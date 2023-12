Los vestidos de Cristina Pedroche en las Campanadas que más (o menos) han gustado según los likes de Instagram

Cristina Pedroche debutó en las Campanadas de 2014. Desde entonces, la madrileña nos ha deleitado con nueve looks que han sido muy comentados. Cada año, el 31 de diciembre, justo antes de las uvas, todos los espectadores en España nos preguntamos qué diseño habrá escogido.

La expectación es máxima cada Nochevieja. La presentadora reconoció en la entrevista que le hizo Joaquín, que prácticamente se pasa los doce meses trabajando en el que será el look más visto del año, junto con el resto del equipo de estilistas y maquilladores, entre los que se encuentran Josie, Óscar Lozano y Carolina Moreno. Hacemos un repaso de los vestidos que ha llevado la madrileña en cada una de las Campanadas que ha presentado. Y, sobre todo, cuál ha sido el que más ha gustado.

Looks de Cristina Pedroche para las Campanadas, en Instagram

Cristina Pedroche llevará este año el look número 10 de las Campanadas. Instagram (@cristipedroche)

Suele ser la misma presentadora la que sube la primera foto a su perfil de Instagram cada año y ahí se ven los comentarios de los espectadores. Sea cual sea la opinión de la gente, algo está claro, los estilismos de Cristina Pedroche nunca resultan indiferentes para nadie. ¿Cuál será el look de estas Campanadas 2023?

Pedroche ya ha dicho que no se parece a nada de lo que hemos visto anteriormente. La madrileña es madre, por lo que puede ser que haga un guiño al momento vital en el que se encuentra. Por su parte, Josie (que también dará las Campanadas para Neox) mandó un audio a la presentadora en el que decía: "Otra vez lo has vuelto a romper. Verás la que se va a liar".

Mientras tanto, hacemos un repaso de los looks de la presentadora y los que más —y menos— han gustado por los likes de Instagram.

Cristina Pedroche en 2014: la primera vez

Fue el primer año de la presentadora dando las Campanadas y lo hizo junto a Frank Blanco en La Sexta. En 2014, la madrileña llevó un vestido de la diseñadora Charo Ruiz de color negro. Todas las miradas se centraron en las transparencias de este look que desató los comentarios en redes sociales. No se hablaba de otra cosa. La foto que subió Cristina Pedroche a Instagram consiguió 58.000 me gustas, el que menos likes tiene en la red social. Sin embargo, fue el primero y la notoriedad no era la misma que ahora. En cualquier caso, fue un tema polémico con un final feliz: el año siguiente volvería a dar las Campanadas, esta vez en Antena 3.

Cristina Pedroche en las Campanadas de 2015

Cristina Pedroche para las Campanadas 2015 volvió a optar por un espectacular vestido con transparencias, esta vez blanco, de Pronovias. Y es que si el primero fue criticado por las transparencias, toma una taza doble, pensaría la presentadora. El mensaje que subió junto a la foto de Instagram fue toda una declaración de intenciones: "Muy feliz por ser una persona absolutamente libre". Y el caso es que funcionó porque el look cosechó en doble de likes que el look anterior: 104.000 likes.

Campanadas de 2016: Cristina se viste de superheroína

En 2016, Cristina Pedroche dio la bienvenida al año, junto a Alberto Chicote, con un vestido de superheroína de Pronovias, con un body tipo corsé. Con estrellas, cadenas y un tul transparente, fue uno de los looks más elogiados de la presentadora. Y los likes, 'in cresciendo': 131.000 me gustas.

Look de Cristina Pedroche en las Campanadas 2017

En 2017, se decantó por un mono confeccionado en tul y encaje blanco formando flores. Este look se inspiraba en el vestido de Caraola de la colección Atelier, que marcaba su figura. La primera foto de 2018 dando la bienvenida al año con el vestido cuenta con 218.000 likes.

El bikini floral de Cristina Pedroche más visto de 2018

En 2018, Pedroche lució el bikini floral más comentado del año, de la mano de Marta Rota, diseñadora de la firma Tot-Hom, que llevó a cabo el estilismo. En tonos rosas y morados con una capa en forma de cola en rosa semitransparente. El look más romántico. Cuenta con 300.000 likes.

Mucha gente no se acuerda, pero la de Vallecas también presentó las Campanadas del mismo año en Canarias. Con este look Cristina Pedroche se convirtió en una sirena, con un vestido 'cut out' de color verde y tirante asimétrico —que potenciaba su color de piel— del diseñador canario Andrés Acosta. Este post tiene un total de 186.000 likes.

Campanadas de 2019: Cristina Pedroche como La Venus de 2020

En 2019, el artista Jacinto Manuel fue el encargado del vestido de inspiración mitológica que llevó la presentadora. El look tenía como título 'Venus MMXX'. Un vestido de diosa que consiguió 251.000 me gustas.

Campanadas 2020: el vestido-mascarilla de Pedroche

Llegó 2020, y para terminar un año marcado por la pandemia, Cristina Pedroche lució un vestido inspirado en una mascarilla, de la mano de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro. El accesorio que lució en el pelo fue un tocado elaborado de forma artesanal con 2021 cristales que era obra de Olivier Bernoux. La primera foto que subió Cristina Pedroche cosechó cerca de 348.000 me gustas.

Look futurista de Pedroche en las Campanadas 2021

El look de Cristina Pedroche en las Campanadas 2021 fue definido por Josie como 'luciérnaga pospandémica', que junto al caso, completó el look futurista. Todo estaba pensado al detalle, hasta las uñas metalizadas que llevó a conjunto con el traje primavera/verano 1991 del diseñador Manuel Piña y la capa de BUJ estudio. Al quitarse el caso, dejó ver su cabeza sin pelo en un minucioso trabajo de caracterización. Este look contó con 145.000 me gustas.

Campanadas 2022 de Pedroche, reconocimiento a los refugiados guerra

Su último look, hasta el momento, fue el de Pedroche para las Campanadas de 2022, en el que la presentadora apareció con una capa de Íñigo Garaizabal confeccionada con retales de tela provenientes de las tiendas de campaña de ACNUR, como reconocimiento a los refugiados de guerra. Este look también creó mucha expectación, ya que Cristina Pedroche estaba embarazada. Este último look cuenta con 137.000 me gustas.

El look favorito de las Campanadas de Cristina Pedroche

Teniendo en cuenta los likes de cada look en los post de Instagram, el look favorito, hasta ahora, ha sido el de 2020 (de inspiración mascarilla) del diseñador Nacho Aguayo para Pedro del Hierro; seguido del bikini floral de 2018, de Marta Rota y el de 2019, de inspiración mitológica, del artista Jacinto Manuel.

¿Superará el look de las Campanadas 2023 de Cristina Pedroche la puntuación que tuvo el de 2020? Dentro de poco saldremos de dudas.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.