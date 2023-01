Quemar plástico para calentarse y otras cosas que no tienen más remedio que hacer las las mujeres refugiadas de Ucrania, Siria y Afganistán

Son tres las razones por las que las mujeres desplazadas son especialmente vulnerables en el ámbito económico cuando se acerca el invierno. La primera es que el acceso a los ingresos plantea varios desafíos únicos para las mujeres en campamentos para desplazados internos o refugiados. ¿El más importante? Las normas culturales y de género, pues fortalecen el estigma en torno a la actividad económica de las mujeres.

Los campos de desplazados internos o de refugiados y las comunidades cerradas donde viven proporcionan mercados limitados para su trabajo remunerado y para los servicios que pueden prestar. El segundo motivo es que la demanda del trabajo no remunerado de las mujeres aumenta dramáticamente después del desplazamiento e impide que las mujeres desplazadas participen en la economía. Los hogares desplazados a menudo tienen una mayor tasa de dependencia total, es decir, las mujeres cuidan una mayor proporción de niños dependientes y ancianos. Por último, las mujeres desplazadas que son jefas de hogar sin la ayuda de otros adultos tienen una doble jornada, en la que deben cumplir tanto con las tareas domésticas como con la generación de ingresos fuera del hogar. Eso significa que las cabezas de familia desplazadas se enfrentan a mayores limitaciones de tiempo y movilidad y pueden tener que trabajar menos horas o elegir trabajos informales y peor pagados.

Estos datos provienen del informe de World Vision 'Out in the Cold', que examina cómo las familias desplazadas encabezadas por mujeres procedentes o residentes en Ucrania, Siria y Afganistán se enfrentan a las duras condiciones climáticas del invierno y cómo el género del cabeza de familia puede agravar significativamente la vulnerabilidad del hogar durante el invierno. "Las familias desplazadas en Ucrania se enfrentan ahora a su primer invierno duro, pero para las mujeres desplazadas sirias y afganas, van a soportar otro año más de su vida a temperaturas bajo cero por no poder tener combustible, leña, electricidad o gas para calentar sus refugios. Como resultado, recurren a métodos inseguros de calefacción y cocina que son además insalubres", dice Eleanor Monbiot, responsable regional de World Vision para Oriente Medio y Europa del Este. "Queman bolsas de plástico y ropa vieja para mantenerse calientes. Estas prácticas están teniendo un impacto crónico en su salud y en la de sus familias, en el medio ambiente, y aumentando significativamente el riesgo de incendios en sus comunidades".

Mujer afgana World Vision

Esta investigación señala que la salud mental de las mujeres desplazadas en Ucrania, Siria y Afganistán se ve por lo tanto gravemente afectada en su lucha por sobrevivir, pues el estrés que les produce esta situación les está conduciendo al deterioro de su salud mental. La imposibilidad de mantener a los niños calientes y bien alimentados, así como tener que vivir en viviendas inadecuadas, afecta a la salud mental de las mujeres cabeza de familia. El estrés que provoca esta situación desemboca en ocasiones en violencia física y emocional, negligencia y problemas de comportamiento entre los niños y niñas. "Esta situación ha generado mucho estrés en mí y termino por abusar físicamente de mis hijos. Ayer pegué a mi nieta, porque estaba enfadada porque no tenía dinero para comprar aceite y azúcar", asegura Nadira, del campamento de Siria.

El informe recomienda dar prioridad a los hogares desplazados encabezados por mujeres y proporcionarles ayuda económica que les permita mantener a sus familias. Junto a la ayuda en efectivo, hay que priorizar las medidas inmediatas de preparación para el invierno, como la distribución de combustible sólido ecológico y aparatos de calefacción, la distribución de ropa de invierno y mantas, y el aislamiento de los refugios. Recalca la importancia del acceso temprano a servicios de apoyo a la salud mental, ya que las mujeres luchan contra esta estación en todos los frentes. "Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que intensifique y priorice la ayuda en efectivo para el invierno a los hogares desplazados encabezados por mujeres en Ucrania, Siria y Afganistán. Estas mujeres se han visto obligadas a huir de sus hogares, muchas de ellas solas con sus hijos. Ahora luchan por sobrevivir a las duras condiciones invernales y es comprensible que su salud mental se resienta. El mundo no debe olvidar a estas mujeres que ya han pasado por traumas inimaginables", señala Monbiot.

El estudio concluye que el aumento del coste de los productos básicos y de los artículos de primera necesidad para el invierno pone a los hogares encabezados por mujeres desplazadas en una situación de mayor riesgo que el que sufren otros grupos vulnerables. Se debe al estigma social al que se enfrentan y a que la ayuda suele estar fuera de su alcance.

Olga, de 31 años, y su hijo David, de un año y tres meses, huyeron en coche de la región de Kiev. Cuando partieron estaban con unos amigos. Por el camino, David empezó a encontrarse mal y a tener fiebre. Los desplazados se han enfrentado a condiciones de frío y nieve en su viaje hacia un lugar seguro. Ahora se encuentran en el sur de Ucrania, donde el personal del hospital local vigila el estado de salud de David y ofrece a la familia un lugar donde alojarse, proporcionándoles apoyo. World Vision

"El acceso a los ingresos plantea varios problemas específicos para las mujeres de los campos de desplazados. El principal es que las normas culturales y de género aumentan el estigma en torno a la actividad económica de las mujeres", explica Eleanor Monbiot, responsable regional de World Vision para Oriente Medio y Europa del Este. "Las mujeres desplazadas que son cabeza de familia llevan una doble vida, en la que deben cumplir tanto con las tareas domésticas como generar ingresos fuera del hogar, pero esto se hace muy difícil ya que los campos de desplazados y las comunidades cerradas en las que viven ofrecen mercados limitados para su trabajo remunerado y para los servicios que pueden prestar", añade.

Las mujeres desplazadas que son cabeza de familia llevan una doble vida, en la que deben cumplir tanto con las tareas domésticas como generar ingresos fuera del hogar.

El informe de World Vision recomienda, además de dar ayuda con prioridad a los hogares desplazados encabezados por mujeres, priorizar también las medidas inmediatas de preparación para el invierno, como la distribución de combustible sólido ecológico y aparatos de calefacción, la distribución de ropa de invierno y mantas y el aislamiento de los refugios. Señala que lo más importante de todo es luchar por el acceso temprano a servicios de apoyo a la salud mental. "Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que intensifique y priorice la ayuda en efectivo para el invierno a los hogares desplazados encabezados por mujeres en Ucrania, Siria y Afganistán. Estas mujeres se han visto obligadas a huir de sus hogares, muchas de ellas solas con sus hijos. Ahora luchan por sobrevivir a las duras condiciones invernales y es comprensible que su salud mental se resienta. El mundo no debe olvidar a estas mujeres que ya han pasado por traumas inimaginables", dice la responsable regional de World Vision para Oriente Medio y Europa del Este.

World Vision ha advertido en estudios anteriores que más del 22% de las poblaciones afectadas por conflictos puede terminar por padecer algún tipo de trastorno mental. "Los niños son resistentes y pueden protegerse de cualquier efecto duradero con el apoyo adecuado. La buena noticia es que las muestras de generosidad hacia el pueblo ucraniano significa que estamos en una posición poco común en esta emergencia: hay fondos para que las organizaciones llevemos a cabo nuestro trabajo y protejamos la salud mental de los niños y niñas, y la de sus cuidadores. Pero urge priorizar los programas de prevención y financiarlos ahora, tanto en Ucrania, como en los países de acogida", dice Eloisa Molina, Coordinadora de Comunicación de World Vision.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.