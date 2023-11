Cristina Pedroche se hace su cambio de look más radical pasándose al rubio platino

Cristina Pedroche es muy conocida en España por su extensa trayectoria como reportera y, por supuesto, por presentar Las Campanadas, que cada vez están más cerca. Pero más allá de su carrera profesional, actualmente es una referente muy importante en redes sociales, y destaca por su estilo único.

Con tres millones de seguidores en Instagram, la forma que tiene Cristina de entender la moda y reflejarla en cada uno de sus estilismos es relajada y llena de color, pero en otras ocasiones atrevida y algo rompedora. Así es como lo demuestra en cada una de sus publicaciones, luciendo todo tipo de prendas y para todo tipo de acontecimientos.

Pero este estilo no solo se ve en sus piezas de ropa, sino también en la forma que tiene de llevar el cabello. Su pelo es largo y de color oscuro, pero no siempre lo deslumbra de las misma forma. Unas veces lo lleva con un completo alisado, mientras que otras con un ligero ondulado o con un completo rizado. Y no siempre suelto, porque en ocasiones lo luce con recogidos como coletas y moños.

Pero si hay algo que ha llamado mucho la atención en cuanto a su pelo es el cambio drástico que ha hecho. Se ha pasado a un tono de lo más inusual, un rubio platino del que presume en sus últimas fotos de Instagram.

La realidad es que los expertos dudan la autenticidad del mismo y se plantean si podría tratarse de una peluca. Por ejemplo, los profesionales de Carche Beauty Palace detallan que "tras analizar las imágenes que ella misma ha publicado en Instagram, observamos notables discrepancias en el cambio de imagen, lo cual nos lleva a cuestionar la autenticidad. Aspectos como la forma, longitud y color de la raíz del cabello no concuerdan con las características distintivas del cabello original de Cristina Pedroche. Aunque es necesario ejercer cautela al basarse únicamente en imágenes, nuestra impresión inicial sugiere la posibilidad de que esté utilizando una peluca".

Aunque no se sabe muy bien el motivo por el que lo ha hecho, "un cambio en el estilo de cabello puede simbolizar una renovación personal. Muchas mujeres sienten que cambiar su apariencia exterior también influye positivamente en su estado de ánimo y perspectiva, por lo que entendemos que Cristina Pedroche quizá esté en un cambio de su vida tras haber sido madre en el que necesite sentirse más jóven y atractiva", así afirman algunos expertos en peluquería de Carche Beauty Palace.

El rubio platino más inesperado de Cristina Pedroche

Este nuevo modelo de pelo está incendiando las redes, y por lo general está encantado, recopilando unos cuarenta mil 'Me gusta' en su último 'post' de Instagram y con comentarios favorecedores como "El rubio te sienta genial!!", comenta un usuario.

Según Charo García, la directora de Ilitia Beauty & Science en Balsameda (Vizcaya), "Cristina Pedroche luce un cabello rubio platino con raíces oscuras, lo que crea un contraste muy rockero y atrevido. Es un cambio llamativo, aunque a ella le favorece más su tono natural. En cabello real, este tipo de trabajo sería bastante agresivo, ya que ella tendría que pasar por varios procesos de aclaración, lo que debilitaría bastante su cabello. Si deseamos un cambio así, siempre debemos ponernos en manos de profesionales".

Si se tratara de un 'look' real, hablaríamos del Shadow Root, "un look moderno que combina un rubio platino en las puntas con una raíz más oscura, creando un contraste natural", concreta Carche Beauty Palace.

Y el tratamiento de este debería ser muy meticuloso, tal y como afirman sus expertos. "Para preservar la apariencia del Shadow Root, aconsejamos realizar retoques cada 4 a 6 semanas, optar por productos de cuidado capilar formulados para cabellos teñidos, evitar lavar el cabello con agua caliente, el uso excesivo de herramientas térmicas que pueden dañar el color y la salud del cabello, y realizarse tratamientos capilares en la rutina para mantener la hidratación y la salud del cabello".

Son tres las publicaciones en las que la modelo aparece con este cabello rubio y ligeramente ondulado, y con un 'total look' rosa que consta de un top y una falda de lentejuelas, y una capa y tacones con plataforma en tono fucsia. Se trata de un 'look' bastante ameno para el aspecto de Cristina Pedroche, pero a la vez con un fuerte contraste producido por las prendas que lleva puestas.

