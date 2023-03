De madre alemana y padre español, Ana María Morales Schmid es una mujer con un profundo sentido del humor, empatía y optimismo. Incapaz de llegar tarde a una reunión o aparcar en doble fila, Ana agradece a su madre "la parte alemana porque el idioma le ha dado la oportunidad de conectar con personas y abrir la mente", como ella misma expresa. A su padre, andaluz, le agradece el apoyo incondicional para poder con todo y la flexibilidad de carácter para adaptarse a las circunstancias. "Cuando me ofrecieron cambiar a ventas, un sector para mi desconocido, fue mi padre quien me animó: '¡Tú di que sí, Ana!'. Ahora sé que ese paso al sector de ventas fue decisivo para ser hoy la Country Manager Spain & Portugal de Beiersdorf (NIVEA)", desvela.

¿En qué se diferencia el puesto de Country Manager con el de Dirección General?Es lo mismo, pero hay ciertas áreas en las que no se tiene una responsabilidad directa jerárquica. Pero a mí eso me da igual. Todos mis empleados son mi población y es la población que tengo que cuidar y desarrollar.

¿Cómo se llega tan alto?Me decidí por Beiersdorf (NIVEA) para desarrollar mi carrera hace veintisiete años. Estaba en búsqueda de empleo y todos los procesos de selección que realizaba eran muy técnicos. Sin embargo, en NIVEA fueron cercanos, así que, teniendo la opción de elegir, me quedé con el toque personal, que va mucho más conmigo. Empecé en el departamento financiero: en ese momento llevábamos fábrica y distribución, lo que me dio una tremenda amplitud de miras dentro de la organización. Hasta que, de repente, tras cinco años y medio me ofrecieron pasar a ventas, un ámbito que no controlaba. Allí estaba mi padre dando un paseo conmigo por la playa y animándome; "Ana, tú di que sí". ¡Y allí fui…! Reconozco que aprendí a tortazo limpio, pero terminé dominándolo. Por trayectoria, el departamento de ventas es un sector muy masculino y ha habido momentos en los que me han dicho: "no negocio con mujeres". Afortunadamente, ahora no se mira el género, sino el talento. De hecho, para llegar a convertirme en Country Manager en 2016 hubo una serie de hombres que confiaron en mi capacidad para hacerlo, ofreciéndome el puesto por mi bagaje y conocimiento de mercado. El perfil comercial sin duda tuvo mucho que ver en ello. ¡Y aquí estoy! Soy la primera mujer al frente de NIVEA, un puesto de dirección general que hasta ahora solo ocupaban hombres. Y en junio del año pasado me propusieron llevar también Portugal.

Para llegar a convertirme en Country Manager en 2016 hubo una serie de hombres que confiaron en mi capacidad para hacerlo

Ana María Morales Schmid, Country Manager de Beiersdorf para España y Portugal Cedida

Entiendo que este nuevo nombramiento aumenta los viajes y las jornadas. ¿Cómo consigues equilibrio entre vida personal y laboral?En un mes viajo como mínimo cinco o seis ocasiones, aunque hay épocas de más actividad. Las jornadas son largas, pero también flexibles: yo me encargo siempre de llevar y recoger a mi hijo al colegio, me da igual lo que se ponga por delante. En la empresa siempre me han valorado por los resultados y no me han cuestionado por ello. Priorizas el querer estar y hacerlo todo con mi hijo. Esto es un tema muy personal, que yo no cuestiono, pero que necesito tener. Me encanta el momento de recogerle del cole e ir en el coche mientras me cuenta su jornada, es nuestro momento de intimidad. Él me lo dice: "me encanta ir en el coche hablando de nuestras cosas, mamá". También me pregunta: "¿Qué tal ha ido tu día, mamá?" Y le cuento: "hoy he tenido una visita de Hamburgo, pero ya se ha ido… ". En casa somos muy transparentes y le mantenemos en la realidad. Bajo del 200 por hora del trabajo, al ahora. Es un esfuerzo, pero se consigue…

Yo me encargo de llevar y recoger siempre a mi hijo al colegio, me da igual lo que se ponga por delante

¿Qué papel tiene la mujer en la compañía? ¿Cuál es la cuota en la empresa de mujeres con puestos de responsabilidad?En Beiersdorf se defiende la igualdad entre hombres y mujeres en base a su talento. Somos una población muy joven, de cuarenta años de media. Una diferencia emocionante, porque yo ya la supero en once años. Podemos presumir de una igualdad de oportunidades real que se muestra en la distribución de sexos: somos un 60% de mujeres y un 40% de hombres, porcentajes que coinciden con los de los puestos de dirección

Foto publicidad NIVEA Beiersdorf

Y en la publicidad, ¿cómo es el prototipo de mujer de NIVEA?No existe un prototipo de mujer como tal en nuestra publicidad. De hecho, fuimos rompedores en ser la primera marca que mostraba a una mujer con el pelo cano en un anuncio en España, ya en 1995. Y no era una modelo de cuarenta con el pelo blanco, sino realmente una mujer que tenía sus setenta años y sus arrugas. Tratamos de mostrar diversidad de edad, cuerpos, raza…, que nuestros anuncios sean un reflejo del consumidor medio; y con medio, quiero decir sin estereotipo. En la publicidad de Q10, por ejemplo, sacamos mujeres con muslos grandes porque realmente es un producto para reafirmar. Ahora, en los productos solares para niños no solo salen mujeres, también sacamos hombres porque la responsabilidad de poner la protección solar a los más pequeños es de ambos.

Fuimos rompedores en ser el primer anuncio que mostraba a una mujer con el pelo canoso

Foto publicidad NIVEA Beiesdorf

¿Qué retos has tenido que superar y cuáles te esperan en este año 2023?Mi objetivo es mantener nuestra posición de privilegio. Somos marca líder en el cuidado de la piel desde hace veintisiete años y claramente los primeros en España en productos solares, ya que llevamos dos años reafirmando nuestro liderazgo. España es de los mercados más avanzados en cuidado facial: de hecho, somos el segundo más grande de Europa y nuestros consumidores son muy exigentes.

Entonces, ¿eres la jefa de Europa?No, eso sí que no. Yo aquí me planto (se ríe). Si el equilibrio se rompe, ya no compensa. Un ascenso a nivel europeo desarrollaría muchísimo mi parte laboral, pero la personal quedaría descompensada. Es más importante saber lo que no quieres que lo que quieres y conocer los límites. Yo vengo feliz a trabajar y no me imagino desarrollando mi carrera en otra empresa. Disfruto cada momento.

Si el equilibrio se rompe, ya no compensa. Un ascenso a nivel europeo desarrollaría mi parte laboral, pero la personal quedaría descompensada

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.