Dora Casal, CEO de Roberto Verino: "Yo abro una tienda para que sea para toda la vida"

De padres gallegos emigrantes a Suiza, Dora Casal nació en el país alpino de los relojes, aunque toda su vida se ha desarrollado en Galicia y en la moda, donde regresaron sus padres siendo ella una niña. Las circunstancias definen a las personas y sin duda que vivir en la región donde se encuentran seis de las empresas más potentes de retail de España ha marcado la de Dora Casa como líder en Roberto Verino y Adolfo Domínguez.

Tras cumplir un ciclo como directora de producto, directora de organización, directora de marketing y directora de retail corporativo en Adolfo Domínguez, Dora da el gran salto. En 2019 empieza a formar parte del 15% de mujeres CEO de España, asumiendo la responsabilidad de Roberto Verino. "Cuando cumples años en una empresa, te planteas si hay proyectos realmente interesantes para seguir creciendo y en ese contexto surgió la oportunidad de arrancar con Roberto Verino. Hay momentos en la vida en los que quieres testarte a ti misma", confiesa.

¿Qué retos te encuentras al llegar?"Mi misión era hacer la empresa más grande y sólida, pero me encontré con el reto más difícil e imprevisible: la pandemia. Cuatro años de frenazo, que vuelve a reubicarse. Las tiendas son el lugar donde se miden realmente las acciones y este año estoy muy contenta con los resultados y el equipo. Podemos decir que ya no tenemos secuela".

¿Cuál es tu estrategia para otros cuarenta años de Roberto Verino?"La marca tiene una presencia muy sólida que estamos haciendo evolucionar. Cuando llegué, diseñamos un programa para integrar las ventas de digital y de físico. Yo no creo que las ventas tengan que ir por separado, pues la venta es la venta del cliente y el cliente tiene que sentirse cómodo comprando donde le dé la gana. He integrado lo digital y lo físico en favor de la comodidad del cliente con el programa MYVERINO, que pone la marca al servicio del cliente, del que tenemos una base de datos muy sólida. Ahora se puede comprar en la tienda y te lo mandamos a casa, comprar desde casa y te lo mandamos a tienda, ver que la prenda está en otra tienda y pedir que la manden a la más cercana... Con este programa nuestro personal de tiendas tiene más herramientas para el momento actual digital. También diseñamos una ruta de internacionalización. Yo si abro una tienda es para toda la vida y lo estamos cumpliendo. Se podría decir que somos una empresa relativamente pequeña, que acompasa de forma sólida su crecimiento, con aperturas muy meditadas para que tienda que abramos, tienda que consolidemos. En los últimos cuatro años hemos abierto treinta nuevos puntos de venta en México. Contamos con ciento setenta y ocho puntos de venta en el mundo, la mayor parte en España, también treinta en México y cuatro en Portugal y en online vendemos a veinte países".

¿Se podría decir que tu principal valor es que Roberto Verino se sostenga en el tiempo?"Sin duda. Una compañía tiene que construirse poco a poco y ser sólida. Para mí, la clave de ello son las personas, me gustan los equipos colaborativos. Yo sola no puedo hacerlo, tengo que tener un equipo que lo haga y construir esa confianza en la compañía y en las personas se va ganando poco a poco. No es más importante el que dirige la compañía que el que pone un botón. Si alguien no te atiende bien en una tienda, la cadena se rompe y así con todo. Esto es un equipo y me hace sentir orgullosa ver mejoras en la solidificación de la compañía para otros 40 años, como dice el jefe. También podemos decir que son valores de la marca y de las prendas, que están pensadas y creadas para que duren y te acompañen a lo largo de la vida. Promovemos el armario emocional, es decir, prendas que conservan una vivencia de cada uno de nosotros y las mantenemos en el armario por las experiencias positivas que hemos vivido con ella".