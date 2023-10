Las tendencias en zapatillas que van a triunfar este otoño: las 'sneakers' que no pueden faltar en tu armario

Las botas moteras y las de estilo cowboy van a marcar las tendencias en calzado de la temporada. Así lo hemos podido ver ya en el modelo de Sfera que va a arrasar gracias a que se suma también otro must del otoño, el estilo metalizado. Sin embargo, las sneakers vuelven con fuerza a situarse como una opción cómoda y apta para todos los estilismos, incluso los más elegantes. De hecho, hace tiempo que el work style se rindió a las zapatillas deportivas, un calzado que ya hemos visto llevar (¡con éxito!) con trajes, blazers y hasta vestido.

Sin embargo, el estilo deportivo al que incluso se han sumado las royals, también tiene sus propias reglas temporales y cada año hay tendencias en las que podemos fijarnos para seguir los preceptos del street style. En este otoño, se impone el retrocore, es decir, recuperar la esencia de aquellos modelos icónicos de hace décadas. Así, la estética vintage se impone en el calzado, aunque convive con elementos más modernos y actualizados. Las clásicas Chuck Taylor, de Converse, que surgieron de las pistas de baloncesto, o las Vans que popularizaron los skaters son algunos de los ejemplos de estas sneakers con años de historia que siguen triunfando.

Adidas también puede presumir de tener varios modelos con los que nos animan a sumarnos al retrocore. Las Samba son unos de ellos, y es que, además de las clásicas con rayas blancas o negras, ahora encontramos otras opciones más novedosas como combinaciones más coloridas o monocromáticas. ¿Nuestras favoritas? El modelo OG, con una base blanca y detalles en color salmón. De inspiración futbolística, encajan a la perfección con unos jeans y una blazer. Este modelo incluye detalles metalizados y tiene una parte superior de piel suave y una suela de goma flexible.

Este modelo clásico de Adidas ofrece novedosos colores. Adidas

Las zapatillas más buscadas de 2023

Las Samba de Adidas no son las únicas que reinarán en el street style del otoño. Las zapatillas de inspiración trekking también serán muy populares. Los detalles del calzado de montaña llegan a las propuestas callejeras, con una estética marcada por los diseños urbanos, cómodos y de suela gruesa en los que impera el carácter deportivo. Para sumarse a esta propuesta, hemos encontrado en Ulanka las New Balance 610T, que se inspira en el trail de los 2.000. El logo contrasta con la tonalidad crema de todo el calzado.

El calzado de montaña es de clara inspiración en este modelo. Ulanka

El color es otra de las apuestas de la temporada para que el calzado se lleve todo el protagonismo. Así, no debe darnos vergüenza apostar por los colores más llamativos para nuestros pies. Las tonalidades neón y los contrastes son un must de esta tendencia divertida. Volvemos a decantarnos por un modelo de New Balance, en este caso, el 327, con una combinación de rosa, rojo y blanco que no puede gustarnos más. Además, su cuidada amortiguación, legado del running, y su aerodinámica lo convierten en un modelo cómodo

Esta arriesgada combinación de color es todo un acierto. El Corte Inglés

Por último, ya llevan varias temporadas entre nosotras y esta no iban a ser menos: las suelas gruesas siguen triunfando en su máxima expresión. Estas, unidas a un diseño futurista, hacen de estas zapatillas unas de las más arriesgadas del street style con diseños tan creativos como el que hemos encontrado de Converse en Ulanka. En concreto, han sido las Run Star Motion CX las que nos han conquistado. No sabemos si su suela de 9 centímetros o los colores de esta, pero son un must en nuestro armario.

Este extravagante diseño es un acierto seguro. Ulanka

