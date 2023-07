Cristina Pedroche visibiliza las grietas en el pezón: causas y métodos para aliviar el dolor más allá de las hojas de col

El pasado 14 julio, Cristina Pedroche dio a luz a su primera hija junto a Dabiz Muñoz, la pequeña Laia que nació tras "un parto natural sin complicaciones". Desde entonces, la presentadora, que saltó a la fama tras participar en el programa de la televisión Sé lo que hicisteis, no ha dejado de compartir sus sensaciones y experiencias con sus seguidores. De hecho, no ha dudado en mostrar la realidad del posparto, desde su tripa una semana después de que su hija llegara al mundo, hasta sus problemas con la lactancia en los que reconoce que, cada toma, es con "miedo, dolor y lágrimas". De todo ello, precisamente, habla en su última publicación en Instagram, donde toda España ya ha podido verla con hojas de col en el pecho.

La presentadora reconoce que, aunque la pequeña se enganchó perfectamente desde un principio, no pensaba en que el dolor que sintiera podría llegar a darle problemas. ¿El resultado? Grietas en el pecho. Un agarre incorrecto puede ser uno de los problemas que causen estas afecciones que pueden resultar muy doloras. Pero la congestión mamaria, que puede causar hinchazón en el pecho, es otra de ellas. Sin embargo, además de conocer esta realidad, se puede contar con aliados, como cremas o masajeadores que ayuden a aliviarlo.

Un bálsamo natural para calmar el dolor en el pezón

Las grietas en el pezón tienden a aparecer en los primeros días de lactancia, provocando molestias, dolores y preocupaciones que complican el postparto. Ante el primer síntoma, debemos contar con un asesoramiento de un profesional que nos ayude a terminar las causas de su aparición y cómo evitar su multiplicación. Sin embargo, una vez consultado con los expertos, podemos aplicarnos bálsamos reparadores como el antigrietas de aguacate y aceite de oliva de We are mammas. Esta fórmula natural contiene una mezcla de aceites llenos de nutrientes como vitamina E y B, así como antioxidantes para facilitar la cicatrización.

Es una crema fácil de aplicar y rica en ingredientes naturales. Wearemammas

Datos estructurados producto Nombre: Bálsamo antiegrietas para lactancia Descripción: Bálsamo anti-grietas de aguacate y aceite de oliva para tratar las grietas en el pezón durante la lactancia. in lanolina. Sin perfumes. Regenerante. Marca: We are mammas Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14 Imagen:

Además del bálsamo natural que ayuda a prevenir las grietas y aliviarlas una vez han aparecido, en el catálogo de We Are Mammas, hemos descubierto un pack que puede convertirse en uno de esos regalos de postparto que se agradecen de verdad. Se trata de La Leche, un kit de lactancia que incluye esta crema y la acompaña de un masajeador con tres intensidades que facilita el vaciado completo de leche del pecho y de un suplemento, Milky Glow, rico en ingredientes naturales que favorecen la producción de leche materna. Y es que, si bien es cierto que el "cuerpo de las madres es la máquina más eficiente que existe", también lo es que puede venir bien un impulso para afrontar "el agotamiento, el desorden en las comidas o el ajuste natural a la lactancia" propio de las primeras semanas.

Por qué usar hojas de col en la lactancia

En la publicación de Cristina Pedroche, que ya roza los 159.000 likes y acumula más de 8.100 comentarios, más de una usuaria se ha sorprendido por el uso de la hoja de col como calmante natural al dolor que ocasionan las grietas en la lactancia. Un remedio que la presentadora ha tomado prestado de la aplicación gratuita Lactapp en la que se está apoyando para dar respuestas a las preguntas que le están surgiendo en esta primera etapa de la maternidad, ya que su hija Laia nació el pasado 14 de julio.

Según puede leerse en una entrada del blog de esta app, dedicada a las muchas preguntas que han debido recibir estos días tras el post de Pedroche, las hojas de col son ideales para aplicar frío en la zona afectada sin necesidad de apostar por hielo que pueda empeorar el estado de la zona. Y es que bajar la temperatura en los pezones favorecerá que disminuyan las molestias que ocasionan la ingurgitación, obstrucciones, mastitis o cualquier otro problema derivado de la lactancia y que, aunque no siempre se hablen, son comunes en las primeras semanas.

Además, tal y como aseveran desde la aplicación, la forma de las hojas de col "se adaptan genial a la forma del pecho, proporcionando un alivio muy notorio y seguro de la inflamación", beneficio al que se suma el bajo coste a la hora de adquirirlas o la facilidad a la hora de encontrarlas en cualquier supermercado.

No obstante, es importante destacar que las hojas de col "no previenen y no curan" los daños colaterales de la lactancia, tal y como aseguran en el blog, por lo que acudir a un especialista siempre es el primer paso que hay que dar antes de buscar soluciones caseras como esta que está indicada para aliviar el dolor.

¿Cuánto tiempo tardan en sanar las grietas del pezón?

Aunque la molestia y la sensación de superación que generan las grietas en el pezón derivadas de la lactancia disparan la impaciencia, es difícil determinar cuánto tiempo tardarán en curarse. Y es que, tal y como debe determinar el especialista al que se acuda, dependerá de la causa y del nivel de gravedad de cada madre. No obstante, desde que se descubren las grietas y su origen y se comienza a tratar, sí que es cierto que la mejoría comenzará a notarse en unos días y que el dolor bajará según se avance con el tratamiento que recomiende el médico y los calmantes naturales que, como las hojas de col, pueden ayudar a aliviar la tensión en la zona.

Además, entre otras recomendaciones para no agravar la situación, es recomendable evitar hasta que sanen las mamas el exceso de humedad en la zona, la ropa muy apretada o duchas frecuentes con jabones que puedan irritar la piel y empeorar el estado.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de WeareMammas y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.