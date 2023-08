Este otoño Zara 'nos deja en bragas': así es la nueva tendencia viral para la próxima temporada

De vez en cuando Zara nos sorprende con alguna prenda de lo más extravagante que, al final, se acaba convirtiendo en toda una tendencia. Primero fueron los manguitos, ese jersey sin cuerpo que se ponía encima de cualquier camiseta y solo cubría los brazos. Después llegaron los corsés, que si bien no fue iniciativa de la firma con sede en España, comenzó a diseñar tantos que finalmente se convirtieron en virales.

El idilio de la marca de Inditex con la moda más extrema es ya bien conocido, por lo que no nos extraña la última propuesta de Zara para este otoño, que, literalmente, 'nos deja en bragas' y no, no es una forma de hablar.

El verano pasado vimos como todas las 'influencers' comenzaban a salir a la calle llevando esta prenda interior por fuera, como hicieron las hermanas Jenner (Kendall y Kylie), Hailey Bieber, Chiara Ferragni y Bella Hadid, entre otras y parece ser que este otoño va a ser una de las grandes tendencias.

El 'no pants' ha llegado para quedarse y por suerte tenemos la inspiración perfecta para nuestros looks. Sin embargo, no vale cualquier tipo de braga, por lo que Zara nos ofrece la prenda con la que seguir esta moda sin pasar frío.

Bragas de punto de Zara Cortesía

La tienda de Inditex ha incorporado a su catálogo para este otoño unas braguitas de punto fabricadas al 100 % en lana, de color gris y tiro medio con cintura elástica (15,95 € ref: 2893/107). Debido a su tejido, similar al de los jerséis de la marca, no es muy recomendable llevarlas como ropa interior, por lo que son perfectas para unirnos a esta tendencia.

Si bien esta nueva moda es solo apta para las más valientes, todas podemos llevarla si sabemos como. No, no cosiste en dejarse los pantalones en casa, sino en combinarlas con ciertas prendas para que incluso podamos dar con un look elegante y femenino.

Cómo ir en bragas por la calle

Olvídate de las braguitas de algodón con puntilla y un lacito. Si bien esto se parece a la ropa interior, lo único que tienen en común es su silueta. Para este tipo de prendas buscamos diseños lisos y minimalistas, con colores neutrales algo más oscuros, como hace Kendall Jenner.

Kendall Jenner con un look de Bottega Veneta Cedida por Bottega Veneta

Un imprescindible para estos looks son las medias negras semiopacas por debajo, que llevaremos con unos zapatos a tono sin ningún adorno. De esta forma conseguimos el efecto de piernas infinitas.

Nuestra recomendación es que completes el 'outfit' con un jersey o prenda de punto de un color similar, para un look monocromático más discreto. Sin embargo, si no te importa llamar la atención, puedes seguir el ejemplo de Chiara Ferragni y acompañarlo con un traje para la vuelta a la oficina, como hizo en el desfile de Gucci.

Esta tendencia del 'no pants' está relacionada con otra que viene pisando fuerte para este otoño: el 'balletcore'. Se trata de prendas inspiradas en el mundo del ballet, como los body en tonos pastel, faldas fluidas que se atan a la cintura, las toreras de punto o semitransparentes y, por supuesto, las bailarinas.

Si bien todavía queda un mes para el comienzo de la nueva temporada, firmas como Stradivarius ya han sacado su primera colección inspirada en esta danza y no dudamos que las demás le sigan.

