¿Realmente se puede ir en bragas a la calle? Los expertos contestan

Las tendencias van y vienen. Hay algunas que pasan desapercibidas mientras que otras logran captar la atención de 'fashionistas' y expertos a todos los niveles, este último caso es el de la moda 'no pants' que, básicamente, consiste en ir en braguitas por la calle. Las famosas se atreven a ir sin pantalones tanto en las alfombras rojas como en la calle pero, ¿es una tendencia apta para el resto de mortales? Los expertos contestan.

"En ninguna cultura del mundo, ni socialmente ni por protocolo, se recomienda ir en ropa interior públicamente o por la calle. La propia palabra no difiere: ropa interior", detalla Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid. Sin embargo, las modas cambian y evolucionan hacia lo transgresor y rompedor, cada vez más. No obstante, "hay tendencias que son mejor no recoger. Por respeto a uno mismo y, sobre todo a los demás", puntualiza el experto.

Por su parte, Anitta Ruiz, estilista y analista de moda, y columnista de La Ropa Habla en Mujer.es, reconoce que "la tendencia 'no pants' viene de que todo se repita una y otra vez, sin tener nada que ver con la economía y sí con lo que triunfa y se viraliza en redes sociales, ya que como nos cansamos de todo muy rápido, parece que hay que ir creando cosas diferentes".

¿Llegará la tendencia 'no pants' a la calle? A los expertos le cuesta creerlo, no obstante sí reconocen que en verano veremos pantalones ultracortos, más conocidos como 'hot pants', que se pueden parecer más a la tendencia de la que hablamos. Sin embargo, Anitta Ruiz sí cree que pueda llegar a la calle en momentos puntuales, como pueden ser en eventos de noche y con vestidos o mallas metálicos o de tul, ya que sí considera que puede haber quienes sí se atrevan a llevarlo, pero claramente se trata de una moda de Instagram y de TikTok.

Kendall Jenner con un look de Bottega Veneta: medias negras con braguitas a juego. Cedida por Bottega Veneta

La idea para llevarlo a la calle

Anitta Ruiz propone una idea de 'outfit' para llevarlo a la calle y, aunque sigue siendo atrevido, puede ser una alternativa para sumarse a la tendencia 'no pants' de manera estilosa. ¿Sus claves? Con o sin medias, una americana XXL de estilo 'oversize' y tacones. Otra opción que plantea es con un vestido de tul y sandalias, para un estilismo más veraniego. Sin embargo, la experta también se mantiene en que no encontraremos demasiados diseños en las firmas 'low cost'. Por tanto, efectivamente, estaríamos hablando de una moda pasajera.

Chiara Ferragni en el desfile de Gucci en Milán Instagram / @chiaraferragni

