvius SS24 spotlight.launchmetrics

