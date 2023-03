Jesús Reyes, estilista y periodista de moda: "Las marcas quieren trabajar junto a Carmen Lomana o Marta López Álamo. Nos piden mujeres y perfiles mediáticos"

Jesús Reyes (35 años) es periodista experto en moda licenciado por la Universidad de Valladolid y especializado en televisión y moda con formaciones en importante universidades nacionales e internacionales como la Universidad de las Artes de Londres. Se coló en nuestros televisores de la mano del Grupo Mediaset España, en Telecinco y Divinity, y también es autor de la guía de estilo Alter Ego (SeLeer, 2016). Entre sus últimos proyectos en televisión está Vestir como Reyes, para Grupo Atresmedia: un espacio dedicado a las tendencias y al diseño que le ha permitido dar el salto a la cadena grande del grupo, Antena 3, concretamente dentro del espacio Espejo Público, conducido por Susanna Griso. Magazine matinal en el que Reyes comenta sobre moda, tendencias y casas reales desde principios de este 2022. Y, principalmente, Reyes ejerce de CEO en CoolHunting Madrid, su propia agencia de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas focalizada en el sector del lujo, la moda y la belleza. Mujer.es charla con el empresario, en exclusiva, para conocer cómo es desde dentro el sector al que dedica su vida laboral: el de la moda y la comunicación y cómo lo conecta con 'celebrities' e 'influencers'.

Llevas muchísimos años dedicándote a la moda. Ahora estás inmerso en tu propio proyecto CoolHunting, ¿qué es y cómo surge? Bueno, hoy por hoy los términos 'coolhunting' y 'coolhunter' son muy empleados en el sector de la moda, pero no tengo claro que se emplee correctamente en el 100% de los casos. El 'coolhunter' es un profesional dedicado exclusivamente a estudiar, analizar, cazar, detectar microtendencias para emplearlas y desarrollarlas en un área concreta de trabajo o diseño (decoración, arquitectura, moda, gastronomía, lifestyle en general...) y preparar ese mercado o empresa para el que trabaje y explotarlo después comercialmente, artísticamente... Y el 'coolhunting' es el desarrollo de este trabajo en sí. Para ser 'coolhunter' es necesario tener una formación previa y cualificada. Se estudia. Yo soy 'coolhunter' titulado por la Escuela Superior de Moda y Empresa, ESNE, de Madrid. Y es una carrera que cada vez se demanda más en las grandes empresas. Muy relacionada con el sector al que me dedico: el de la comunicación, la publicidad y el marketing a través de CoolHunting Madrid Comunicación.

Jesús Reyes, periodista de moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid. Fotógrafos: DondyK-Riga. Madrid. Ayudante de estilismo Adrián Marín. MUAH Shaira Márquez.

¿Cómo funciona el trabajo desde dentro de una agencia especializada en moda y en materias como la publicidad, imagen, comunicación y PR? ¿Con qué marcas habéis trabajado y trabajáis desde CoolHunting Madrid Comunicación? También soy estilista y primero de todo periodista, me he ido especializando en moda hasta fundar en 2018 mi agencia donde llevamos la Comunicación y PR de firmas de moda como Lola Casademunt, Paloma Suárez, My Bella Moon y Carmen Taberner, alta joyería como Lisi Fracchia, zapatos-joya como Scandal54, complementos como los bolsos artesanos de Secret Loom, gafas polarizadas como las marcas Visionlab, Mó de Multiópticas o Bababu, por citar algunas... Y cada vez más especializados también en el sector belleza: hoy por hoy somos los dircoms de empresas como Bluevert, Piluca Barrau Cosmetics, Rachel Keys, Ali d'Aria, FV30... Y realizamos lanzamientos de campañas o eventos para otras marcas de alta rotación como Filorga, ISDIN, L'Oréal y Neutrogena. Llevar la comunicación de firmas de prestigio y trabajar con ellas a través de una agencia press, un equipo, un espacio... es un trabajo de máxima responsabilidad. Somos los responsables de la imagen de todas las marcas y firmas para las que trabajamos y, a veces, hay que sentar también al cliente y guiarle, porque detrás de una agencia press hay periodistas, expertos en marketing, publicidad, imagen, estilistas, community managers, entre otros compañeros, y debemos saber elegir lo mejor para cada cliente y con un público objetivo acorde. ¡Todo un reto!

Somos los responsables de la imagen de todas las marcas y firmas para las que trabajamos.

¿Cuál es la principal función de una agencia de comunicación y cómo funciona dentro del mercado de la moda española? La principal función de una agencia de comunicación es crear un estudiado y personalizado plan estratégico de posicionamiento de marca a través de salidas en prensa (digital, 'print', radio, televisión, 'social media'...). Con ello, generamos para cada cliente huella digital, branding, posicionamiento en Google, publicidad y llegar a nuevos potenciales clientes, notoriedad de marca, visibilidad, contenidos para social media, búsqueda de sinergias... Y esto solo para el servicio de prensa. Luego están el de redes sociales, que lleva su propio plan y 'advertising' con objetivos como el crecimiento y posicionamiento de una cuenta, además del diseño de 'look&feel', campañas ADS, 'influencer marketing'... Y por último, pero no menos importante, están los eventos y PR: desfiles, presentaciones a prensa, desayunos con periodistas, lanzamientos de colecciones o nuevos productos, 'open days', 'press days'... ¡Las opciones son múltiples y acorde a las necesidades de cada cliente! Y todo esto dentro del mercado nacional, sí. Que es en el que nosotros trabajamos, principalmente.

Y, ¿con qué perfiles trabajáis y cuáles son los que las marcas, y por ende el público, más demandan? Las marcas quieren trabajar junto a Carmen Lomana, Marta López Álamo, Belén Perea, Cristina Rodríguez o Ágatha Ruiz de la Prada, por citar algunas 'celebrities' e 'influencers'. Nos piden mujeres y perfiles mediáticos. Demandan talentos que generen contenidos en medios de comunicación, que sean noticiables y de interés para los medios de comunicación. Y es lógico porque, por un lado, ya dan presencia y prestigio a la marca si es como imagen para la campaña y colección o para asistencia a un evento; y, no menos importante, para acciones en social media multiplican impactos de una forma muy exitosa en redes y, como os comento, también prensa. Trabajar con todas ellas es, realmente lo digo, superfácil y cómodo: son todas grandes profesionales y se entregan en cada propuesta laboral.

Jesús Reyes con Carmen Lomana y Cristina Rodríguez. Fotógrafos: DondyK-Riga. Madrid. Ayudante de estilismo Adrián Marín. MUAH Shaira Márquez.

¿Cuál es la novedad que más demandan actualmente las firmas españolas? Es muy curioso, pero cada vez más los clientes demandan más y más campañas, contenidos, promociones, 'brand ambassadors'... que estén destinadas al desarrollo de nuestro trabajo en social media, es decir, en redes sociales. Se han convertido en una herramienta de trabajo muy potente para comunicar -y vender- y funcionan. Los clientes ven resultados rápidamente y es por ello que son parte fundamental de nuestros proyectos. Este próximo año 2023, nuestros objetivos están fijados dentro TikTok concretamente. ¡Y estamos preparados para afrontar con éxito cualquier nuevo reto!

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de moda y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.