Sylvia Jarabo, 'coach' y directora de Promising Women: "Hay un informe que demuestra que a las mujeres se las interrumpe tres veces más cuando hablan en una reunión"

Hace unos años decidió abandonar puestos de responsabilidad en grandes y medianas empresas y luchar por los derechos de las mujeres, su visibilidad, su liderazgo y montar Promising Women, en donde como Socia Directora, potencia proyectos enfocados a abastecer de armas para acabar con la invisibilidad femenina.

Acaba de escribir un capítulo en la publicación ¿Somos realmente una sociedad diversa?, editada por la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad, y ha intervenido en una posterior charla alrededor de ese interrogante: "Ellos [la Fundación] querían trabajar la diversidad y cuál era el siguiente paso que hay que dar. Piensan que hay que trascender esa cuestión y mirar la diversidad individual de cada uno. Ese pensamiento es cierto, pero difícil. Sobre todo en el mundo empresarial. Buscaron diversas opiniones en diversos entornos: en el antropológico, en una 'influencer' en una persona académica, en un político… y me llevaron a mí del mundo empresarial. Nos pidieron escribir algún artículo desde este punto de vista, de cómo podemos evolucionar a la diversidad del individuo, cada uno desde su faceta". Sylvia se sienta en un butacón de una cafetería de esas 'cute' cercana a la madrileña Plaza de Castilla. Pide un descafeinado, al que da sorbos mientras habla de ella, de su trabajo y de estadísticas, casi todas sus consideraciones las basa en investigaciones de sólidos fundamentos, nada de palabrería vacua.

Nació en Madrid "y pasó de los 55 años". Bien. No tenía nada claro qué estudiar, hacia donde dirigir su formación, "solo quería trabajar y desarrollar una carrera profesional, y elegí algo polivalente. Creo que adolescente no tenía sueños, nada específico. Miré opciones y Empresariales me pareció bien. Mi hermano mayor estudiaba en CUNEF, tenía varios amigos que son gente muy brillante y les ha ido muy bien después. Así que ahí fui. Y luego hice el MBA por el Bussinnes School en Madrid". Premio al mejor expediente de su promoción y con recuerdos de habérselo pasado muy bien durante aquellos años de hincar los codos. Todo llega y Sylvia se incorporó al mundo laboral. "Estuve trabajando en un fondo de inversión francés. Al cerrar, entre en McKinsey & Company. Es una consultara estratégica internacional. Estuve 10 años. Aprendí muchísimo y me exigieron mucho también. Pero aprendes a hacer las cosas bien, analíticamente, estructuralmente…. Trabajas con gente muy brillante, estás todo el rato con 'seniors'. Pero trabajas tanto que cuando ya tenía dos hijos me moría porque no les veía. Conocí a mi marido allí porque como no tienes tiempo, o ligas allí o nada… (risas). Entonces nos casamos, y con mis dos pequeños, lo dejé. No tenia tiempo para ellos". Un patrón que, tristemente, se repite, se llama conciliación o más bien '¿por qué demonios no puedo hacer las dos cosas sin agobiarme?' Puso un pie en Vodafone, cuatro años en planificación estratégica, luego a puestos más operativos, atención al cliente y al final desembocó en el comité ejecutivo… "en las empresas, cuanto más arriba estás, más difícil son los problemas que tienes que resolver". Cambios, en la organización, una función más pequeña y se largó. Proyectos varios y, hace cuatro años, montó Promising Women, "que se dedica a ayudar a las empresas a potenciar que el talento de esas mujeres florezca en igualdad de condiciones que el de los hombres. Trabajamos con grandes empresas, que son las que invierten dinero en esto. Hacemos consultoría. Un programa para mujeres de alto rendimiento, otro para que haya más mujeres 'senior'… Mucha formación a mujeres y directivos también. Y 'coaching'. Me hice Executive Coach certificada por la Universidad de Columbia de Nueva York. Mi empresa me ocupa el 80/90% de mi tiempo. Y el otro soy consejera de una empresa de telecomunicaciones, colaboro con fundaciones…".

Sylvia Jarabo, directora de Promising Women Gabriela V. Bisbal

¿Por qué esa sensibilidad hacia la situación de las mujeres? Cuando era directiva de alta dirección tenía tres hijos pequeños y eso ya es complicado. Además, mi marido era CEO de una gran empresa y viajaba mucho. Ejercía de madre soltera… Llevar una carrera profesional exigente y tener familia es algo que es difícil y sigue siendo más difícil para la mujer que para el hombre. Por otro lado, a mí siempre me ha interesado la carrera profesional de la mujer.

¿Por qué hay menos mujeres en esos puestos? Cuántas mujeres pasan, cuántas no… En comparación con los hombres. Ya estaba cansada de emprender digitalmente y dije pues me voy a dedicar a esto, formalmente. También me vi con credenciales suficientes habiendo sido ejecutiva, madre, consultora en McKinsey & Company. Y vi que tenia autoridad para hacer esto. El tiempo me lo ha demostrado.

¿Cómo se encuentra la situación de las mujeres a nivel de liderazgo en España? Evidentemente es algo que ha ido avanzando, mejorando… Pero queda mucho camino. Hay un estudio que se dedica a investigar la situación de las mujeres en la empresa de nivel medio, de hasta 400 empleados. Este informe dice que este año [2022] en España las mujeres ocupan el 34% de los puestos de responsabilidad de las empresas. Un tercio. No está mal pero es poco. En cuanto a las empresas grandes, en el comité de dirección solo son mujeres un 17%. Eso es poquísimo. Cuando estuve en Vodafone, de ocho personas yo era la única mujer. Si vamos a directivas en las grandes empresas, hablamos de un 22/24%. Que sigue siendo muy poco. Entonces se va avanzando, pero cuesta. El concepto no lo enfocamos como una lucha, sino como un “trabajar con”. Hay que mirarlo como que es una ganancia para la empresa porque así tiene acceso a más talento.

En las grandes empresas, en el comité de dirección solo son mujeres un 17%. Eso es poquísimo.

¿Quizás la maternidad es un freno? No. Hay un porcentaje en el que pasa que las mujeres quieran dejar sus trabajos y dedicarse únicamente a ser madre. Pero principalmente creo que es debido a los obstáculos adicionales para poder desarrollar esa carrera.

¿Y cuáles son esos obstáculos? Uno es que el entorno corporativo no es imparcial. Está sesgado en contra de las mujeres. Pero no porque lo hagamos aposta. Yo hablo de los sesgos de género. Es una realidad científica que está demostrada con muchos estudios. Si tu coges el mismo currículum inventado y le pones en uno el nombre de un hombre y en otro el nombre de una mujer, las empresas siempre los contratan más a ellos. Un 40-60% más. Le ofrecen más salario y creen que es más competente. Y es el mismo currículum. Eso dificulta las carreras de las mujeres. Esto pasa porque existen unos estereotipos de géneros que nos han venido de lo que nos han enseñado, de las películas… el estereotipo de que el hombre es dado a la acción. "Yo resuelvo", "yo tomo iniciativa", "yo soy lógico", "yo soy racional"… El de la mujer es "yo colaboro, soy empática, soy sensible, me relaciono…", que está fenomenal, pero es que es lo que tenemos en la cabeza. Esta imagen choca con los líderes de las empresas y eso produce muchos sesgos de los que inconscientemente no nos damos cuenta.

Si hay uno… hay otro… Lo segundo es que hay casos en que las mujeres se desenvuelven peor. Por como crecemos, nuestra cultura… porque el lugar de trabajo está construido por hombres. Hace 30 años solo trabajaban un tercio de las mujeres. No es ni bueno ni malo. Pero por eso a las mujeres les cuesta mucho más esas tres palancas que son críticas para subir en la empresa: el 'networking', la relaciones y gestionar tu carrera profesional. Con esto último me refiero a tener claro lo que queremos hacer, porque creemos que si trabajamos duro, ya nos van a promocionar, y eso no es así. Tenemos que hacernos valer. ¿Qué sucede? Que cuando tu vas a buscar candidatas para puestos de dirección, no hay. Porque no las conoces, porque la imagen no te gusta, o no tiene la experiencia que necesitas.

Seguro que existe un tercer obstáculo… Que lo que las empresas ofrecen a las mujeres, muchas veces no les compensa. Porque dicen “a ver, ¿yo qué tengo que hacer? Trabajar aquí mil horas, gestionar mucha política y además miro arriba y son todo hombres y solo veo corbatas…”. Pues no cogen el trabajo. Si no tienes algo que las retenga, como la flexibilidad, no hay nada que las impulse. Son varias cosas las que influyen en todo esto. El entorno, que nos faltan herramientas y que muchas veces lo que los ofrecen no nos compensa y entonces renunciamos.

Sylvia Jarabo, directora de Promising Women Gabriela V. Bisbal

¿Se podría establecer que hay algo de falta de autoestima? Derivado de las sendas de género y de la educación que hemos tenido. Esto impacta en la conciencia de las mujeres. Cuando les explico a ellas este tema normalmente me apoyo en estudios y datos. Por ejemplo, hay un informe que demuestra que a las mujeres se las interrumpe tres veces más cuando hablan en una reunión. Y eso influye. Al final tú hablas y se te corta y se escucha más al que tienes al lado, que suele ser un hombre. Llegas a pensar que el problema lo tienes tú, que no eres tan buena. Esto yo lo he visto muchísimo. Los niños cuando juegan siempre lo hacen en plan "yo soy más listo que tú", "yo mas que tú"… Las mujeres no hacen eso. Ellas se relacionan horizontalmente. Somos un grupo y no quiero destacarme. Esta educación llega a la empresa. Hay varios estudios súper interesantes de clanes o tribus en China l en India donde los clanes que son matriarcales, tienen mucha mayor conciencia de sí mismas. Son más lanzadas y mas confiadas.

¿Y falta de ambición? Creo que no. Hay muchos estudios que te dicen que el nivel de ambición de las mujeres es muy similar. Te cuento uno que está hecho en España, tiene 400 respuestas y es muy amplio… Sale que el 92% de los hombres llegan a puestos de responsabilidad y de las mujeres el 88%. Es casi igual. No creo que sea un tema de ambición por lo que me dicen los datos. También hablamos de los que no quieren subir. Hay de todo: no tiene ambición o no le interesa.

Retomamos tu colaboración con la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad. ¿Somos realmente una sociedad diversa? Yo siempre respondo con datos. Comparando con Europa, sí lo somos. En cuanto a respuestas a preguntas como "adopción del matrimonio de personas del mismo sexo", "aceptación de otras culturas"… nuestro país siempre sale mejor que el resto de Europa. Y esto sí es verdad. Las generaciones más jóvenes son aún más abiertas que la actual pero también que el resto del continente. Sí, diría que en términos LGTBI España destaca. No solo por la legislación sino por lo que piensan los ciudadanos. En el resto estamos en el promedio. Hablamos de esto en el debate. El antropólogo le puso una nota de siete a la sociedad española de apertura. Y la 'influencer', Adriana Boho, dijo un cuatro, es negra, entonces ella sufre más el racismo. Yo le puse un cinco porque las empresas no son tan diversas.

En tu perfil de LinkedIn aparece que eres experta en diversidad de género, ¿qué es eso? Ahora que me lo dices, recuerdo que tengo que cambiarlo (risas). La mujer no es diversidad porque somos el 50% de la creación. Luego está la complejidad de los géneros. Sí que es verdad que en los puestos directivos ya hemos visto que sí es una minoría. En ese aspecto sí que podría hablar de diversidad. Lo que quiero decir es que yo soy experta en las características que acompaña a la mujer en el entorno profesional porque hay muchos factores que afectan de forma diferente a la mujer que al hombre en el entorno profesional.

El entorno corporativo no es imparcial. Está sesgado en contra de las mujeres.

¿Cómo aplicas el 'coaching'? ¿Cómo lo planteas? El 'coaching' busca ayudar a la persona a que ella misma encuentre sus repuestas, su fuerza. No es decirle lo que tiene que hacer, sino ayudarla a descubrir. Sobre todo a base de preguntas. Lo primero que intentas es comprender qué te sucede. La segunda fase es en qué nos tenemos que fijar y la tercera es qué tenemos que hacer, cuál es el plan de acción. Ayudar a la persona a que pueda ver las cosas de otra forma… alguien que es inseguro piensa todo el rato que es su culpa. Hay que decirle que es el entorno. En lo que más me esfuerzo es en ayudar a decidir la carrera profesional. En las empresas, a ayudar a la directiva a crecer profesionalmente. Puede ser un tema de relaciones, un tema de gestionar equipos grandes…

También dominas el tema de la digitalización, ¿qué les falta a la mujeres en este aspecto? Lo que ocurre es que las mujeres estudian mucho menos las carreras técnicas. Las que se llaman 'STEM'. Solo un 36% en España. Hay muy pocas mujeres que sean informáticas… en ese sentido corremos el riesgo de que perdamos un papel importante en la digitalización de la sociedad, de las empresas y del entorno.

Y ¿cómo les puede ayudar potenciando esas facultades tecnológicas? Yo creo que no solo a ellas, sino a la sociedad en general. En ese proceso de digitalización de la sociedad sí está liderado en un 70% por hombres, a las mujeres les cuestas más desenvolverse en ese entorno. Creo que es una realidad. Y por eso es más complicado. Los algoritmos de inteligencia artificial del Machine Learning que escanean currículums también tienen sesgo porque están construidos sobre datos que tienen sesgos. Mi hija ha estudiado ingeniera industrial, y su tesis de final de carrera ha sido "como podemos atraer a más mujeres a la ingeniería"… La conclusión es que si las mujeres supieran el impacto social que son capaces de hacer con estos trabajos, se apuntarían más. Y ha salido que es cierto.

Te lanzo varios conceptos, ideas, realidades, y me contestas: Liderazgo. Me gusta el liderazgo. Para mí es carácter, decisión, valentía, coraje. Creo que es necesario.

Feminismo. Soy feminista. Yo diría que cualquier persona que se documentara sobre la situación hoy en día de la mujer, se volvería feminista. Lo que pasa es que actualmente está muy polarizado. Yo estoy a favor de la igualdad.

Visibilidad. Si tú quieres progresar en una carrera, es esencial porque si no te conocen, no vas a progresar. A las mujeres les cuesta esto de la visibilidad… pero es necesario.

Sylvia Jarabo, directora de Promising Women Gabriela V. Bisbal

Lo de conseguir trabajo a través del apellido, ¿sigue pasando? En el entorno de las empresas no. Lo he visto un poco, pero cada vez menos. Quizá te abra puertas, pero si tú no das la talla, estas fuera.

¿Qué consejos o valores darías a, por ejemplo, una chica de 22 años que con su primer empleo es imposible independizarse? No solo a las mujeres, a todos les pasa esto hoy en día… Si son personas que tienen ambición y quieren hacer carrera, hay que empeñarse en varias cosas. Una es gestionar tu carrera profesional. Pensar en lo que quieres a largo y a corto plazo. Si tienes claro lo que quieres, encaminas tus pasos hacia eso. Lo otro son las relaciones, el Networking, y esto la gente joven no lo sabe. Y confianza en uno mismo. Que es complicado porque cuando empiezas la carrera, eres más joven y es difícil. Pero hay que analizar qué tengo yo que destaque. Y para desarrollar esa confianza lo que hay que hacer es gradualmente enfocarse en esas pequeñas fortalezas.

¿Tú lo tenías claro cuando empezaste la carrera? Es verdad. No lo tenía claro. Yo quería trabajar y desarrollar una carrera profesional y elegí algo polivalente.

¿Ya no te interesa regresar a una gran empresa en un puesto directivo? No. Una empresa es muy esclava. Tendría que ser la ‘repera’ el tipo de trabajo para que me compense.

¿Te consideras optimista? En lo que hago sí. Porque veo cambio, veo avance. La posición de la mujer avanza cada vez más. Nos queda mucho pero va hacia adelante. Y me refiero a nuestro país. Cuando veo noticias de Irán, de Afganistán, me entran ganas de llorar… Me pesa, es tremendo. Ahora ya no pueden ir a espacios públicos. Están perdiendo una cantidad de libertades básicas… Es una tristeza y una tragedia. No pueden estudiar, vivir…

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de mujeres, liderazgo, belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.