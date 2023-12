Las novedades de Sfera: 7 vestidos largos para ir cómoda y elegante a la oficina

Cuando no sabes qué ponerte en el día a día para ir a trabajar, nada funciona mejor para un look rápido y formal que un vestido. Esos diseños de una sola pieza con las tendencias de la temporada y las siluetas más favorecedoras son capaces de salvarte el día de 9 a 9 porque son perfectos para un estilismo de oficina o para irte de 'afterwork'. Nosotras hemos fichado los siete de nueva colección de Sfera que no puedes dejar escapar.

Siete vestidos de Sfera para no repetir en toda la semana

Siete vestidos largos de Sfera para la oficina SFERA

Con escote 'cut out' y estampado victoriano en negro sobre fondo verde vibrante, este vestido tiene manga larga y falda con vuelo hasta el tobillo. Combinará genial con botas negras a la rodilla y un abrigo de lana doble faz. (Precio: 35,99 €. Ref. 56262105853).

Siete vestidos largos de Sfera para la oficina SFERA

En tul de canalé y Lurex negro sobre dorado, con cuello caja, manga larga y largo midi, el vestido más festivo de la selección de novedades de Sfera está rematado con ribetes rizados y presenta una costura central que da verticalidad consiguiendo una silueta muy estilizada. Combínalo con unos 'mary jane' de charol y abrigo efecto peluche. (Precio: 29,99 €. Ref. 56262105903).

Siete vestidos largos de Sfera para la oficina SFERA

De bajo asimétrico y en color vino tinto, este vestido confeccionado en viscosa y elastano es igual de adecuado para un día de oficina como para una cena formal. Todo está en los accesorios que escojas para la ocasión. Su manga larga ceñida, con escote abierto y bajo en pico hasta el suelo irá genial con un zapato de tacón o con algo más informal y sin centímetros de más. Eso sí, siempre que seas alta porque su largo es superior a 176 centímetros y de otra manera lo arrastrarías. (Precio: 39, 99€. Ref. 58257502938).

Siete vestidos largos de Sfera para la oficina SFERA

Un estampado retro y una falda plisada es lo que convierten a este diseño retro en una de esas prendas únicas de tu vestidor capaces de mejorar cualquier día de la semana y de hacerte destacar al salir de la oficina para desconectar. Con escote V y cinturón del mismo tejido, combínalo con mocasines y medias tupidas para ir por completo en tendencia. (Precio: 49,99 €. Ref. 56240005001).

Siete vestidos largos de Sfera para la oficina SFERA

Fruncidos efecto reductor, estampado salvaje y bajo asimétrico. Todos los detalles de este vestido hacen de él un diseño solo apto para las más atrevidas. Gracias a los detalles negros sobre fondo morado será fácil de combinar con unas botas biker que acompañen ese aire rockero y por qué no, una perfecta de cuero a juego. (Precio: 35,99 €. Ref. 56262105572).

Siete vestidos largos de Sfera para la oficina SFERA

En polipiel negra y cuello caja, el sexto vestido largo de esta lista de deseos de Sfera tiene manga sisa, cuerpo ceñido y falda con volante en el bajo para un toque muy femenino. Por su acabado de apariencia piel, será mejor que apuestes por un abrigo más relajado y un zapato 'preppy' que equilibre el look. (Precio: 39,99 €. Ref. 56240004905).

Siete vestidos largos de Sfera para la oficina SFERA

Escote barco y canalé bicolor, un diseño que define la elegancia y la comodidad a partes iguales. En color crudo y beige, de manga larga, cuerpo ceñido y falda con vuelo, es la opción más versátil de toda la lista porque podrás combinarlo igual de bien con tus zapatillas deportivas en tendencia que con unas botas vaqueras e incluso con zapatos elegantes. (Precio: 39,99 €. Ref. 58257502961).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.