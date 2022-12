Desde su nombramiento en 2019, Carmen Ponce es la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken España, así como la presidenta de la Fundación Cruzcampo y también forma parte del Comité de Dirección de la compañía, reportando directamente a su presidente, Etienne Strijp.

Licenciada en Ciencias Económicas y MBA por el Instituto de Empresa (IE), Carmen es una de las mujeres que más sabe de cerveza en España, habiendo desarrollado gran parte de su carrera profesional en el sector cervecero, primero en Guinness y posteriormente en Heineken España durante más de 20 años. El gran reto de la actualidad es retener el talento joven en la hostelería para volver a tener buenos camareros. Por ello acaban de publicar el Barómetro Fuerza Bar de Heineken.

¿Sigue siendo el sector de la cerveza muy masculino?"Cuando apuestas por una profesión técnica como ingeniería o similares, es verdad que el porcentaje de mujeres es inferior. En las fábricas de la cerveza, cada vez menos, pero históricamente, el número de mujeres es inferior. Mi trayectoria siempre ha sido en marketing, donde todo es muy par o incluso ligeramente más femenino. Me ha tocado negociar muchos patrocinios de fútbol y es verdad que es un sector más masculino. Uno de mis hitos fue la campaña de explotación del patrocinio de la Selección Española de Fútbol en uno de sus momentos más memorables, cuando alcanzó la victoria en la Eurocopa en 2008 y, posteriormente, en el Mundial 2010".

¿Cuántas mujeres formáis parte del consejo en Heineken?"Somos tres mujeres, lo cual es un 33%. Un número que esperamos se vaya ampliando, pues la marca es muy inclusiva. Estar en el consejo me ha dado la oportunidad de tener una visión más holística de la empresa y formar parte de las decisiones estratégicas. Estar en el consejo te obliga a manejar dos gorros: el de compañía y el de directora de Relaciones Corporativas. Si no se manejan los dos gorros, no se puede estar en el consejo".